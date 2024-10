S&P relève la note de crédit d'Oman à « BBB- » avec des perspectives stables

MUSCAT, Oman, 1er oct. 2024 /PRNewswire/ -- Standard & Poor's (S&P) a relevé la note de crédit d'Oman de « BB+ » à « BBB- » avec des perspectives stables, grâce à l'amélioration des performances financières du pays. Cela marque le retour d'Oman à un statut d'investisseur de qualité après près de sept ans, au cours desquels sa notation a chuté en raison de la baisse des prix mondiaux du pétrole et de la crise COVID-19.

S&P a souligné que cette amélioration est le résultat d'efforts continus pour améliorer les finances publiques grâce à des initiatives de réforme financière et économique et à la restructuration du gouvernement. Ces mesures ont permis de rétablir l'équilibre entre les recettes et les dépenses publiques, comme le prévoyait le plan financier à moyen terme, et de dégager des excédents financiers. En outre, l'accent mis par le gouvernement sur la réduction de la dette publique, l'amélioration de la gouvernance des entreprises publiques et la réduction des niveaux d'endettement ont contribué à ces perspectives positives.

La hausse des prix du pétrole et les mesures financières prises ont renforcé la position budgétaire d'Oman, ce qui lui donne la souplesse nécessaire pour gérer les chocs extérieurs. S&P s'attend à ce que le budget d'Oman génère des excédents financiers de 1,9 % au cours de la période 2024-2027, en supposant que les prix du Brent atteignent en moyenne 80 dollars le baril entre 2025 et 2027. Cela permettrait au gouvernement de continuer à réduire la dette publique et à constituer des réserves financières. Le PIB réel d'Oman devrait croître de 2 % par an, l'augmentation de la production pétrolière stimulant la croissance du secteur non pétrolier d'environ 2 % par an. La balance des opérations courantes devrait rester excédentaire, à hauteur de 1,2 % du PIB en moyenne au cours de la période 2024-2027.

S&P a souligné l'engagement d'Oman à réduire la dette publique, prévoyant qu'elle atteindra 29 % du PIB d'ici 2027, indiquant que les liquidités resteraient autour de 36 % du PIB jusqu'à cette année-là.

L'inflation devrait rester modérée, avec une moyenne de 1,4 % par an sur la période 2024-2027, après un creux de 0,9 % en 2023. Le crédit au secteur privé a augmenté de 4,9 % en 2023, et les prêts devraient croître de 5 à 6 % par an, soutenus par des conditions de crédit favorables.

S&P a noté que les efforts du gouvernement pour gérer les entreprises publiques depuis 2020 ont amélioré la gouvernance, l'efficacité opérationnelle et la performance financière, avec une augmentation de la rentabilité et une réduction des niveaux d'endettement. La création de l'Oman Energy Development Company (EDO) et de l'Integrated Gas Company (IGC) a également amélioré les comptes financiers du gouvernement en reflétant les recettes nettes après les dépenses du secteur pétrolier et gazier.

La cote de crédit d'Oman pourrait encore s'améliorer au cours des deux prochaines années si le gouvernement continue à gérer les finances publiques comme prévu, en augmentant les recettes non pétrolières et en améliorant l'efficacité des dépenses publiques. Ces mesures soutiendraient la croissance du PIB, grâce au dynamisme des secteurs non pétroliers et à la poursuite des efforts visant à promouvoir la diversification économique et le développement des marchés de capitaux.

Son Excellence Sultan bin Salim Al Habsi, ministre des finances d'Oman, a déclaré que le relèvement de la note reflète l'engagement du gouvernement en faveur de l'équilibre budgétaire et de la viabilité financière. Cette note renforce la confiance dans l'économie d'Oman et l'attrait des investissements, à la suite des résultats positifs des réformes financières, notamment la loi sur la dette publique, qui a renforcé la gouvernance et amélioré l'environnement des investissements.

Le ministre a ajouté que le gouvernement reste déterminé à renforcer les indicateurs des finances publiques et à utiliser les excédents financiers pour promouvoir la prospérité économique et sociale. Ces réalisations sont le fruit d'une collaboration entre les unités gouvernementales, les partenaires du secteur privé et les institutions de la société civile.

