Intelligenter, drahtloser und handtellergroßer 3D-Scanner SIMSCAN-E

HANGZHOU, China, 28. August 2024 /PRNewswire/ -- Der SIMSCAN-E ist ein intelligenter, drahtloser, handtellergroßer 3D-Scanner, der ein leichtes Design mit erstklassiger Leistung verbindet. Mit seiner fortschrittlichen kabellosen Scantechnologie setzt er einen neuen Standard für tragbare und kabellose 3D-Scans.

Der SIMSCAN-E bietet erhebliche Vorteile, indem er fortschrittliches Edge Computing und hochauflösende Industriekameras nutzt, um außergewöhnliche Präzision und Effizienz bei der Erfassung von 3D-Daten zu erreichen. Mit der Fähigkeit, bis zu 6,3 Millionen Messungen pro Sekunde durchzuführen, ist er ideal für Branchen, die hochleistungsfähige Scanlösungen benötigen.

Kompakt und kabellos

Genießen Sie eine robuste Datenverarbeitung und verabschieden Sie sich vom Kabelsalat. Mit dem hochentwickelten Edge-Computing und der kabellosen Datenübertragung von SIMSCAN-E sind Freiheit und Flexibilität bei jedem Scan gewährleistet. Ganz gleich, ob Sie 3D-Scans in komplexen Werkhallen oder im Freien ohne Stromanschluss durchführen, nichts kann Sie aufhalten.

SIMSCAN-E verfügt über Batterien mit großer Kapazität, die eine lange Betriebszeit ermöglichen. Dank des Dual-Power-Designs kann der Benutzer die Batterien problemlos austauschen, ohne den Scanvorgang zu unterbrechen. Die intelligente Batteriestandsanzeige hält Sie während des gesamten Scanvorgangs auf dem Laufenden. Die abnehmbare Ladestation ermöglicht den nahtlosen Wechsel zwischen kabellosem und kabelgebundenem Betrieb und passt sich so an unterschiedliche Szenarien und Bedürfnisse an.

Schnell, reibungslos und effizient

Dank seines fortschrittlichen Algorithmus liefert SIMSCAN-E eine hohe Messrate von 6,3 Millionen Messungen pro Sekunde. In Verbindung mit 81 blauen Laserlinien und einer Bildwiederholrate von 180 FPS sorgt er für effiziente und reibungslose Scanvorgänge.

Außergewöhnliche Detailerfassung

Ausgestattet mit Industriekameras, Bildverbesserungs- und Subpixel-Merkmalsextraktionsalgorithmen, erfasst er jedes Merkmal mit hoher Präzision.

Dank eines innovativen Algorithmus und Komponenten in Luft- und Raumfahrtqualität beträgt die Messgenauigkeit bis zu 0,020 mm und erfüllt damit die Anforderungen an hochpräzise 3D-Messungen in der Industrie.

Hervorragend geeignet für schmale Räume

Dieser flexible und leichte tragbare 3D-Scanner unterstützt das sofortige Scannen in verschiedenen Umgebungen. Das Kurzdistanzkameradesign mit steilem Blickwinkel verbessert wesentlich die Fähigkeit, versteckte Bereiche wie Schlitze, tiefe Löcher und Kanäle zu scannen. Dadurch wird die Datenintegrität erheblich verbessert, und es werden vollständigere 3D-Daten für die weitere Planung, Inspektion und vieles mehr bereitgestellt.

Informationen zu Scantech

SCANTECH ist ein weltweiter Anbieter von umfassenden 3D-Lösungen. Wir haben uns auf Forschung und Entwicklung sowie Produktion und Vertrieb von 3D-Scannern und 3D-Systemen spezialisiert und blicken auf eine langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Hardware und Software zurück. Unser Angebot besteht aus zwei Hauptproduktkategorien: industrielle 3D-Präzisionsscanner und professionelle, kostengünstige 3D-Scanner. Dazu gehören tragbare 3D-Scanner, Tracking-3D-Scanner, automatisierte industrielle 3D-Systeme und professionelle 3D-Farbscanner.

