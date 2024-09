Sigenergy apresenta a Sigen Cloud: o futuro dos sistemas de gerenciamento com tecnologia de IA

XANGAI, 11 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Sigenergy lançou sua inovadora plataforma de gerenciamento inteligente, a Sigen Cloud. Aproveitando o poder da computação em nuvem avançada e das tecnologias de IA, a Sigen Cloud oferece uma solução segura, escalável e em tempo real, destinada a aumentar a eficiência operacional, reduzir os custos de O&M, melhorar a tomada de decisões e aperfeiçoar a qualidade do serviço - capacitando distribuidores e instaladores a se manterem competitivos globalmente.

Plataforma Sigen Cloud (PRNewsfoto/Sigenergy Technology Co., Ltd.)

No evento de lançamento, Tony Xu, fundador e CEO da Sigenergy, destacou a dedicação da empresa à inovação. "A Sigenergy está na vanguarda da indústria solar, expandindo continuamente os limites com tecnologias avançadas de IA. Nosso compromisso com uma estratégia voltada para o cliente promove avanços rápidos em hardware e software para atender às necessidades crescentes e favorecer o crescimento sustentável de nossos parceiros."

A Sigen Cloud é uma plataforma completa que integra a gestão operacional e de manutenção, solucionando as limitações dos sistemas tradicionais. Ela oferece uma solução robusta para o setor, não apenas como uma ferramenta de gerenciamento, mas como um centro de tomada de decisão crucial e assistente inteligente, com suporte ao gerenciamento e as operações de todo o ciclo de vida.

Durante o evento, a Sigenergy descreveu suas principais estratégias, enfatizando o papel fundamental do software para estimular o crescimento:

Inovação contínua em software e hardware: a Sigenergy utiliza software e IA como principais pontos fortes competitivos.

Resposta e adaptação ágeis: por meio do desenvolvimento dinâmico, a Sigenergy se adequa rapidamente às demandas em constante transformação, garantindo que os produtos e serviços excedam as expectativas dos clientes.

Ecossistema aberto para o sucesso colaborativo: com opções de integração flexíveis, a Sigenergy promove a colaboração e a inovação em todo o setor.

Visibilidade e controle completos: eficiência baseada em dados

A Sigen Cloud reúne dados sobre pedidos, estoque e instalações em uma única plataforma, oferecendo visibilidade e controle completos sobre todo o processo. Essa integração permite que os parceiros gerenciem as operações com precisão, desde pedidos de equipamentos até o crescimento de usuários. A plataforma também simplifica dados complexos em gráficos claros e práticos, otimizando a logística e apoiando a tomada de decisões estratégicas.

Para incentivar os parceiros, a Sigenergy instituiu um Programa de Pontos do Instalador com um painel em tempo real que acompanha o progresso com base nas instalações. Os pontos ganhos podem ser resgatados no forma de produtos Sigenergy por meio do sistema.

Eficiência com tecnologia de IA em operações e manutenção

A Sigen Cloud fornece soluções de gerenciamento eficientes de infraestruturas, dispositivos e perspectivas de negócios, com suporte para dispositivos da Sigenergy e de terceiros, incluindo geradores a diesel e inversores acoplados a CA.

A plataforma possui um assistente inteligente com tecnologia de IA que utiliza modelos avançados como o GPT-4o, oferece suporte instantâneo e melhora os tempos de resposta do serviço. Os recursos de IA permitem a detecção proativa de falhas, a análise em tempo real e a rápida resolução de problemas, garantindo a continuidade do serviço e a alta satisfação do cliente.

Desenvolvida com tecnologia de nuvem de última geração, a Sigen Cloud gerencia com eficiência milhões de dispositivos com análises avançadas de dados e serviços preditivos, impulsionando a indústria solar em direção à transformação digital inteligente.

Resposta ágil e otimização contínua

Adotando uma estratégia de adaptação ágil, a Sigenergy se adequa rapidamente às necessidades do cliente, fornecendo consistentemente produtos e serviços que excedem as expectativas.

A atualização mais recente do aplicativo mySigen 2.0 apresentou recursos com base no feedback de parceiros na Alemanha, Reino Unido, Suécia, Austrália e Irlanda. A Sigenergy recebe mais sugestões e planeja lançar atualizações mensais para melhorar continuamente a experiência do usuário.

Um ecossistema aberto que estimula a inovação e a colaboração

A Sigen Cloud não só oferece soluções eficientes, mas também promove um ecossistema aberto para integrações flexíveis e rápidas. Essa estratégia aumenta as opções e agrega valor, incentivando a colaboração e a inovação em todo o setor.

A API aberta da plataforma se conecta perfeitamente a provedores globais de VPP, compatível com até 2.000 dispositivos com tempos de resposta de até 1,5 segundo. Também recupera preços dinâmicos em tempo real de 19 países e 81 empresas de energia, otimizando os retornos. Além disso, a Sigen Cloud se integra a aplicativos de negócios e dispositivos domésticos inteligentes, facilitando o gerenciamento unificado e eficiente de energia.

