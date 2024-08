SIMSCAN-E scanner 3D inteligente, sem fio e do tamanho da palma da mão

HANGZHOU, China, 28 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- O SIMSCAN-E é um scanner 3D inteligente, sem fio, do tamanho da palma da mão, que combina design leve com desempenho de primeira linha. Com tecnologia avançada de digitalização sem fio, ele estabelece um novo padrão para digitalização 3D portátil e sem fio.

SIMSCAN-E: o scanner 3D inteligente, sem fio e do tamanho da palma da mão que está redefinindo a digitalização 3D portátil. Com sua computação avançada de ponta e transferência de dados sem fio, o SIMSCAN-E sem fio oferece flexibilidade e liberdade incomparáveis – não é mais necessário ficar preso por cabos! Seu design compacto o torna perfeito para uso em movimento, enquanto sua rápida digitalização e a captura excepcional de detalhes garantem que até mesmo as características mais complexas sejam registradas com precisão.

O SIMSCAN-E oferece benefícios significativos, aproveitando a computação avançada de ponta e as câmeras industriais de alta definição para oferecer precisão e eficiência excepcionais na captura de dados 3D. Com a capacidade de realizar até 6,3 milhões de medições por segundo, é ideal para setores que exigem soluções de digitalização de alto desempenho.

Compacto e sem fio

Aproveite o processamento robusto de dados e diga adeus aos cabos emaranhados. Com a sofisticada computação de ponta e transferência de dados sem fio do SIMSCAN-E, os usuários têm a garantia de liberdade e flexibilidade para cada varredura. Seja fazendo digitalizações 3D em um ambiente de produção complexo ou ao ar livre sem acesso a eletricidade, nada pode te impedir.

O SIMSCAN-E possui baterias de grande capacidade que oferecem um longo tempo de operação. Seu design de dupla fonte de energia permite que os usuários troquem as baterias facilmente, sem interromper o processo de digitalização. O indicador inteligente de nível da bateria mantém você informado durante todo o processo de digitalização. Sua base de carregamento destacável permite a alternância perfeita entre os modos sem fio e com fio, adaptando-se a diferentes cenários e necessidades.

Rápido, fluido e eficiente

Graças ao seu algoritmo avançado, o SIMSCAN-E oferece uma alta taxa de medição, de 6,3 milhões de medições por segundo. Juntamente com 81 linhas de laser azul e uma taxa de quadros de 180 FPS, garante experiências de digitalização eficientes e fluidas.

Captura excepcional de detalhes

Equipado com câmeras industriais, algoritmos de aprimoramento de imagem e extração de características subpixel, captura cada detalhe com precisão.

Com seu algoritmo inovador e componentes de grau aeroespacial, sua precisão de medição é de até 0,020 mm, atendendo às demandas de medição 3D de alta precisão de nível industrial.

Excelente para espaços estreitos

Flexível e leve, este scanner 3D portátil suporta digitalização instantânea em vários ambientes. Seu design de câmera para curtas distâncias, com um ângulo de visão acentuado, melhora significativamente a capacidade de digitalizar áreas ocultas, como ranhuras, buracos profundos e canais. Isso melhora significativamente a integridade dos dados, fornecendo dados 3D mais completos para projetos, inspeções e muito mais.

Sobre a Scantech

A SCANTECH é um fornecedor global de soluções 3D abrangentes. Somos especializados em P&D, produção e vendas de scanners e sistemas 3D, e temos uma longa história no desenvolvimento de hardware e software. Oferecemos duas categorias principais de produtos: scanners 3D industriais de alta precisão e scanners 3D profissionais e econômicos, incluindo scanners 3D portáteis, scanners 3D de rastreamento, sistemas 3D automatizados industriais e scanners 3D coloridos profissionais.

