紐約2024年5月3日 /美通社/ -- Shutterstock, Inc. （紐約證券交易所代碼：SSTK）是業內領先的全球創意平台，為轉型品牌、數位媒體和營銷公司提供高質素創意內容。今日宣布，公司已簽訂確定協議，收購 Envato Pty Ltd. （「Envato」），該公司是數碼創意資產和範本的領導者。Envato 的旗艦產品 Elements 是一款創意訂閱服務，提供多元化資產、範本等無限下載，是創意人士在全球打造印象的智能創意夥伴。

Envato 成立於 2006 年，總部位於澳大利亞，在墨西哥和紐西蘭有辦公室，使全球數百萬人能夠購買和出售創意資產，使用智能設計範本，並學習創意技能。Envato 結合了廣泛的資產類型、深度資源庫、引人注目的價值建議和優質藝術精神，協助創意人士更快、更高效地完成專案。

Shutterstock 簽訂確定協議，以收購 Envato（包含 Envato Elements），無限創意內容訂閱

Shutterstock 行政總裁 Paul Hennessy 表示：「我們對此交易感到興奮，並期待 Envato 團隊加入 Shutterstock。Envato 定位完美，可以滿足不斷增長的客戶對創意內容庫的無限多資產訂閱需求，重視視頻、音頻、圖形、字體和範本。透過將我們的覆蓋範圍擴展至更快成長的受眾，以及其他內容類型，這項收購將幫助 Shutterstock 完成其使命，即無論他們身在何處，將客戶與他們所需的內容聯繫起來，以便他們都能創建、構建和分享他們的下一個重大想法。」

「從悉尼的車庫開始，Envato 為其作家社區創造了超過 13 億美元的收入，並擴大到 65 萬訂閱者。我對團隊作為獨立企業實現這個全球規模的感到非常自豪」，Envato 行政總裁 Hichame Assi 補充。「在我們進入下一階段時，我們將繼續專注於讓創意社區能夠蓬勃發展，並且很激動能與 Shutterstock 達成這一共同目標。」

前行政總裁兼聯合創始人 Collis Ta'eed 向社區表示感謝，表示他「非常感謝所有在我們的集體故事中發揮作用的人，無論作用大小，都很感謝。」Ta'eed 補充道：「我會站在場邊加油，相信我們將共同致力於創新和創意，同時繼續堅守我們的價值觀。」

策略亮點 ：

以 Envato Elements 為 Shutterstock 現有產品補充，這是一款領先的無限多資產訂閱產品

在自由職業者、愛好者、小型企業和代理商等快速增長的受眾範圍內擴大 Shutterstock 的影響力

增加的 65 萬訂閱者，使 Shutterstock 的訂閱人數增加了一倍以上，達到 115 萬

增加了 Shutterstock 影片、音訊、圖形、字體和範本的內容收入

透過 1000 萬張圖片、600 萬條影片、100 萬個音訊片段、50 萬個範本以及 20 萬張圖形和字體來增強 Shutterstock 的內容庫

進一步將 Shutterstock 多樣化為新的內容類型，包括程式碼和網頁主題、產品樣機、字體和範本（例如 Slides、Powerpoint、Keynote、Wordpress、影片、社交貼文設計、遊戲、播客和隨選列印）

交易亮點 ：

經慣例營運資金及其他調整後，收市時以 2.45 億美元現金購買 Envato Pty Ltd 100% 股份

預計 Envato 將增加 20% 年營收和 15% 年度調整後 EBITDA，將加速實現 Shutterstock 2027 年的長期目標

透過 3.75 億美元信貸設施進行融資，透過預期借款槓桿率為 0.7 倍的淨債務與 2024 年綜合調整後的 EBITDA 組合

預計第三季度完成交易，須遵守慣例收市條件

附加資訊 ：

投資者可以在以下網址找到有關 Envato 收購的簡報資料的連結：https://investor.shutterstock.com。

融資來源和顧問 ：

該交易的融資將由 Bank of America、Citigroup 、Wells Fargo 和 Citizens 提供。CapM Advisors 和 White & Case LLP 分別擔任 Shutterstock 的財務顧問和法律顧問。Drake Star Partners 和 Goodwin Procter LLP 及 King & Wood Mallesons 分別擔任 Envato 的財務顧問和法律顧問。

關於 SHUTTERSTOCK

Shutterstock, Inc.（紐約證券交易所代碼：SSTK）是全球領先的創意平台，為轉型品牌、數位媒體和營銷公司提供高質素的創意內容。由全球數百萬創作者、不斷成長的資料引擎和致力於產品創新的理念推動，Shutterstock 是領先的全球平台，擁有最廣泛而多樣化的高質素 3D 模型、視頻、音樂、照片、向量圖和插圖的授權。無論是全球最大的內容市場，到突發新聞和一流娛樂編輯訪問權限，到多合一的內容編輯平台和工作室製作服務——一切均採用最新的創新技術——Shutterstock 提供最全面的資源選擇，讓敘事變得生動。

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關於 ENVATO

Envato 是數位創意資產、工具和範本的全球領導者。為全球客戶提供服務，Envato 正在透過如 Envato Elements（基本創意訂閱）以及 Placeit（頂級模型和模板平台）等產品來塑造創意流程。Envato 擁有超過 1600 萬種高質素資產，由熱情且有才華的全球貢獻者創造，致力於利用現成的設計和視頻範本、庫存視頻、圖形、照片、音樂曲目和音效等來推動創意專案。Envato 正在提升創意資產採購的未來，使體驗更智能和可用，並使創意人員能夠更快，更高效地完成項目。

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展望陳述

本新聞稿包含根據《1995 年私人證券訴訟改革法案》（The Private Securities Litigation Reform Act of 1995）所定義的前瞻性陳述。所有非歷史事實的陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述的例子包括但不限於指南陳述、行業前景、未來業務、未來業績或財務狀況、全新或已計劃的功能、產品或服務、管理策略及我們的競爭地位。您可以根據「可能」、「將」、「會」、「應該」、「可能會」、「期望」、「目標」、「預期」、「相信」、「估計」、「打算」、「規劃」、「預測」、「計劃」、「尋求」、「潛在」、「機會」等詞語及類似表達方式以及此類表達的否定方式，來辨認前瞻性陳述。然而，並非所有前瞻性陳述都會包含這些詞語。前瞻性陳述會受已知和未知風險、不確定因素和其他因素的影響，這些因素可能導致我們的實際結果與本文所包含的前瞻性陳述所表達或暗示的結果有所不同。此類風險和不確定因素包括但不限於我們於最近的 Form 10-K 年度報告中討論的「風險因素」，以及公司可能不時向美國證券交易委員會提交之其他文件中所述的內容。 與本文件中討論的交易有關，可能導致實際結果與前瞻性聲明所考慮的結果顯著不同的因素包括：關於完成潛在交易時間的不確定性；完成潛在交易的條件可能不會滿足的風險；與可能發起的潛在交易相關訴訟；對我們或目標業務的干擾影響；交易成本的影響；我們能夠從建議交易獲得的利益；我們能夠有效將收購的業務整合到營運中的能力；我們保留和僱用關鍵目標人員的能力；以及任何未知負債的影響。由於有這些風險、不確定因素和其他因素，Shutterstock 的實際結果可能與本新聞稿中所包含之前瞻性陳述所討論或暗示的任何未來結果、表現或成就有所不同。本新聞稿所包含的前瞻性陳述僅截至本日期為止，Shutterstock 並無義務更新本新聞稿中所包含的資訊或修訂任何前瞻性陳述，無論是因新資訊、未來發展或其他原因，法律要求除外。

SOURCE Shutterstock, Inc.