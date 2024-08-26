SIMSCAN-E 智能無線掌上型三維掃瞄儀 | 輕盈美學，無線全能

全金屬流線型輕巧機身，邊緣計算模組搭配無線數據傳輸，雙電循環供電，複雜車間、高空作業以及戶外無電環境，盡顯從容。

效率躍升 流暢高能

81束藍色激光線、630萬次測量/秒疾速掃瞄、180 FPS超高幀率，彰顯流暢高效的高精度數據採集實力。

「微」觀視界 精準盡現

測量精度最高可達0.020 mm，洞悉微小細節特徵，複雜表面纖毫畢現。

狹小空間 更勝重任

短距相機設計，視角不易遮擋，極大增強了縫隙、凹槽、深孔、流道等隱蔽部位掃瞄能力。

多種模式 隨心所馭

智能切換三種不同掃瞄模式：高速掃瞄、精細掃瞄、深孔掃瞄，自如應對不同材質、外形、尺寸工件。

關于思看科技

思看科技是面向全球的三維視覺數字化綜合解決方案提供商，主營業務為三維視覺數字化產品及系統的研發、生產和銷售。公司深耕三維視覺數字化軟硬件專業領域多年，產品主要覆蓋工業級高精度和專業級高性價比兩大差異化賽道，主要產品涵蓋便攜式3D視覺數字化產品、跟蹤式3D視覺數字化產品、工業級自動化3D視覺檢測系統和專業級彩色3D視覺數字化產品等。

SOURCE SCANTECH