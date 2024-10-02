標準普爾調升阿曼信用評級為「BBB-」，展望穩定

油價升高，加上所採取的金融措施，強化了阿曼的財政狀況，有餘裕承接外部衝擊。標準普爾預計，假設 Brent 原油價格在 2025 年至 2027 年間平均為每桶 80 美元，以阿曼的預算計，在 2024 年至 2027 年間將產生 1.9% 的財政盈餘。財政盈餘有助政府繼續減少公共債務，並建立財務儲備。阿曼的實際國內生產總值 (GDP) 預計將每年成長 2%，而石油產量的增加，將刺激非石油產業每年成長約 2%。2024 至 2027 年間，阿曼的經常帳預計將保持盈餘，平均為 GDP 的 1.2%。

標準普爾強調阿曼致力於減少公共債務，預計至 2027 年阿曼的公共債務將達到其 GDP 的 29%；這顯示直至 2027 年之前，流動資產將維持在 GDP 的 36% 左右。

預期通貨膨脹將保持平穩，在 2024 至 2027 年間平均每年為 1.4%，2023 年則為 0.9% 的低位。2023 年私營部門的信貸額擴張了 4.9%，在有利的信貸條件支持下，預計貸款額每年將增長 5% 至 6%。

標準普爾指出，自 2020 年以來政府著手管理國有企業，改善治理、營運效率和財政表現，從而提高盈利能力並降低債務水平。成立 Oman Energy Development Company (EDO) 和 Integrated Gas Company (IGC) 亦透過石油和天然氣行業支出後的淨收入，讓政府的財政表現日漸穩健。

如果阿曼政府繼續按計劃管理公共財政，增加非石油收入並提高公共支出效率，則在未來兩年，阿曼的信用評等可能會進一步提升。這些措施將支持 GDP 成長，其動力源自於非石油產業的持續強勢，以及一直以來推動經濟多樣化和資本市場發展的不懈努力。

阿曼財政部長 Sultan bin Salim Al Habsi 閣下表示，信用評級的上升，反映出阿曼政府對財政平衡及財政永續性的承諾。在金融改革措施（包括《Public Debt Law》）取得正面成果，強化管治並改善投資環境後，此評級提升了對阿曼經濟與投資吸引力的信心。

部長補充道，阿曼政府仍致力於強化公共財政指標，並運用財政盈餘促進經濟和社會繁榮。這些成就，來自政府單位、私營部門合作拍檔以及公民社會機構之間攜手合作。

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Muhja Khalfan Al Daairi

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SOURCE Oman's Ministry of Finance