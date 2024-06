Skatistas Kelvin Hoefler e Pâmela Rosa, atletas apoiados pelo banco BV, garantem vaga nos Jogos Olímpicos de 2024

Os atletas, patrocinados pela instituição financeira desde 2020, vão para suas segundas olimpíadas consecutivas

SAO PAULO, 26 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- O banco BV, uma das maiores instituições financeiras do país e apoiador do skate desde 2018, terá dois de seus atletas patrocinados garantidos nos Jogos Olímpicos de 2024. Na modalidade Skate Street estão Pâmela Rosa, de 24 anos, natural de São José dos Campos (SP) e bicampeã mundial da categoria, e Kevin Hoefler, de 31 anos, do Guarujá (SP) e medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio 2020, ambos em sua segunda olimpíada consecutiva.

"O banco BV não poderia estar mais orgulhoso com dois dos seus atletas carimbando passaporte para Paris. Isso significa que estamos no caminho certo ao fomentar o skate brasileiro, que carrega toda uma cultura, um lifestyle e uma jovialidade que estão alinhados a nossa marca. O skate ocupa um papel especial na nossa política de patrocínio, pois acreditamos no esporte como ferramenta transformadora da sociedade", afirma Tiago Soares, gerente executivo de Marketing e ESG no banco BV.

O banco BV começou sua atuação junto ao esporte brasileiro em 2018. Com diversas ações em diferentes modalidades, a instituição financeira investiu no skate com reformas de pistas, patrocínio a campeonatos, como o STU e etapas de Mundial, patrocínio de atletas, entre outras iniciativas. Atualmente, além de Pâmela Rosa e Kelvin Hoefler, o banco também patrocina os skatistas Murilo Peres e Yndiara Asp.

Além do skate, o apoio do BV no esporte está em todo o Brasil. Nos últimos 6 anos, o banco apoiou 12 institutos de atletas olímpicos e paralímpicos, os auxiliando a tirar do papel projetos de grande impacto social em áreas de vulnerabilidade social.

FONTE banco BV