Tout simplement parce que nous aimons la marmelade d'orange : Jo Malone London s'associe à Paddington™

LONDRES, 1er juillet 2024 /PRNewswire/ -- Jo Malone London est ravi d'annoncer une collaboration avec une figure largement associée à la bonté. Le petit ours au grand cœur : Paddington™. L'ours bien-aimé, qui incarne l'idée de voir le meilleur en chacun et de donner "juste parce que", a inspiré une série de cadeaux parfumés en édition limitée à la maison britannique de parfums et de styles de vie.

Au cœur de cette collection se trouve une eau de Cologne qui célèbre l'en-cas préféré de Paddington, les sandwichs à la marmelade qu'il cache sous son célèbre chapeau rouge. Une interprétation raffinée de la confiture la plus britannique, la marmelade d'orange mélange des bois chauds et des zestes d'orange pour créer une merveilleuse fragrance dorée.

En plus de l'eau de Cologne, il existe quatre collections de cadeaux en édition limitée - dont une présentée dans une malle spéciale, inspirée de la valise de Paddington - comprenant les produits préférés de Jo Malone London dans les catégories eau de Cologne, maison et bain et corps. Chacun est prêt à être offert à ses proches, simplement parce qu'il est merveilleux.

"Paddington, le favori de notre enfance et notre dernier collaborateur, évoque des souvenirs chers de voyages d'été en train, à la découverte de la campagne et de la côte britanniques, toujours avec un pique-nique à la main. Et en ce qui concerne notre Cologne à la marmelade d'orange, il n'y avait vraiment pas d'autre choix de partenaire avec lequel nous aurions préféré partager notre parfum - ou notre sandwich à la marmelade, d'ailleurs".

- Jo Dancey, président mondial de la marque

"Nous sommes ravis de nous associer à Jo Malone London pour célébrer le merveilleux parfum Marmelade d'orange, inspiré de la nourriture préférée de Paddington. Il est passionnant de voir les deux marques s'unir pour célébrer l'héritage britannique, ainsi que les valeurs communes de gentillesse et de générosité, dans une campagne qui capture si magnifiquement l'essence de Paddington".

- Françoise Guyonnet, EVP Kids Brands STUDIOCANAL & CEO The Copyrights Group (une société de STUDIOCANAL)

Quelle que soit l'occasion, qu'il s'agisse d'un remerciement, d'un rendez-vous important ou simplement parce que, Jo Malone London l'aborde avec générosité. Quelle que soit l'importance du moment ou de la raison du cadeau, nous voulons en faire un moment spécial. Juste parce que.

La collection complète en édition limitée comprend

Orange Marmalade Cologne 100ml

A Marvellous Treat

Contient la crème pour les mains English Pear & Freesia [30ml/50ml] dans une pochette décorée.

Marvellous Miniatures Set

Contient Orange Marmalade Cologne 30ml, Wood Sage & Sea Salt Body & Hand Wash 100ml, Lime Basil & Mandarin Travel Candle et English Pear & Freesia Hand Cream 30ml

Marvellous Scented Trio

contient Orange Marmalade Cologne 100ml, Wood Sage & Sea Salt Body & Hand Wash 250ml et Lime Basil & Mandarin Home Candle

Collection Marvellous Luxuries

Contient Orange Marmalade Cologne 30ml, Orange Marmalade Cologne 100ml, Wood Sage & Sea Salt Body & Hand Wash 250ml, English Pear & Freesia Body & Hand Lotion 250ml, Lime Basil & Mandarin Home Candle et English Pear & Freesia Diffuser.

Découvrez la collection en édition limitée en magasin et en ligne sur jomalone.co.uk à partir du 1er juillet 2024. Suivez Jo Malone London sur TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube, LinkedIn et Pinterest @JoMaloneLondon #JustBecause.

À propos de Paddington

Depuis 65 ans, l'écrivain britannique Michael Bond enchante les lecteurs du monde entier avec ses histoires de Paddington, l'ours du Pérou, célèbre pour son amour de la marmelade. La gentillesse et l'humour des histoires plaisent aux enfants comme aux adultes, ce qui garantit la popularité de Paddington d'une génération à l'autre.

HarperCollins Children's Books a publié les aventures de Paddington sans interruption depuis le 13 octobre 1958, date à laquelle, sous le nom de William Collins, elle a présenté pour la première fois au monde Un ours appelé Paddington.

Depuis, les aventures de Paddington ont été adaptées plusieurs fois à la télévision et, fin 2014, Paddington a fait ses débuts sur grand écran. Un autre film, Paddington 2, a suivi en 2017 et un troisième est en préparation. Les films ont été produits par STUDIOCANAL, leader européen de la production, de la distribution et des ventes internationales de longs métrages et de séries, qui fait partie du Groupe CANAL+, un acteur majeur de dans la création et la distribution de contenu dans le monde entier. En 2020, une toute nouvelle série télévisée de Paddington destinée à un public préscolaire, The Adventures of Paddington, a été lancée sur Nickelodeon, ce qui a permis de le faire connaître à un tout nouveau groupe de fans.

Vous pouvez suivre les nombreuses aventures de Paddington sur le site : X et Instagram @paddingtonbear | Facebook.com/PaddingtonBear | dailymotion.com/Paddington | YouTube.com/Paddington.

À propos Jo Malone London :

Depuis 1994, Jo Malone London a créé une palette de parfums d'une simplicité et d'une élégance exquises et a créé un monde où tous les sens sont comblés. Acquise par The Estée Lauder Companies Inc. en 1999, la marque est aujourd'hui internationalement connue pour ses parfums inattendus et son caractère typiquement britannique.

À propos de The Copyrights Group (une société de STUDIOCANAL) The Copyrights Group, qui fait partie du leader européen de la production et de la distribution de films et de séries STUDIOCANAL (une société de CANAL+), possède et gère la propriété intellectuelle Paddington™ et les magasins officiels. Il s'agit d'une agence internationale de développement de la propriété intellectuelle et d'un cabinet de conseil offrant des services stratégiques à l'échelle mondiale en matière de développement de marques, de licences et d'expertise dans le domaine de la vente au détail.

L'entreprise développe une stratégie de marque à 360° pour Paddington, basée sur la sensibilisation au personnage dans le monde entier. En plus de toucher des millions de personnes sur les médias sociaux, la portée mondiale de Paddington a également aidé l'UNICEF à collecter des millions de dollars pour les enfants dans le besoin grâce à des produits de collecte de fonds de marque depuis 2020. Le Copyrights Group continue d'étendre le programme de licences de Paddington dans toutes les catégories clés, y compris l'expérientiel.

Vous trouverez ci-dessous les images de la campagne et des héros :

Images de la campagne : https://spaces.hightail.com/space/7Dnveixibv

Vidéo de la campagne : https://www.youtube.com/watch?v=CDTY1XDyNCw&feature=youtu.be