SS&C Blue Prism reconhecida como líder em RPA do Gartner® Magic Quadrant™ pelo sexto ano consecutivo

WINDSOR, Connecticut, 13 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) anunciou hoje que a SS&C Blue Prism foi reconhecida como líder no Magic Quadrant for Robotic Process Automation (RPA) de 2024.

"Estamos orgulhosos que a SS&C Blue Prism foi nomeada líder no Gartner Magic Quadrant for Robotic Process Automation pelo sexto ano consecutivo," disse Bill Stone, CEO e presidente da SS&C Technologies. "Estamos trabalhando muito para fornecer a plataforma mais completa e eficiente de automação inteligente para nossos consumidores que buscam transformar a forma como trabalham e levar suas organizações adiante."

Mais de 2.800 empresas mundialmente utilizam a SS&C Blue Prism para automação inteligente.

Baixe uma cópia complementar do relatório aqui para saber mais sobre o 2024 Gartner Magic Quadrant for Robotic Process Automation.

A plataforma de automação inteligente da SS&C ajuda as organizações a entregar seus resultados desejados de negócios entre os serviços financeiros, de segurança, saúde e farmacêutica e outros. Fale com um especialista sobre a oferta de automação inteligente da SS&C's.

Sobre o Magic Quadrant

Gartner, Magic Quadrant for Robotic Process Automation, Saikat Ray, Arthur Villa, Melanie Alexander, Sachin Joshi, Mike Helsel, 7 de agosto de 2024. O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas. As publicações de pesquisa do Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fatos. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço do Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionalmente, e MAGIC QUADRANT é uma marca registrada do Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas e são usadas neste documento com permissão. Todos os direitos reservados.

Sobre a SS&C Technologies

A SS&C é uma fornecedora global de serviços e software para os setores de serviços financeiros e de saúde. Fundada em 1986, a SS&C tem sua sede em Windsor, Connecticut, e possui escritórios em todo o mundo. Cerca de 20.000 serviços financeiros e organizações de saúde, das maiores empresas do mundo às pequenas e médias empresas, contam com a SS&C pela experiência, escala e tecnologia.

Outras informações sobre a SS&C (Nasdaq: SSNC) estão disponíveis em www.ssctech.com.

Siga a SS&C no Twitter, LinkedIn e Facebook.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/692536/SSC_Logo.jpg

FONTE SS&C