S&P atualiza rating de crédito de Omã para 'BBB-' com perspectiva estável

MUSCAT, Omã, 1 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- Standard & Poor's (S&P) elevou o rating de crédito de Omã para 'BBB-' de 'BB+' com uma perspectiva estável, impulsionada por melhorias no desempenho financeiro do país. Isso marca o retorno de Omã ao status de grau de investimento após quase sete anos, durante os quais sua classificação caiu devido ao declínio nos preços globais do petróleo e à COVID-19.

A S&P destacou que a melhoria é resultado de esforços contínuos para melhorar as finanças públicas por meio de iniciativas de reforma financeira e econômica e reestruturação do governo. Essas medidas restauraram o equilíbrio entre receitas e gastos públicos, conforme descrito no plano financeiro de médio prazo, levando a superávits financeiros. Além disso, o foco do governo na redução da dívida pública, na melhoria da governança das empresas estatais e na redução dos níveis de dívida contribuiu para as perspectivas positivas.

Os preços mais altos do petróleo e as medidas financeiras tomadas fortaleceram a posição fiscal de Omã, proporcionando flexibilidade para gerenciar choques externos. A S&P espera que o orçamento de Omã gere superávits financeiros de 1,9% durante 2024-2027, assumindo que os preços do petróleo Brent sejam em média de US $ 80 por barril de 2025 a 2027. Isso permitiria que o governo continuasse reduzindo a dívida pública e construindo reservas financeiras. O PIB real de Omã deverá crescer 2% ao ano, com o aumento da produção de petróleo estimulando o crescimento do setor não petrolífero em cerca de 2% ao ano. A conta corrente deve manter superávits, com média de 1,2% do PIB durante 2024-2027.

A S&P enfatizou o compromisso de Omã com a redução da dívida pública, prevendo que chegará a 29% do PIB até 2027, indicando que os ativos líquidos permanecerão em torno de 36% do PIB até aquele ano.

Espera-se que a inflação permaneça moderada, com média de 1,4% ao ano durante 2024-2027, após uma baixa de 0,9% em 2023. O crédito ao setor privado expandiu 4,9% em 2023, e o crédito deve crescer 5%-6% ao ano, apoiado por condições favoráveis de crédito.

A S&P observou que os esforços do governo para gerenciar empresas estatais desde 2020 melhoraram a governança, a eficiência operacional e o desempenho financeiro, com aumento da lucratividade e redução dos níveis de endividamento. A criação da Oman Energy Development Company (EDO) e da Integrated Gas Company (IGC) também melhorou as contas financeiras do governo, refletindo as receitas líquidas após as despesas do setor de petróleo e gás.

A classificação de crédito de Omã pode melhorar ainda mais nos próximos dois anos se o governo continuar administrando as finanças públicas como planejado, aumentando as receitas não petrolíferas e melhorando a eficiência da despesa pública. Essas medidas apoiariam o crescimento do PIB, impulsionadas pelo impulso contínuo nos setores não petrolíferos e pelos esforços contínuos para promover a diversificação econômica e o desenvolvimento do mercado de capitais.

Sua Excelência o Sultão bin Salim Al Habsi, Ministro das Finanças de Omã, afirmou que a classificação atualizada reflete o compromisso do governo com o equilíbrio fiscal e a sustentabilidade financeira. Essa classificação aumenta a confiança no apelo da economia e do investimento de Omã, após resultados positivos de reformas financeiras, incluindo a Lei da Dívida Pública, que fortaleceu a governança e melhorou o ambiente de investimento.

O ministro acrescentou que o governo continua comprometido em fortalecer os indicadores de finanças públicas e utilizar os superávits financeiros para promover a prosperidade econômica e social. Essas conquistas resultam da colaboração entre unidades governamentais, parceiros do setor privado e instituições da sociedade civil.

