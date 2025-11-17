Sinostar comemora o vigésimo aniversário com plano de crescimento global e impulso de inovação estratégica

SHIJIAZHUANG, China, 17 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Sinostar, plataforma global de integração da cadeia de suprimentos sustentável para materiais de construção e hardware, comemorou seu 20º aniversário com o lançamento de uma nova estratégia ousada voltada para o crescimento de alta qualidade e parcerias globais de longo prazo. Em seu evento de aniversário de 8 de novembro, realizado na sede da empresa, a Sinostar divulgou seu plano da próxima fase, reafirmando seu compromisso com a colaboração sustentável e a criação de valor global.

Fundada em 2005 em Shijiazhuang, a Sinostar começou como exportadora especializada de materiais de construção, hardware, ferramentas e autopeças. Hoje, atende clientes na Europa, América Latina e Sudeste Asiático por meio de uma plataforma de cadeia de suprimentos digitalmente integrada e voltada para o valor. Nas últimas duas décadas, a empresa evoluiu constantemente de uma empresa comercial tradicional para uma parceira de confiança, dedicada ao fornecimento integrado e serviços baseados em soluções.

No evento, o gerente geral Martin enfatizou uma mudança, da expansão voltada para a escala para o crescimento orientado pela precisão. "Nossa visão não é sermos os maiores, mas os mais avançados e resilientes", afirmou. "Seguiremos em frente sendo focados, eficientes e colaborativos."

Ele apresentou a estratégia tripla da Sinostar, ou seja, plataforma, construção de marca e integração vertical, com o objetivo de gerar valor de longo prazo para parceiros globais.

O destaque do dia foi a inauguração do CBIES Joint Innovation Lab (Laboratório Conjunto de Inovação CBIES), lançado pela submarca CBIES da Sinostar em conjunto com os principais parceiros da cadeia de abastecimento. O laboratório se concentra em materiais leves, fabricação inteligente e validação digital no setor automotivo. Considerado um centro de P&D de última geração, ele possibilita a inovação de ponta a ponta, desde o conceito até o protótipo e a produção, com foco na sustentabilidade e na modernização industrial no âmbito das iniciativas globais da Indústria 4.0.

Outro anúncio importante foi o lançamento do "Sinostar Symbiosis Partner Program" ("Programa de Parceria Simbiótica Sinostar") em 2026. Concebido para promover o crescimento partilhado, o programa apresenta uma estrutura para a assunção conjunta de riscos e a partilha de benefícios em toda a cadeia de abastecimento, aprofundando a colaboração com fornecedores, clientes e parceiros de soluções globais.

Além disso, o evento também homenageou funcionários e parceiros de longa data, demonstrando a cultura centrada nas pessoas da Sinostar. Por meio de documentários comemorativos, prêmios e apresentações da equipe, a empresa celebrou as relações que têm sido a base de seu sucesso.

"Vinte anos são apenas o começo", concluiu Martin. "O crescimento real está na visão compartilhada. Estamos comprometidos com operações globais responsáveis e precisas que permitem que nossos parceiros prosperem conosco."

Fundada em 2005, a Sinostar é uma plataforma global de cadeia de suprimentos para materiais de construção e hardware. Motivada pela qualidade, pelo serviço e pela inovação, está empenhada em moldar um mundo mais sustentável por meio da colaboração industrial.

