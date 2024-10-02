標準普爾調升阿曼信用評級為「BBB-」，展望穩定
02 10月, 2024, 23:49 CST
阿曼穆斯卡特2024年10月2日 /美通社/ -- 標準普爾 (Standard & Poor's, S&P) 已將阿曼的信用評級從 「BB+」調升至 「BBB-」，展望穩定，原因是此國家的財務表現有所改善。這標誌著阿曼在近七年後重返投資級地位；在此期間，由於全球油價下跌和 COVID-19 的影響，阿曼的評級下降。
標準普爾強調，由於阿曼持續努力透過金融和經濟改革措施及政府架構重組來強化公共財政，情況有所改善。這些措施恢復了收入與公共支出之間的平衡，達成中期財務計劃的目標，從而帶來了財政盈餘。此外，政府著眼於減少公共債務、改善國有企業的管治，以及降低債務水平，也是前景樂觀的因素之一。
油價升高，加上所採取的金融措施，強化了阿曼的財政狀況，有餘裕承接外部衝擊。標準普爾預計，假設 Brent 原油價格在 2025 年至 2027 年間平均為每桶 80 美元，以阿曼的預算計，在 2024 年至 2027 年間將產生 1.9% 的財政盈餘。財政盈餘有助政府繼續減少公共債務，並建立財務儲備。阿曼的實際國內生產總值 (GDP) 預計將每年成長 2%，而石油產量的增加，將刺激非石油產業每年成長約 2%。2024 至 2027 年間，阿曼的經常帳預計將保持盈餘，平均為 GDP 的 1.2%。
標準普爾強調阿曼致力於減少公共債務，預計至 2027 年阿曼的公共債務將達到其 GDP 的 29%；這顯示直至 2027 年之前，流動資產將維持在 GDP 的 36% 左右。
預期通貨膨脹將保持平穩，在 2024 至 2027 年間平均每年為 1.4%，2023 年則為 0.9% 的低位。2023 年私營部門的信貸額擴張了 4.9%，在有利的信貸條件支持下，預計貸款額每年將增長 5% 至 6%。
標準普爾指出，自 2020 年以來政府著手管理國有企業，改善治理、營運效率和財政表現，從而提高盈利能力並降低債務水平。成立 Oman Energy Development Company (EDO) 和 Integrated Gas Company (IGC) 亦透過石油和天然氣行業支出後的淨收入，讓政府的財政表現日漸穩健。
如果阿曼政府繼續按計劃管理公共財政，增加非石油收入並提高公共支出效率，則在未來兩年，阿曼的信用評等可能會進一步提升。這些措施將支持 GDP 成長，其動力源自於非石油產業的持續強勢，以及一直以來推動經濟多樣化和資本市場發展的不懈努力。
阿曼財政部長 Sultan bin Salim Al Habsi 閣下表示，信用評級的上升，反映出阿曼政府對財政平衡及財政永續性的承諾。在金融改革措施（包括《Public Debt Law》）取得正面成果，強化管治並改善投資環境後，此評級提升了對阿曼經濟與投資吸引力的信心。
部長補充道，阿曼政府仍致力於強化公共財政指標，並運用財政盈餘促進經濟和社會繁榮。這些成就，來自政府單位、私營部門合作拍檔以及公民社會機構之間攜手合作。
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SOURCE Oman's Ministry of Finance
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