Série HUAWEI WATCH FIT 5 redefine elegância moderna em tecnologia vestível

BANGKOK, 1 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Destaque na linha de smartwatches quadrados da Huawei, a série HUAWEI WATCH FIT tem refletido de forma consistente a aposta da marca em moda, inovação e leveza. Com design de estética leve e dinâmica, a série há tempos funciona tanto como uma aliada confiável para o monitoramento da saúde quanto como uma ferramenta versátil de expressão pessoal entre o público mais jovem. Em 2026, a série HUAWEI WATCH FIT dá um passo adiante, com uma paleta de cores mais refinada e acabamento avançado para ampliar os limites da moda contemporânea.

HUAWEI WATCH FIT 5 (PRNewsfoto/HUAWEI) HUAWEI WATCH FIT 5 Pro (PRNewsfoto/HUAWEI) Série HUAWEI WATCH FIT 5 (PRNewsfoto/HUAWEI)

A série HUAWEI WATCH FIT 5 mantém o design quadrado característico da linha e chega com nova gama de cores, materiais aprimorados e uma experiência mais refinada no pulso. As atualizações tornam o uso mais confortável e respirável, em sintonia com as preferências estéticas de usuários urbanos em diferentes contextos, ao mesmo tempo em que comunicam um estilo de vida vibrante e ativo. A série traz várias opções de pulseiras respiráveis e confortáveis para a pele, melhorando significativamente a adaptação a atividades ao ar livre e facilitando o uso em diferentes ambientes. O HUAWEI WATCH FIT 5 Pro foi desenvolvido para oferecer suporte a golfe, corrida em trilha e ciclismo, ampliando o apelo da série tanto para o uso cotidiano quanto para práticas esportivas de alto desempenho.

No centro da nova série está uma reformulação profunda do corpo do dispositivo. O HUAWEI WATCH FIT 5 mantém o foco em uma estrutura fina e leve, oferecendo uma experiência de uso altamente confortável. Já o HUAWEI WATCH FIT 5 Pro vai além, com materiais aprimorados que oferecem maior resistência a riscos e ao desgaste. Cada detalhe foi cuidadosamente trabalhado para garantir um acabamento sofisticado.

The display has also undergone a significant enhancement. A série HUAWEI WATCH FIT 5 adota bordas ultrafinas, ampliando ao máximo a área útil da tela para uma experiência visual mais imersiva. A versão Pro, equipada com tela de nova geração, apresenta um aumento expressivo no brilho máximo, tornando-se ideal para uso em atividades intensas ao ar livre.

Para atender a diferentes estilos de vida, a série HUAWEI WATCH FIT 5 oferece uma ampla seleção de mostradores personalizáveis, incluindo designs exclusivos, opções personalizadas e coleções temáticas. Essa variedade permite que os usuários encontrem a opção ideal para cada ocasião, de compromissos casuais a treinos mais intensos.

Com design atemporal, cores vibrantes, materiais de qualidade e acabamento inovador, a série HUAWEI WATCH FIT 5 redefine o que um dispositivo vestível pode ser. Acompanhe o Huawei Innovative Launch Event em 7 de maio, no Queen Sirikit National Convention Center, em Bangkok, na Tailândia. Antecipe-se às tendências e conheça o futuro da tecnologia vestível.

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FONTE HUAWEI