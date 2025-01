Spectra Medical e XL Precision Technologies anunciam uma nova marca: Elevaris Medical Devices

O legado de confiança e experiência inaugura a nova era de desenvolvimento de dispositivos médicos de precisão e capacidade de fabricação

BOSTON, 28 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Spectra Medical Devices (Spectra) e a XL Precision Technologies (XLPT) anunciaram hoje a presença de sua nova marca combinada como Elevaris Medical Devices, uma Organização de Desenvolvimento e Fabricação Contratada (CDMO) de classe mundial que aproveita um legado comprovado de excelência, inaugurando uma nova era de recursos de desenvolvimento e fabricação de dispositivos médicos de precisão.

Duas organizações de desenvolvimento e fabricação de contratos de longa data no setor de dispositivos médicos se reúnem como uma marca unificada, a Elevaris Medical Devices, para demonstrar o compromisso combinado com o sucesso do cliente

A aquisição da XLPT pela Spectra, anunciada em setembro de 2024 pelo investidor em tecnologia e serviços de saúde QHP Capital, reuniu os pontos fortes complementares das empresas no atendimento a fabricantes de dispositivos médicos, desde fabricantes de equipamentos originais (OEMs) de grande porte até startups. A Spectra tem sido reconhecida pela ampla capacidade de engenharia e fabricação e pelo suporte técnico especializado ao cliente oferecido aos OEMs. A XLPT é amplamente admirada por sua experiência em fabricação especializada de microcomponentes de precisão, componentes tubulares complexos e subconjuntos.

O anúncio de hoje marca a evolução formal para uma marca unificada que honra igualmente a rica história de cada empresa e incorpora seu compromisso conjunto de oferecer seu profundo conhecimento, abordagem colaborativa incomparável e ampla capacidade de fabricação de precisão para clientes em todo o mundo. A decisão de estabelecer um novo nome e identidade de marca para a empresa reflete a promessa de aplicar as melhores práticas e pontos fortes de cada uma das marcas, enfatizando um compromisso singular de levar os resultados dos clientes a um outro patamar.

"A aquisição no final do ano passado reuniu duas empresas de longa tradição com capacidades altamente complementares", disse Richard Zrebiec, CEO da Elevaris Medical Devices. "Hoje, à medida que concluímos a integração, acreditamos que operar sob uma mesma marca demonstra nosso compromisso conjunto com o sucesso de nossos clientes."

Com a nova marca, a Elevaris Medical Devices atenderá às empresas de dispositivos médicos em um nível inigualável. A equipe unificada de especialistas em engenharia, design e desenvolvimento está altamente empenhada na aplicação de seu profundo conhecimento e perspectiva de produto para fornecer soluções de design, desenvolvimento e produção orientadas por valor que apoiem o sucesso dos projetos dos clientes.

"Do conceito ao design e desenvolvimento, passando pela fabricação, temos uma capacidade única de apoiar nossos clientes em sua busca pelo desenvolvimento de dispositivos médicos de última geração que permitam o futuro da saúde e melhorem a saúde global", disse Zrebiec. "A Elevaris Medical Devices tem a capacidade de ser o parceiro preferido para impulsionar uma nova era de desenvolvimento e fabricação de dispositivos médicos de precisão."

Sobre a Elevaris Medical Devices:

A Elevaris Medical Devices é uma Organização de Desenvolvimento e Fabricação por Contrato (CDMO) para empresas de saúde multinacionais líderes do setor, Fabricantes de Equipamentos Originais (OEMs) globais e empresas de tecnologia emergentes. É uma das principais fabricantes mundiais de agulhas de procedimento feitas sob medida e especializada na fabricação de microcomponentes de precisão, componentes tubulares complexos e subconjuntos para o setor de dispositivos médicos. A empresa também distribui uma ampla gama de produtos farmacêuticos complementares, instrumentos cirúrgicos e suprimentos médicos.

A Elevaris Medical Devices tem mais de 300 funcionários em suas unidades na América do Norte, no Reino Unido e na Coreia do Sul. Para mais informações, acesse elevarismedical.com.

