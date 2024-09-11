思格新能源發布Sigen Cloud：AI驅動管理系統的未來

Sigen Cloud是一個綜合平台，集成了運維管理，解決了傳統系統的局限性。它不僅是一個管理工具，更是一個重要的決策中心和智能助手，為行業提供強大的解決方案，支持全生命周期的管理和營運。

在發布會上，思格新能源概述了其核心戰略，強調了軟件在推動增長中的關鍵作用：

軟件與硬件的持續創新：思格利用軟件和人工智能作為核心競爭力。

靈活響應與迭代：通過敏捷開發，思格快速適應變化的需求，確保產品和服務超出客戶的預期。

開放的生態系統以促進合作成功：通過靈活的集成選項，思格推動全行業的協作與創新。

數據驅動的高效管理與全面控制

Sigen Cloud將訂單、庫存和安裝等數據整合到一個平台上，提供整個過程的全面可見性和控制。該集成使合作伙伴能夠精准地管理營運，從設備訂單到用戶增長。平台還將復雜數據簡化為清晰的可操作圖表，優化物流並支持戰略決策。

為了激勵合作伙伴，思格推出了安裝商積分計劃，提供實時儀表盤，追蹤安裝進度。積累的積分可通過系統兌換思格產品。

AI驅動的運維效率

Sigen Cloud提供從工廠、設備到業務的高效管理解決方案，支持思格及第三方設備，包括柴油發電機和AC並網逆變器。

該平台配備了利用GPT-4o等先進模型的AI智能助手，提供即時支持並提升服務響應速度。AI功能能夠主動檢測故障，進行實時分析，並快速解決問題，確保服務連續性和客戶的高滿意度。

Sigen Cloud基於最先進的雲技術，管理數百萬台設備，通過先進的數據分析和預測服務，推動太陽能行業邁向智能化、數字化轉型。

靈活響應與持續優化

通過敏捷迭代方法，思格能夠快速適應客戶需求，持續交付超出預期的產品和服務。

最新版mySigen App 2.0根據來自德國、英國、瑞典、澳洲和愛爾蘭合作伙伴的反饋，推出了新功能。思格歡迎更多建議，並計劃每月更新，不斷優化用戶體驗。

開放生態系統推動創新與協作

Sigen Cloud不僅提供高效的解決方案，還支持開放的生態系統，提供靈活且快速的集成。該方法為客戶提供了更多選擇和價值，鼓勵行業內的合作與創新。

該平台的開放API無縫連接全球虛擬電廠(VPP)提供商，支持最多2,000台設備，響應時間快至1.5秒。它還能從19個國家和81家能源公司獲取實時動態定價，優化收益。此外，Sigen Cloud還與業務應用和智能家居設備集成，促進統一且高效的能源管理。

SOURCE Sigenergy Technology Co., Ltd.