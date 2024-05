Shutterstock schließt endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Envato, mit Envato Elements, dem unbegrenzten Abonnement für kreative Inhalte

NEW YORK, 3. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) ist eine führende globale Kreativplattform, die hochwertige kreative Inhalte für innovative Marken, digitale Medien und Marketingunternehmen anbietet. Sie gab heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme von Envato Pty Ltd. („Envato"), einem führenden Anbieter von digitalen kreativen Ressourcen und Vorlagen, bekannt. Das Flaggschiffprodukt von Envato, Elements, ist ein Kreativabonnement, das unbegrenzte Downloads einer Vielzahl von Ressourcen, Vorlagen und mehr bietet – ein intelligenter kreativer Begleiter, der Kreativen hilft, sich weltweit einen Namen zu machen.

Das 2006 gegründete Unternehmen Envato mit Hauptsitz in Australien und Niederlassungen in Mexiko und Neuseeland ermöglicht es Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, kreative Inhalte zu kaufen und zu verkaufen, intelligente Designvorlagen zu nutzen und kreative Fähigkeiten zu erlernen. Durch die Kombination aus einer großen Bandbreite an Ressourcen-Typen, einer umfangreichen Bibliothek, einem überzeugenden Wertangebot und hoher künstlerischer Qualität hilft Envato Kreativen, Projekte schneller und effektiver zu realisieren.

„Wir sind begeistert von dieser Transaktion und freuen uns darauf, das Envato-Team bei Shutterstock willkommen zu heißen", sagte Paul Hennessy, Geschäftsführer von Shutterstock. „Envato ist perfekt positioniert, um das wachsende Kundenbedürfnis nach einem unbegrenzten Multi-Ressourcen-Abonnement für eine Bibliothek kreativer Inhalte zu befriedigen, wobei der Schwerpunkt auf Videos, Audio, Grafiken, Schriftarten und Vorlagen liegt. Durch die Ausweitung unserer Reichweite auf ein schneller wachsendes Publikum und auf zusätzliche Arten von Inhalten wird diese Akquisition Shutterstock helfen, seine Mission zu erfüllen, Kunden mit den Inhalten zu verbinden, die sie brauchen, wo immer sie sind, damit sie ihre nächste große Idee kreieren, entwickeln und teilen können."

„Seit den bescheidenen Anfängen in einer Garage in Sydney hat Envato mehr als 1,3 Milliarden Dollar an Einnahmen für seine Autoren-Community erzielt und ist auf 650.000 Abonnenten angewachsen. Ich bin unheimlich stolz auf das Team, das als unabhängiges Unternehmen diese globale Größe erreicht hat", fügt Hichame Assi, Geschäftsführer von Envato, hinzu. „Mit dem Beginn dieses neuen Kapitels konzentrieren wir uns weiterhin darauf, die kreative Gemeinschaft zu fördern und freuen uns darauf, dieses gemeinsame Ziel mit Shutterstock zu erreichen."

Der ehemalige Geschäftsführer und Mitbegründer Collis Ta'eed drückte seine Dankbarkeit gegenüber der Gemeinschaft aus und erklärte, dass er „all jenen zutiefst dankbar ist, die eine große oder kleine Rolle in unserer gemeinsamen Geschichte gespielt haben." Ta'eed fügte hinzu: „Ich werde vom Spielfeldrand aus mitfiebern und bin zuversichtlich, dass das gemeinsame Engagement für Innovation und Kreativität sowie die Wahrung unserer Werte kontiniuerlich verfolgt werden."

Strategische Highlights :

Ergänzung des bestehenden Angebots von Shutterstock durch Envato Elements, einem führenden unbegrenzten Multi-Ressourcen-Abonnementangebot





Erweiterung der Reichweite von Shutterstock bei schnell wachsenden Zielgruppen wie Freiberuflern, Hobbyisten, kleinen Unternehmen und Agenturen





650.000 neue Abonnenten, wodurch sich die Abonnentenbasis von Shutterstock auf 1,15 Millionen mehr als verdoppelt





Steigerung der Content-Einnahmen für Shutterstock aus Video, Audio, Grafik, Schriftarten und Vorlagen





Erweiterung der Inhaltsbibliothek von Shutterstock um 10 Millionen Bilder, 6 Millionen Videos, 1 Million Audioclips, 0,5 Millionen Vorlagen und 0,2 Millionen Grafiken und Schriftarten





Weitere Diversifizierung von Shutterstock in neue Content-Typen, einschließlich Code- und Web-Themen, Produkt-Mock-ups, Schriftarten und Vorlagen (z. B. Slides, Powerpoint, Keynote, Wordpress, Video, Designs für Social Posts, Gaming, Podcasts und Print-on-Demand)

Highlights der Transaktion :

Kauf von 100 % der Envato Pty Ltd. für 245 Millionen Dollar in bar bei Abschluss, nach üblichen Anpassungen des Betriebskapitals und anderer Faktoren





Es wird erwartet, dass Envato den Weg zu Shutterstocks langfristigen Zielen für 2027 beschleunigt, indem es 20 % zum Jahresumsatz und 15 % zum bereinigten EBITDA beiträgt





Finanzierung über eine Kreditfazilität in Höhe von 375 Mio. USD mit einem erwarteten Verschuldungsgrad von 0,7x Nettoverschuldung bis 2024 (bereinigtes EBITDA)





Voraussichtlicher Abschluss der Transaktion im dritten Quartal, vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen

Zusätzliche Informationen :

Investoren finden einen Link zu den Präsentationsunterlagen über die Übernahme von Envato unter: https://investor.shutterstock.com.

Finanzierungsquellen und Berater :

Die Finanzierung der Transaktion wird von der Bank of America, Citigroup, Wells Fargo und Citizens bereitgestellt. CapM Advisors und White & Case LLP fungierten als Finanz- bzw. Rechtsberater für Shutterstock. Drake Star Partners und Goodwin Procter LLP und King & Wood Mallesons fungierten als Finanz- bzw. Rechtsberater für Envato.

INFORMATIONEN ZU SHUTTERSTOCK

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) ist eine führende globale Kreativplattform, die hochwertige kreative Inhalte für innovative Marken, digitale Medien und Marketingunternehmen anbietet. Shutterstock ist die führende globale Plattform für die Lizenzierung der umfangreichsten und vielfältigsten Sammlung von hochwertigen 3D-Modellen, Videos, Musik, Fotografien, Vektoren und Illustrationen, angetrieben von Millionen von Urhebern auf der ganzen Welt, einer wachsenden Daten-Engine und dem Engagement für Produktinnovationen. Vom weltweit größten Marktplatz für Inhalte über den Zugang zu aktuellen Nachrichten und hochkarätigen Unterhaltungsmedien bis hin zu einer All-in-One-Plattform für die Bearbeitung von Inhalten und Studio-Produktionsdienstleistungen – alles unter Verwendung der neuesten innovativen Technologien – bietet Shutterstock die umfassendste Auswahl an Ressourcen, um Geschichten zum Leben zu erwecken.

Erfahren Sie mehr unter www.shutterstock.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, X, Facebook und YouTube.

INFORMATIONEN ZU ENVATO

Envato ist ein weltweit führender Anbieter von digitalen kreativen Ressourcen, Tools und Vorlagen. Mit Produkten wie Envato Elements, dem unverzichtbaren Kreativabonnement, und Placeit, einer erstklassigen Plattform für Mockups und Vorlagen, gestaltet Envato den kreativen Prozess für seine Kunden weltweit. Mit mehr als 16 Millionen hochwertigen Ressourcen, die von leidenschaftlichen und talentierten Mitwirkenden auf der ganzen Welt erstellt wurden, widmet sich Envato der Unterstützung kreativer Projekte mit gebrauchsfertigen Design- und Videovorlagen, Stock-Videos, Grafiken, Fotos, Musiktiteln, Soundeffekten und vielem mehr. Envato setzt neue Maßstäbe bei der Beschaffung von Kreativ-Ressourcen, indem es die Erfahrung intelligenter und benutzerfreundlicher macht und Kreativen die Möglichkeit gibt, Projekte schneller und effektiver zu realisieren.

Erfahren Sie mehr unter www.envato.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, X, Facebook und Tuts+ YouTube.

VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995.

