SS&C Blue Prism 連續第六年榮膺 Gartner® 魔力象限™ RPA 領導者

康涅狄格溫莎2024年8月13日 /美通社/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. （納斯達克股票代碼：SSNC）今天宣布，SS&C Blue Prism 已榮獲為 2024 年機器人流程自動化 (RPA) 魔力象限的領導者。

SS&C Technologies 主席兼行政總裁 Bill Stone 表示：「我們感到自豪，SS&C Blue Prism 已經連續六年獲評為 Gartner 機器人流程自動化魔力象限的領導者。我們致力為客戶提供最全面和高效的智能自動化平台，協助他們改進工作方式，推動機構向前發展。」

全球有超過 2,800 家企業採用 SS&C Blue Prism 的智能自動化技術。

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SS&C 的智能自動化平台可以協助機構在金融服務、保險、醫療和製藥、銀行等範疇實現理想的業務成果。與專家討論 SS&C 的智能自動化產品。

關於魔力象限

Gartner，機器人流程自動化魔力象限，Saikat Ray、Arthur Villa、Melanie Alexander、Sachin Joshi 和 Mike Helsel，2024 年 8 月 7 日。Gartner 不認可其研究出版物中描述的任何供應商、產品或服務，也不建議技術使用者僅挑選評分最高的供應商。Gartner 的研究出版物包含 Gartner 研究組織的觀點，不應被解讀為事實陳述。就本研究來說，Gartner 並不提供任何明示或暗示的擔保，包括對任何特定目的的適銷性或適用性的任何擔保。GARTNER 是 Gartner, Inc. 及/或其附屬公司在美國和國際的註冊商標和服務標誌，MAGIC QUADRANT 是 Gartner, Inc. 及/或其附屬公司的註冊商標，經許可在此處使用。保留所有權利。

關於 SS&C Technologies

SS&C 是專為金融服務和醫療保健行業提供服務和軟件的全球供應商。SS&C 創立於 1986年，總部設於康涅狄格州溫莎，全球各地均設有辦事處。SS&C 為從全球規模最大的公司至中小型企業，總計約 20,000 間金融服務和醫療保健機構提供專業知識、規模和技術。

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SOURCE SS&C