Siemens debate o futuro da IA no VivaTech 2026 e anuncia abertura de software industrial para startups

Com a participação da Head de Comunicação Global, a brasileira Christiane Ribeiro, a Siemens reforça seu posicionamento em inovação, consolidando uma trajetória de líder em tecnologia de quase dois séculos na construção de uma das marcas mais confiáveis do mundo.





Durante evento, Siemens mostra como a IA, a automação e a infraestrutura digital se unem para resolver os desafios mais importantes, da manufatura inteligente aos sistemas de energia resilientes

SAO PAULO, 18 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Siemens, líder global em tecnologia, marca presença nesta semana no VivaTech 2026, o maior evento de tecnologia e startups da Europa, realizado em Paris, França. O encontro reúne grandes corporações, investidores e líderes globais para debater o futuro da transformação digital. A companhia aproveita o palco global para anunciar novas iniciativas de fomento ao ecossistema de inovação e discutir o impacto da inteligência artificial (IA) na reputação corporativa.

Apesar do evento acontecer na Europa, o Brasil ganha destaque com a participação de Christiane Ribeiro, executiva brasileira e Head Global de Comunicação da Siemens. Nesta quinta-feira, dia 18, Christiane comandará o painel "Building a new reputation: How Siemens shapes the conversation in the AI era", e abordará as estratégias de comunicação e posicionamento de marca necessárias para navegar na velocidade das disrupções tecnológicas atuais.

A presença da liderança brasileira em Paris reforça a importância estratégica do país no ecossistema de talentos globais da companhia, conectando as discussões de vanguarda da Europa diretamente com o mercado latino-americano. Além de Christiane Ribeiro, outros executivos globais da Siemens também marcam presença no evento, como o Presidente e CEO, Roland Busch, o Chief Technology Officer, Peter Koerte, e o CEO da Digital Industries, Cedrik Neike.

Estímulo ao ecossistema de inovação

Além dos debates estratégicos, a Siemens anunciou oficialmente durante o evento a abertura de seu portfólio de softwares industriais para startups europeias. A iniciativa visa acelerar a transformação digital de novos negócios, permitindo que startups utilizem ferramentas avançadas de automação, simulação e gêmeos digitais para escalar suas soluções de forma mais eficiente e sustentável.

O VivaTech conta com uma agenda intensa de painéis e demonstrações tecnológicas voltadas ao público corporativo e investidores. No sábado, o último dia do evento será aberto ao público geral, oferecendo uma oportunidade para entusiastas de tecnologia e futuros profissionais acompanharem de perto as tendências que moldarão as indústrias nos próximos anos.

Confira aqui o link do evento: 2026 Edition | VivaTech

Acesse o press release global da Siemens: Siemens unlocks industrial software for European startups | Press | Company | Siemens

Sobre a Siemens Brasil

A Siemens Brasil iniciou suas primeiras atividades em 1867, com a instalação da linha telegráfica pioneira entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Em 1905, ocorria a fundação da empresa no País. Ao longo de sua história, a empresa contribuiu ativamente para a construção e para a modernização da infraestrutura brasileira, com um portfólio de tecnologias inovadoras que capacita seus clientes a acelerarem sua própria transformação digital e a alcançarem maior sustentabilidade. Além disso, oferece serviços financeiros, gestão imobiliária corporativa e serviços de negócios indiretos. O Grupo Siemens é formado pela Siemens Brasil, Siemens Healthineers e Mobility, e está presente em praticamente todo o território nacional. Conta atualmente com cinco centros de Pesquisa e Desenvolvimento, com o SITRAIN - Centro de excelência para clientes do setor industrial -, além do Digital Experience Center (DEX), um ambiente que permite uma experiência imersiva pelo ecossistema de soluções e serviços da companhia. Para mais informações acesse: www.siemens.com.br ou nosso Relatório Institucional e ESG .

FONTE Siemens Brasil