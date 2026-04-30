HUAWEI WATCH FIT 5 Series: Mentakrif Semula Keanggunan Moden dalam Teknologi Boleh Pakai

BANGKOK, 1 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Sebagai model unggul dalam barisan jam pintar segi empat Huawei, HUAWEI WATCH FIT Series secara konsisten mencerminkan komitmen jenama terhadap fesyen, inovasi dan reka bentuk nipis. Dengan rekaan yang menampilkan estetika santai namun dinamik, siri ini telah lama berfungsi sebagai rakan kesihatan yang dipercayai serta alat ekspresi diri yang serba boleh dalam kalangan pengguna muda. Pada tahun 2026, HUAWEI WATCH FIT Series melangkah lebih jauh dengan memperkenalkan palet warna yang diperhalusi serta ketukangan termaju bagi memperluas lagi sempadan fesyen moden.

HUAWEI WATCH FIT 5 (PRNewsfoto/HUAWEI) HUAWEI WATCH FIT 5 Pro (PRNewsfoto/HUAWEI) HUAWEI WATCH FIT 5 Series (PRNewsfoto/HUAWEI)

HUAWEI WATCH FIT 5 Series membina asas reka bentuk segi empat ikonik dengan memperkenalkan rangkaian warna baharu, bahan yang dipertingkat serta pengalaman pemakaian yang lebih premium. Penambahbaikan ini memberikan rasa yang lebih selesa dan boleh bernafas, sejajar dengan citarasa estetik pengguna bandar dalam pelbagai situasi sambil mencerminkan gaya hidup yang bertenaga dan dinamik. Siri ini menawarkan pelbagai pilihan tali jam yang mesra kulit dan boleh bernafas, meningkatkan kebolehsuaian untuk aktiviti luar serta memudahkan penggunaan dalam pelbagai persekitaran. HUAWEI WATCH FIT 5 Pro direka untuk menyokong aktiviti seperti golf, larian denai dan berbasikal, sekali gus meningkatkan daya tarikannya untuk kegunaan harian serta sukan profesional.

Di teras siri ini terletak reka bentuk semula badan peranti yang signifikan. HUAWEI WATCH FIT 5 terus mengekalkan keutamaan kepada pembinaan nipis dan ringan, menawarkan pengalaman pemakaian yang sangat selesa. HUAWEI WATCH FIT 5 Pro pula melangkah lebih jauh dengan penggunaan bahan yang dipertingkat, memberikan rintangan calar dan haus yang lebih tinggi. Setiap perincian direka dengan teliti untuk memastikan tekstur yang unggul.

Paparan juga mengalami peningkatan ketara. HUAWEI WATCH FIT 5 Series menampilkan reka bentuk bezel ultra nipis bagi memaksimumkan ruang skrin untuk pengalaman tontonan yang lebih imersif. Versi Pro, yang dilengkapi paparan generasi baharu, menawarkan peningkatan ketara dalam kecerahan puncak, menjadikannya ideal untuk digunakan semasa aktiviti luar yang intensif.

Bagi memenuhi pelbagai gaya hidup, HUAWEI WATCH FIT 5 Series menyediakan pilihan muka jam yang boleh disesuaikan secara meluas, termasuk reka bentuk eksklusif, pilihan yang diperibadikan dan koleksi bertema. Kepelbagaian ini memastikan pengguna dapat memilih gaya yang paling sesuai untuk setiap situasi, daripada aktiviti santai hingga senaman intensif.

Daripada reka bentuk yang tak lapuk dek zaman dan warna yang bertenaga kepada bahan berkualiti serta ketukangan inovatif, HUAWEI WATCH FIT 5 Series mentakrif semula potensi peranti boleh pakai. Sertai kami di Acara Pelancaran Inovatif Huawei pada 7 Mei di Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand. Terokai masa depan teknologi boleh pakai dan kekal selangkah di hadapan.

