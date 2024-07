Só porque amamos Orange Marmalade: Jo Malone London faz parceria com Paddington™

LONDRES, 1 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Jo Malone London tem o prazer de anunciar uma colaboração com uma figura amplamente associada à gentileza. O pequeno urso com um grande coração: Paddington™. O epítome de ver o melhor em todos e dar "simplesmente porque sim", o amado urso inspirou uma série de presentes perfumados de edição limitada da casa britânica de fragrâncias e estilo de vida.

No coração desta coleção está uma colônia que celebra o lanche favorito de Paddington, os sanduíches de geleia que ele esconde sob seu famoso chapéu vermelho. Uma versão refinada da conserva mais britânica, Orange Marmalade combina madeiras quentes com raspas de laranja para criar uma fragrância dourada maravilhosa.

Além da colônia, há quatro coleções de presentes de edição limitada - incluindo uma apresentada em um design especial de baú, inspirado na mala de Paddington - apresentando os favoritos da Jo Malone London nas categorias colônia, casa, banho e corpo. Cada uma pronta para ser presenteada a seus entes queridos, simplesmente porque são maravilhosos.

"Um dos favoritos da infância e agora nosso mais recente colaborador, Paddington evoca memórias queridas de divertidas viagens de verão de trem, explorando o interior e o litoral britânicos - sempre com um piquenique a tiracolo. E quando se trata de nossa Colônia Orange Marmalade, realmente não havia outra escolha de parceiro com quem preferiríamos compartilhar nosso perfume—ou sanduíche de geleia, por falar nisso."

– Jo Dancey, presidente global da marca

"Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Jo Malone London para celebrar o maravilhoso perfume Orange Marmalade, inspirado na comida favorita de Paddington. É emocionante ver as duas marcas se unindo para celebrar a herança britânica, bem como os valores compartilhados de bondade e generosidade, em uma campanha que captura a essência de Paddington de forma tão bonita."

– Françoise Guyonnet, vice-presidente executivo de marcas infantis STUDIOCANAL e CEO do The Copyrights Group (uma empresa do STUDIOCANAL)

Independentemente da ocasião - seja um agradecimento, uma data significativa ou simplesmente porque sim - a Jo Malone London a aborda com generosidade. Por maior ou menor que seja o momento ou motivo para presentear, queremos torná-lo especial. Simplesmente porque sim.

A coleção completa de edição limitada inclui:

Colônia Orange Marmalade 100ml

Um Deleite Maravilhoso

Contém Creme para as Mãos de English Pear & Freesia [30ml/50ml] em uma bolsa decorada

Conjunto de Miniaturas Maravilhosas

Contém Colônia Orange Marmalade 30ml, Sabonete Líquido Corporal e para as Mãos Wood Sage & Sea Salt 100ml, Vela de Viagem Lime, Basil & Mandarin e Creme para as Mãos English Pear & Freesia 30ml

Trio Perfumado Maravilhoso

Contém Colônia Orange Marmalade 100ml, Sabonete Líquido Corporal e para as Mãos Wood Sage & Sea Salt 250ml, Vela para Casa Lime, Basil & Mandarin

Marvellous Luxuries Collection

Contém Colônia Orange Marmalade 30ml, Colônia Orange Marmalade 100ml, Sabonete Líquido Corporal e para as Mãos Wood Sage & Sea Salt 250ml, Creme para as Mãos de English Pear & Freesia 250ml, Vela para Casa Lime, Basil & Mandarin e Difusor English Pear & Freesia

Explore a coleção de edição limitada nas lojas e online em jomalone.co.uk a partir de 1 de julho de 2024. Siga Jo Malone London no TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube, LinkedIn e Pinterest @JoMaloneLondon #JustBecause.

Sobre o Paddington

Por 65 anos, o escritor britânico Michael Bond encantou leitores de todo o mundo com suas histórias sobre o Paddington, o urso do Peru, famoso por seu amor por geleia. A gentileza e o humor nas histórias atraem crianças e adultos, garantindo a popularidade duradoura de Paddington de uma geração para a outra.

A HarperCollins Children's Books publica as aventuras de Paddington continuamente desde 13 de outubro de 1958, quando, como William Collins, apresentou pela primeira vez Um Urso Chamado Paddington ao mundo.

Desde então, as aventuras de Paddington foram adaptadas diversas vezes para a televisão e, no final de 2014, Paddington fez sua estreia no cinema. Um outro filme, Paddington 2, foi lançado em 2017 com um terceiro em andamento. Os filmes foram produzidos pela STUDIOCANAL, líder europeia em produção, distribuição e vendas internacionais de longas-metragens e séries, parte do Grupo CANAL+, um dos principais players na criação e distribuição de conteúdo em todo o mundo. Em 2020, uma nova série de TV de Paddington projetada para um público pré-escolar, As Aventuras de Paddington, foi lançada na Nickelodeon, apresentando-o a um novo grupo de fãs.

Você pode acompanhar as muitas aventuras do Paddington em: X e Instagram @paddingtonbear | Facebook.com/PaddingtonBear | dailymotion.com/Paddington | YouTube.com/Paddington.

Sobre a Jo Malone London: desde 1994, a Jo Malone London criou uma paleta de fragâncias requintadamente simples e elegantes e organizou um mundo onde todos os sentidos são satisfeitos. Adquirida pela The Estée Lauder Companies Inc. em 1999, hoje a marca é internacionalmente conhecida por suas fragrâncias inesperadas e caráter distintamente britânico.

Sobre o The Copyrights Group (uma empresa STUDIOCANAL) O The Copyrights Group, parte do líder europeu em produção e distribuição de filmes e séries STUDIOCANAL (uma empresa CANAL+), possui e gerencia a Propriedade Intelectual Paddington™ e lojas oficiais. É uma agência e consultoria internacional de desenvolvimento de propriedade intelectual com serviço completo que oferece desenvolvimento estratégico de marcas em todo o mundo, licenciamento e experiência em varejo.

A empresa desenvolve uma estratégia de marca 360 para Paddington baseada na conscientização do personagem em todo o mundo. Além de alcançar milhões nas mídias sociais, o alcance global do Paddington também ajudou a UNICEF a arrecadar milhões para crianças carentes por meio de produtos de angariação de fundos da marca desde 2020. O Copyrights Group continua expandindo o programa de licenciamento da Paddington em todas as principais categorias, incluindo a experiencial.

Veja abaixo as imagens da campanha e do herói

:Imagens da campanha:https://spaces.hightail.com/space/7Dnveixibv

Vídeo da campanha: https://www.youtube.com/watch?v=CDTY1XDyNCw&feature=youtu.be

