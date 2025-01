Spectra Medical et XL Precision Technologies annoncent le changement de nom d'Elevaris Medical Devices

Un héritage de confiance et d'expertise ouvre une nouvelle ère de développement et de fabrication de dispositifs médicaux de précision

BOSTON, 28 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Spectra Medical Devices (Spectra) et XL Precision Technologies (XLPT) ont annoncé aujourd'hui la fusion de leur marque sous le nom d'Elevaris Medical Devices, une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de classe mondiale qui s'appuie sur un héritage d'excellence éprouvé pour inaugurer une nouvelle ère de développement et de fabrication d'appareils médicaux de précision.

Two long-trusted Contract Development and Manufacturing Organizations in medical device industry come together as unified brand, Elevaris Medical Devices, to demonstrate combined commitment to customer success

L'acquisition de XLPT par Spectra , annoncée en septembre 2024 par l'investisseur QHP Capital, spécialisé dans les technologies et les services de santé, a permis de réunir les forces complémentaires des deux sociétés en matière de services aux fabricants de dispositifs médicaux, qu'il s'agisse de grands fabricants d'équipements d'origine (OEM) ou d'entreprises en phase de démarrage. Spectra est depuis longtemps très appréciée pour ses capacités étendues en matière d'ingénierie et de fabrication, ainsi que pour l'assistance technique à la clientèle qu'elle fournit aux équipementiers. XLPT est largement admiré pour son expertise en matière de fabrication de microcomposants de précision, de composants tubulaires complexes et de sous-ensembles.

L'annonce d'aujourd'hui marque l'évolution formelle vers une marque unifiée qui honore également la riche histoire de chaque entreprise et incarne leur engagement combiné à fournir leurs connaissances approfondies, leur approche collaborative inégalée et leurs vastes capacités de fabrication de précision à des clients du monde entier. La décision d'établir un nouveau nom d'entreprise et une nouvelle identité de marque reflète la promesse d'appliquer les meilleures pratiques et les forces des marques individuelles tout en mettant l'accent sur un engagement singulier à élever les résultats pour les clients à un niveau supérieur.

"L'acquisition réalisée à la fin de l'année dernière a permis de réunir deux entreprises qui se font confiance depuis longtemps et dont les capacités sont très complémentaires", a déclaré Richard Zrebiec, PDG d'Elevaris Medical Devices. "Aujourd'hui, alors que nous achevons l'intégration, nous pensons que le fait d'opérer sous une seule marque démontre notre engagement commun en faveur de la réussite de nos clients."

En tant que nouvelle société, Elevaris Medical Devices servira les entreprises de dispositifs médicaux avec une capacité inégalée. L'équipe unifiée d'experts en ingénierie, en conception et en développement s'investit fortement dans l'application de ses connaissances approfondies et de sa perspective des produits pour fournir des solutions de conception, de développement et de production axées sur la valeur qui contribuent à la réussite des projets des clients.

"Du concept à la conception et au développement, en passant par la fabrication, nous sommes particulièrement bien placés pour aider nos clients à mettre au point des dispositifs médicaux de nouvelle génération qui permettront d'assurer l'avenir des soins de santé et d'améliorer la santé dans le monde", a déclaré M. Zrebiec. "Elevaris Medical Devices a la capacité d'être le partenaire privilégié pour ouvrir une nouvelle ère de développement et de fabrication de dispositifs médicaux de précision".

À propos d'Elevaris Medical Devices :

Elevaris Medical Devices est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) pour des entreprises de santé multinationales de premier plan, des fabricants d'équipements d'origine (OEM) mondiaux et des entreprises de technologie émergente. Elle est l'un des principaux fabricants mondiaux d'aiguilles de procédure sur mesure et se spécialise dans la fabrication de microcomposants de précision, de composants tubulaires complexes et de sous-ensembles pour l'industrie des dispositifs médicaux. L'entreprise distribue également une large gamme de produits pharmaceutiques complémentaires, d'instruments chirurgicaux et de fournitures médicales.

Elevaris Medical Devices emploie plus de 300 personnes sur ses sites d'Amérique du Nord, du Royaume-Uni et de Corée du Sud. Pour plus d'informations, visitez elevarismedical.com.

