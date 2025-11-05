MIAMI, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Apuntes de Una Vida, el libro de memorias del excongresista estadounidense Lincoln Díaz-Balart (1954-2025), ya está disponible en Amazon.

Nacido en La Habana, Cuba, en 1954, en Apuntes de Una Vida, Lincoln Díaz-Balart narra su extraordinaria trayectoria desde el exilio hasta el servicio público, que culminó con su elección a la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 1992, donde sirvió durante 18 años.

Portada de "Apuntes de Una Vida" escrito por Lincoln Diaz-Balart

En el Congreso, Díaz-Balart fue autor de varios proyectos de ley trascendentales. En 1996, lideró el esfuerzo para codificar las sanciones estadounidenses contra la dictadura cubana requiriendo, por ley, que el levantamiento de dichas sanciones dependiera de la liberación de todos los presos políticos y de la programación de elecciones multipartidistas en Cuba. Al año siguiente, Díaz-Balart impulsó la Ley de Ajuste Nicaragüense y Alivio Centroamericano (NACARA), la reforma migratoria de mayor impacto aprobada por el Congreso de Estados Unidos desde la Ley de Inmigración de 1986, que otorgó alivio a cientos de miles de inmigrantes.

En Apuntes de Una Vida, Lincoln Díaz-Balart explica cómo se lograron estos y otros éxitos legislativos, combinando relatos personales con las complejidades de la formulación de legislación. Tras retirarse del Congreso en 2011, Díaz-Balart ejerció su profesión de abogado en Miami, Florida, presidió el Congressional Hispanic Leadership Institute (CHLI) en Washington, DC, que fundó en 2003, y estableció el Instituto La Rosa Blanca, que promueve los principios democráticos de La Rosa Blanca, primera organización creada para luchar contra la dictadura de Castro, fundada por su padre, Rafael L. Díaz-Balart, en Nueva York el 28 de enero de 1959.

"Agradezco haber podido trabajar en estas memorias con mi padre y me entusiasma que los lectores disfruten de este relato de primera mano sobre sus logros legislativos, así como de las anécdotas personales y detalles de su vida que comparte a lo largo de Apuntes de Una Vida", declaró Daniel Díaz-Balart.

Apuntes de Una Vida está disponible en edición de bolsillo en Amazon.com en español y en inglés (Sketches from A Life)

Contacto de prensa: Daniel Díaz-Balart; [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2813778/LDB_BC__SPanish.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/634856/5602150/CHLI_Logo.jpg

FUENTE The Congressional Hispanic Leadership Institute