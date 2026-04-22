Pequeno no tamanho, grande na mensagem: Ton leva pinscher ao intervalo mais vigiado do Brasil

Dando continuidade ao movimento iniciado com Solimões, nova fase estreou em horário nobre e usa humor para simplificar a conversa com empreendedores

SÃO PAULO, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Em um dos intervalos mais disputados da televisão brasileira, o Ton, marca da Stone voltada a micro e pequenos empreendedores, estreou sua nova campanha nacional apostando em uma combinação pouco comum na categoria financeira: humor, exagero e linguagem popular para falar de um tema tradicionalmente técnico.

Criada pela Blast Creative, a nova fase dá continuidade à campanha protagonizada por Solimões, mantendo o mesmo princípio criativo: simplificar a conversa sobre taxas e aproximá-la do dia a dia do empreendedor, de forma leve, direta e acessível.

Agora, o protagonista é um pinscher. Pequeno, barulhento e conhecido pela postura desproporcional ao tamanho, o cachorro surge como metáfora das taxas da marca: "baixinhas e agressivas". A escolha reforça a proposta de traduzir atributos do produto em elementos culturais facilmente reconhecíveis e com alto potencial de conexão.

No filme, o animal rosna, avança contra a câmera e "reage" ao ambiente ao seu redor, enquanto textos traduzem suas intenções. A linguagem exagerada transforma um tema técnico como taxas e condições comerciais em entretenimento, ajudando a tornar a mensagem mais simples, memorável e próxima da realidade de quem empreende.

Mais do que explicar, a campanha aposta em mostrar. Em diferentes cenas, o comportamento do pinscher conduz a narrativa e reforça, de forma visual e bem-humorada, o conceito de "taxa baixinha e agressiva", explorando o contraste entre tamanho e intensidade — característica marcante da raça e central para a construção criativa.

A estreia em um momento de audiência massiva reforça essa estratégia. Mais do que alcance, a marca busca entrar na conversa e transformar uma mensagem funcional em conteúdo com potencial de repercussão.

"A gente foi buscar algo que já vive no imaginário do brasileiro. O pinscher traduz de forma leve e direta a menor taxa do Brasil. Ele aproxima, diverte e faz a mensagem chegar quase sem esforço", afirma Rodolfo Luz, diretor de Marketing da Stone.

A campanha também sinaliza um movimento maior da Stone de aproximar sua comunicação de códigos mais populares, reduzindo a distância entre um tema técnico e o dia a dia do empreendedor.

Com desdobramentos em TV, digital e social, a campanha destaca atributos como taxas a partir de 0,57%, além de soluções que facilitam a rotina de quem vende, como maquininhas com internet e o uso do celular como ferramenta de pagamento. Nas redes sociais, a estratégia ganha escala com a participação de cachorros que já conquistaram milhões de seguidores na internet, como os perfis de Juliane Sayao, Titico Tico e Família Guapeca. A presença desses creators amplia o alcance da campanha e reforça o tom leve e bem-humorado, conectando a marca a um universo já querido pelo público e potencializando a conversa nas plataformas digitais.

Sobre a Stone

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FONTE Stone