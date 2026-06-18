Siemens debate o futuro da IA no VivaTech 2026 e anuncia abertura de software industrial para startups
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18 jun, 2026, 12:19 GMT
- Com a participação da Head de Comunicação Global, a brasileira Christiane Ribeiro, a Siemens reforça seu posicionamento em inovação, consolidando uma trajetória de líder em tecnologia de quase dois séculos na construção de uma das marcas mais confiáveis do mundo.
- Durante evento, Siemens mostra como a IA, a automação e a infraestrutura digital se unem para resolver os desafios mais importantes, da manufatura inteligente aos sistemas de energia resilientes
SAO PAULO, 18 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Siemens, líder global em tecnologia, marca presença nesta semana no VivaTech 2026, o maior evento de tecnologia e startups da Europa, realizado em Paris, França. O encontro reúne grandes corporações, investidores e líderes globais para debater o futuro da transformação digital. A companhia aproveita o palco global para anunciar novas iniciativas de fomento ao ecossistema de inovação e discutir o impacto da inteligência artificial (IA) na reputação corporativa.
Apesar do evento acontecer na Europa, o Brasil ganha destaque com a participação de Christiane Ribeiro, executiva brasileira e Head Global de Comunicação da Siemens. Nesta quinta-feira, dia 18, Christiane comandará o painel "Building a new reputation: How Siemens shapes the conversation in the AI era", e abordará as estratégias de comunicação e posicionamento de marca necessárias para navegar na velocidade das disrupções tecnológicas atuais.
A presença da liderança brasileira em Paris reforça a importância estratégica do país no ecossistema de talentos globais da companhia, conectando as discussões de vanguarda da Europa diretamente com o mercado latino-americano. Além de Christiane Ribeiro, outros executivos globais da Siemens também marcam presença no evento, como o Presidente e CEO, Roland Busch, o Chief Technology Officer, Peter Koerte, e o CEO da Digital Industries, Cedrik Neike.
Estímulo ao ecossistema de inovação
Além dos debates estratégicos, a Siemens anunciou oficialmente durante o evento a abertura de seu portfólio de softwares industriais para startups europeias. A iniciativa visa acelerar a transformação digital de novos negócios, permitindo que startups utilizem ferramentas avançadas de automação, simulação e gêmeos digitais para escalar suas soluções de forma mais eficiente e sustentável.
O VivaTech conta com uma agenda intensa de painéis e demonstrações tecnológicas voltadas ao público corporativo e investidores. No sábado, o último dia do evento será aberto ao público geral, oferecendo uma oportunidade para entusiastas de tecnologia e futuros profissionais acompanharem de perto as tendências que moldarão as indústrias nos próximos anos.
Confira aqui o link do evento: 2026 Edition | VivaTech
Acesse o press release global da Siemens: Siemens unlocks industrial software for European startups | Press | Company | Siemens
Sobre a Siemens Brasil
A Siemens Brasil iniciou suas primeiras atividades em 1867, com a instalação da linha telegráfica pioneira entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Em 1905, ocorria a fundação da empresa no País. Ao longo de sua história, a empresa contribuiu ativamente para a construção e para a modernização da infraestrutura brasileira, com um portfólio de tecnologias inovadoras que capacita seus clientes a acelerarem sua própria transformação digital e a alcançarem maior sustentabilidade. Além disso, oferece serviços financeiros, gestão imobiliária corporativa e serviços de negócios indiretos. O Grupo Siemens é formado pela Siemens Brasil, Siemens Healthineers e Mobility, e está presente em praticamente todo o território nacional. Conta atualmente com cinco centros de Pesquisa e Desenvolvimento, com o SITRAIN - Centro de excelência para clientes do setor industrial -, além do Digital Experience Center (DEX), um ambiente que permite uma experiência imersiva pelo ecossistema de soluções e serviços da companhia. Para mais informações acesse: www.siemens.com.br ou nosso Relatório Institucional e ESG.
FONTE Siemens Brasil
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