Sinostar celebra su vigésimo aniversario con un plan de crecimiento a nivel mundial y un impulso a la innovación estratégica

SHIJIAZHUANG, China, 16 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Sinostar, plataforma mundial de integración sostenible de la cadena de suministro para materiales de construcción y ferretería, celebró su 20.º aniversario con la presentación de una nueva y audaz estrategia centrada en el crecimiento de alta calidad y en alianzas a largo plazo a nivel mundial. En su evento de aniversario, el 8 de noviembre, celebrado en la sede de la empresa, Sinostar dio a conocer su plan de próxima fase, en el que reafirma su compromiso con la colaboración sostenible y la creación de valor mundial.

Sinostar se fundó en 2005 en Shijiazhuang, y comenzó como exportador especializado de materiales de construcción, ferretería, herramientas y autopartes. En la actualidad, atiende a clientes de Europa, América Latina y el Sudeste Asiático mediante una plataforma de cadena de suministro integrada digitalmente y basada en el valor. En las últimas dos décadas, la empresa ha evolucionado de forma constante y se convirtió de una empresa comercial tradicional a un socio de confianza para el abastecimiento integrado y los servicios basados en soluciones.

En el evento, el gerente general Martin destacó un cambio de expansión impulsada por la escala al crecimiento dirigido por la precisión. "Nuestra visión no es ser los más grandes, sino los más refinados y resilientes", afirmó. "Avanzaremos con enfoque, eficiencia y colaboración".

Martin describió la triple estrategia de Sinostar: la plataforma, la creación de una imagen de marca y la integración en todos los sectores, con el objetivo de liberar el valor a largo plazo para los socios mundiales.

Lo más destacado del día fue la presentación del laboratorio conjunto de innovación de CBIES, presentado por la submarca de Sinostar, CBIES, en colaboración con socios clave de la cadena de suministro. El laboratorio se centra en materiales ligeros, fabricación inteligente y validación digital en el sector automotriz. Posicionado como un centro de innovación y desarrollo (I + D) de próxima generación, permite la innovación de extremo a extremo desde el concepto hasta el prototipo y la producción, con el objetivo de generar sostenibilidad y actualización industrial bajo las iniciativas mundiales de la industria 4.0.

Otro anuncio clave fue el próximo lanzamiento del "Programa de socios de Sinostar Symbiosis" en 2026. Este programa está diseñado para promover el crecimiento compartido, e introduce un marco para asumir riesgos de forma conjunta y distribuir beneficios en toda la cadena de suministro, lo que profundiza la colaboración con proveedores, clientes y socios de soluciones a nivel mundial.

Además, el evento también honró a los empleados y socios de larga data y mostró la cultura centrada en las personas de Sinostar. Mediante documentales conmemorativos, premios y actuaciones en equipo, la empresa celebró las relaciones que han anclado su éxito.

"Veinte años es solo el principio", concluyó Martin. "El crecimiento real radica en una visión compartida. Estamos comprometidos con las operaciones mundiales responsables e impulsadas por la precisión que permiten a nuestros socios prosperar con nosotros".

Fundada en 2005, Sinostar es una plataforma de cadena de suministro mundial para materiales de construcción y ferretería. La empresa es impulsada por la calidad, el servicio y la innovación, y se compromete a dar forma a un mundo más sostenible mediante la colaboración industrial.

