Spectra Medical、XL Precision Technologies 宣佈重新命名為 Elevaris Medical Devices

信任與專業的傳承，開啟精密醫療器材開發與製造能力的新時代

波士頓2025年1月29日 /美通社/ -- Spectra Medical Devices (Spectra) 和 XL Precision Technologies (XLPT) 今天宣佈，兩間公司的新品牌合併為 Elevaris Medical Devices，這是一間世界級的合約開發和製造機構 (CDMO)，憑藉久經考驗的卓越傳統，開創精密醫療設備開發和製造能力的新時代。

由醫療保健科技和服務投資者 QHP Capital 於 2024 年 9 月宣布 Spectra 收購 XLPT，集結了這些公司在從大型原始設備製造商 (OEM) 到初創企業的醫療設備製造商提供服務方面的互補優勢。長久以來，Spectra 因其為 OEM 所提供的廣泛工程設計和製造能力，以及專業的客戶技術支援而備受肯定。XLPT 在精密微元件、複雜管狀元件和次組件方面的專業製造專業知識受到廣泛讚賞。

兩間長期信賴的醫療器械行業合約開發和製造組織合而為一，成為統一品牌 Elevaris Medical Devices，展現對客戶成功的共同承諾

今天的公告標誌著成為一個統一品牌的正式發展，同樣尊重每間公司的豐富歷史，體現共同承諾，即為全球客戶提供深厚的知識、無與倫比的合作方式以及廣泛的精密製造能力。創造新公司名稱和品牌識別的決定，反映出公司致力於應用個別品牌的最佳實務和優勢，同時強調單一承諾，將客戶成果升華至更高層次。

Elevaris Medical Devices 行政總裁 Richard Zrebiec 說：「去年底的收購，將兩間長期互信、能力高度互補的公司結合在一起。如今，當我們完成整合後，我們相信在同一品牌下營運，可顯示我們對客戶成功的共同承諾。」

作為一間新品牌公司，Elevaris Medical Devices 將以無與倫比的能力為醫療設備公司服務。由工程、設計和開發專家所組成的統一團隊，高度致力於運用其深入的知識和產品觀點，提供以價值為導向的設計、開發和生產解決方案，以支援客戶項目取得成功。

Zrebiec 表示：「我們擁有獨特優勢，可協助客戶開發下一代醫療裝置，實現未來的醫療保健，並改善全球健康。Elevaris Medical Devices 具有能力，是推動精密醫療器械開發和製造新時代的首選合作夥伴。」

Elevaris Medical Devices 簡介：

Elevaris Medical Devices 是業界領先的跨國醫療保健公司、全球原始設備製造商 (OEM) 和新興科技公司的合同開發和製造組織 (CDMO)。公司是是全球領先的按規格製程序針製造製造商之一，專門為醫療器械行業製造精密微元件、複雜管狀元件和次組件。公司還分銷各種輔助藥品、手術儀器和醫療用品。

Elevaris Medical Devices 在北美、英國和韓國各地擁有 300 多名員工。有關更多信息，請訪問 elevarismedical.com。

SOURCE Spectra Medical Devices