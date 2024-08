SS&C Blue Prism fue reconocido como líder en RPA según Magic Quadrant™ de Gartner® por sexto año consecutivo

WINDSOR, Connecticut, 13 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) anunció hoy que SS&C Blue Prism ha sido reconocido como líder en el Magic Quadrant de 2024 en el campo de la automatización robótica de procesos (RPA).

"Estamos orgullosos de que SS&C Blue Prism haya sido nombrado líder en Magic Quadrant de Gartner en la automatización robótica de procesos por sexto año consecutivo", afirmó Bill Stone, director general y presidente de SS&C Technologies. "Estamos trabajando muy duro para brindar la plataforma de automatización inteligente más completa y efectiva para nuestros clientes mientras buscan transformar su forma de trabajar e impulsar sus organizaciones hacia adelante".

Más de 2.800 empresas en todo el mundo aprovechan SS&C Blue Prism para la automatización inteligente.

Descargue una copia gratuita del informe aquí para conocer más a fondo Magic Quadrant de Gartner de 2024 en el campo de la automatización robótica de procesos.

La plataforma de automatización inteligente de SS&C ayuda a las organizaciones a lograr los resultados comerciales deseados en servicios financieros, seguros, salud y farmacéutica, banca y más. Hable con un experto sobre la oferta de automatización inteligente de SS&C.

Acerca del Magic Quadrant

Gartner, Magic Quadrant para la automatización robótica de procesos, Saikat Ray, Arthur Villa, Melanie Alexander, Sachin Joshi, Mike Helsel, 7 de agosto de 2024. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a aquellos proveedores con las calificaciones más altas. Las publicaciones de investigación de Gartner son las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como afirmaciones de hechos. Gartner renuncia a cualquier garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado. GARTNER es una marca comercial registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus afiliadas en EE. UU. y a nivel internacional, y MAGIC QUADRANT es una marca comercial registrada de Gartner, Inc. y/o sus afiliadas y se utilizan en este documento con autorización. Todos los derechos reservados.

Acerca de SS&C Technologies

SS&C es un proveedor de servicios y software para los sectores de servicios financieros y sanitarios a nivel mundial. Fundada en 1986, SS&C tiene su sede central en Windsor, Connecticut, y cuenta con oficinas en todo el mundo. Alrededor de 20.000 servicios financieros y organizaciones sanitarias, desde las compañías más grandes del mundo hasta empresas de mercado medianas y pequeñas, se apoyan en SS&C por la experiencia, escala y tecnología.

Para obtener más información acerca de SS&C (Nasdaq: SSNC) visite www.ssctech.com.

