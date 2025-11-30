Shanghai Electric lança a Academia Sino-Paquistanesa de Excelência para Engenheiros para formar talentos da "Belt and Road"
Notícias fornecidas porShanghai Electric
30 nov, 2025, 22:58 GMT
Promovendo a colaboração entre setor e academia e intercâmbios tecnológicos e culturais sino-paquistaneses por meio da educação interdisciplinar em engenharia de energia e elétrica
XANGAI, 30 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) lançou oficialmente a Academia de Excelência Sino-Paquistanesa para Engenheiros (a "Academia") em 24 de novembro, como uma iniciativa conjunta da Shanghai Electric e da Universidade Shanghai Dianji. A Academia tem como objetivo formar talentos em engenharia que sejam internacionalmente competitivos, interdisciplinares e versáteis, ao mesmo tempo em que constrói uma plataforma estratégica para o intercâmbio tecnológico e cultural entre China e Paquistão.
O evento de lançamento aconteceu simultaneamente on-line e presencialmente em três localidades nos dois países. Representantes do projeto integrado de mina de carvão e energia Thar Block-I ("Projeto Thar") e da Universidade Shanghai Dianji assinaram um acordo de cooperação para o programa de treinamento da Fase I, marcando a implementação oficial da iniciativa de formação de talentos.
Zhu Zhaokai, Presidente do Grupo Shanghai Electric, comentou que, diante de profundos ajustes no cenário industrial global, há uma urgência crescente para que as empresas busquem talentos versáteis, com fundamentos teóricos, práticas de engenharia, perspectivas internacionais e habilidades de colaboração intercultural.
"A criação da Academia é uma iniciativa importante da Shanghai Electric para promover a profunda integração de 'setor-academia-pesquisa-aplicação' e construir um sistema internacional de desenvolvimento de talentos", afirmou ele. "Aproveitando os pontos fortes acadêmicos da Universidade Shanghai Dianji em manufatura avançada, aprofundaremos a pesquisa colaborativa, o ensino prático e o compartilhamento de professores, trabalhando juntos para criar um novo modelo de formação de talentos internacionais sob a Iniciativa 'Belt and Road'."
Gong Siyi, Presidente da Universidade Shanghai Dianji, expressou que a Academia, como um projeto de demonstração prioritário no exterior, será uma prioridade. Integrando corpo docente de alta qualidade e recursos educacionais, a universidade se compromete a manter elevados padrões nos sistemas de desenvolvimento de talentos, na qualidade do ensino e no suporte geral.
"O objetivo é estabelecer a Academia como uma ponte vital para a amizade China-Paquistão e a cooperação tecnológica", destacou.
Como o primeiro programa internacional de engenharia liderado por empresa no âmbito do Corredor Econômico China-Paquistão (CPEC), a Academia oferecerá programas de mestrado personalizados alinhados às necessidades do Projeto Thar, com foco em engenharia de energia e elétrica. Por meio de mentorias duplas, combinando professores e especialistas do setor, os alunos serão capacitados a enfrentar desafios reais integrando teoria e prática.
Nos últimos anos, a Shanghai Electric priorizou o desenvolvimento sistemático de talentos e o planejamento estratégico na construção da Academia, aprofundando a colaboração setor-academia para fomentar um ecossistema de inovação voltado à globalização e à integração de tecnologias avançadas.
Como uma plataforma conjunta de desenvolvimento de talentos entre setor e educação, criada pelo Grupo Shanghai Electric e pela Universidade Shanghai Dianji, a Academia de Excelência para Engenheiros da Shanghai Electric, desde sua inauguração em 2024, tem se concentrado em capacitar especialistas tecnológicos e formar profissionais altamente qualificados. O instituto está comprometido em construir uma forte geração de futuros líderes tecnológicos.
Como primeira iniciativa emblemática da Academia, o Tech Expert Symposium funciona como um fórum de destaque para especialistas e acadêmicos líderes, promovendo compartilhamento de conhecimento, colaboração técnica e desenvolvimento de talentos. Desde seu lançamento, já foram realizadas cinco sessões abordando tendências tecnológicas de ponta e insights práticos em engenharia.
Por trás da estratégia proativa de talentos da Shanghai Electric está um forte compromisso com o avanço tecnológico e o capital humano durante este período de rápida transformação. Apenas na primeira metade de 2025, a empresa investiu 2,546 bilhões de yuans em P&D – um aumento de 9,4% em relação ao ano anterior, equivalente a 4,7% da receita total – com 39,5% desse financiamento direcionado a setores emergentes.
Para sustentar a inovação acelerada, a Shanghai Electric posicionou, e continuará posicionando, os talentos como seu recurso estratégico mais importante, reformando seu sistema de desenvolvimento para construir uma equipe forte e bem estruturada.
Para mais informações, acesse https://www.shanghai-electric.com/group_en/ .
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2834248/IMAGE_1.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/5646588/Shanghai_Electric_logo.jpg
FONTE Shanghai Electric
Partilhar este artigo