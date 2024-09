Sigenergy dévoile Sigen Cloud : l'avenir des systèmes de gestion pilotés par l'IA

SHANGHAI, 11 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Sigenergy lance sa plateforme de gestion intelligente révolutionnaire, Sigen Cloud. Exploitant la puissance des technologies avancées du cloud computing et de l'IA, Sigen Cloud offre une solution sécurisée, évolutive et en temps réel destinée à stimuler l'efficacité opérationnelle, à réduire les coûts d'exploitation et de maintenance, à améliorer la prise de décision et à renforcer la qualité de service, ce qui permet aux distributeurs et aux installateurs de rester compétitifs à l'échelle mondiale.

Sigen Cloud Platform

Lors de la cérémonie de lancement, Tony Xu, fondateur et PDG de Sigenergy, a souligné l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation. « Sigenergy est à l'avant-garde de l'industrie solaire, repoussant sans cesse les limites grâce à des technologies d'IA avancées. Notre engagement en faveur d'une approche axée sur le client se traduit par des avancées rapides en matière de matériel et de logiciels, afin de répondre à l'évolution des besoins et de soutenir la croissance durable de nos partenaires ».

Une plateforme complète, Sigen Cloud intègre la gestion de l'exploitation et de la maintenance et répond aux limites des systèmes traditionnels. Elle constitue une solution solide pour l'industrie, servant non seulement d'outil de gestion mais aussi de centre de décision essentiel et d'assistant intelligent, prenant en charge la gestion du cycle de vie complet et les opérations.

Au cours de l'événement, Sigenergy a exposé ses principales stratégies, en soulignant le rôle essentiel des logiciels pour stimuler la croissance :

Innovation continue dans les logiciels et le matériel : Sigenergy utilise les logiciels et l'IA comme principaux atouts concurrentiels.

Réponse et itération agiles : grâce au développement agile, Sigenergy s'adapte rapidement à l'évolution de la demande, garantissant ainsi que les produits et services dépassent les attentes des clients.

Un écosystème ouvert pour une collaboration réussie : grâce à des options d'intégration flexibles, Sigenergy favorise la collaboration et l'innovation au sein de l'industrie.

Visibilité et contrôle complets : une efficacité basée sur les données

Sigen Cloud consolide les données relatives aux commandes, à l'inventaire et aux installations au sein d'une plateforme unique, offrant ainsi une visibilité et un contrôle complets sur l'ensemble du processus. Cette intégration permet aux partenaires de gérer les opérations avec précision, depuis les commandes de matériel jusqu'à l'augmentation du nombre d'utilisateurs. La plateforme simplifie également les données complexes en les transformant en graphiques clairs et exploitables, ce qui permet de rationaliser la logistique et de soutenir la prise de décision stratégique.

Afin d'encourager ses partenaires, Sigenergy a mis en place un programme de points pour les installateurs, doté d'un tableau de bord en temps réel qui permet de suivre les progrès réalisés en fonction des installations. Les points gagnés peuvent être échangés contre des produits Sigenergy via le système.

Efficacité des opérations et de la maintenance grâce à l'IA

Sigen Cloud fournit des solutions de gestion efficaces du point de vue de l'usine, de l'appareil et de l'entreprise, prenant en charge à la fois Sigenergy et les appareils de tiers, y compris les générateurs diesel et les onduleurs couplés au courant alternatif.

La plateforme est dotée d'un assistant intelligent alimenté par l'IA qui utilise des modèles avancés comme GPT-4o, offrant une assistance instantanée et améliorant les temps de réponse des services. Les capacités d'IA permettent une détection proactive des défaillances, une analyse en temps réel et une résolution rapide des problèmes, ce qui garantit la continuité du service et une grande satisfaction des clients.

Construit sur une technologie cloud de pointe, Sigen Cloud gère efficacement des millions d'appareils avec des analyses de données avancées et des services prédictifs, propulsant l'industrie solaire vers une transformation intelligente et numérique.

Réponse agile et optimisation continue

Une approche agile permet à Sigenergy de s'adapter rapidement aux besoins de ses clients et de proposer constamment des produits et des services qui dépassent les attentes.

La dernière mise à jour de mySigen App 2.0 a introduit des fonctionnalités inspirées des commentaires des partenaires localisés en Allemagne, au Royaume-Uni, en Suède, en Australie et en Irlande. Sigenergy accueille favorablement d'autres suggestions et prévoit de publier des mises à jour mensuelles afin d'améliorer continuellement l'expérience utilisateur.

Un écosystème ouvert qui favorise l'innovation et la collaboration

Sigen Cloud propose non seulement des solutions efficaces, mais favorise également un écosystème ouvert pour des intégrations flexibles et rapides. Cette approche offre des choix et une valeur ajoutée supplémentaires, encourageant la collaboration et l'innovation à l'échelle de l'industrie.

L'API ouverte de la plateforme se connecte de manière transparente aux fournisseurs mondiaux de centrale électrique virtuelle (VPP), prenant en charge jusqu'à 2 000 appareils avec des temps de réponse aussi rapides que 1,5 seconde. Sigen Cloud récupère également les prix dynamiques en temps réel de 19 pays et de 81 compagnies d'énergie, ce qui permet d'optimiser les rendements. En outre, Sigen Cloud s'intègre aux applications professionnelles et aux appareils domestiques intelligents, facilitant ainsi une gestion unifiée et efficace de l'énergie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2501908/Image_20240910151547.jpg