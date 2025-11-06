Sketches from A Life: Memoir by Former Congressman Lincoln Díaz-Balart Now Available

MIAMI, 6 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O livro de memórias Sketches from A Life do ex-congressista norte-americano Lincoln Díaz-Balart (1954 - 2025) já está disponível para compra na Amazon.

Nascido em Havana, Cuba, em 1954, em Sketches from A Life, Lincoln Díaz-Balart narra sua notável jornada do exílio ao serviço público, culminando em sua eleição para a Câmara dos Deputados dos EUA em 1992, onde serviria por 18 anos.

Capa de "Sketches From a Life" de Lincoln Diaz-Balart

Enquanto esteve no Congresso, Díaz-Balart foi autor de várias peças de legislação marcantes. Em 1996, ele liderou o esforço para codificar as sanções dos EUA contra a ditadura de Castro em Cuba, condicionando seu levantamento à libertação de todos os presos políticos e ao agendamento de eleições multipartidárias. No ano seguinte, ele liderou o Nicaraguan Adjustment and Central American Relief Act (NACARA)- a reforma de imigração mais significativa aprovada pelo Congresso dos EUA desde a Lei de Imigração de 1986 - concedendo alívio a centenas de milhares de imigrantes.

Sketches from A Life oferece um relato privilegiado de como essas e outras conquistas legislativas foram realizadas, misturando narrativa pessoal com os meandros da formulação de políticas. Depois de se aposentar do Congresso em 2011, Díaz-Balart exerceu advocacia em Miami, presidiu o Instituto de Liderança Hispânica do Congresso (CHLI)- que ele fundou em 2003 - e estabeleceu o Instituto White Rose, que promove os princípios democráticos da The White Rose, a primeira organização anti-Castro, fundada por seu pai, Rafael L. Díaz-Balart, em Nova York, em 28 de janeiro de 1959.

"Sou grato por ter sido capaz de trabalhar neste livro de memórias com meu pai, e estou animado para que os leitores aproveitem este relato em primeira mão de suas conquistas legislativas, bem como as histórias pessoais únicas e detalhes de vida que ele compartilha ao longo de Esboços de uma vida", disse Daniel Díaz-Balart.

Sketches from A Life está disponível em brochura na Amazon em inglês e espanhol ( Apuntes de Una Vida)

