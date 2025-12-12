Strutt ev¹ vencedor do Best of Innovation da CES 2026 anuncia o início do Super Early Bird

A premiada empresa de robótica inicia oficialmente sua janela de pré-venda antes de seu lançamento principal na CES 2026.

SINGAPURA, 12 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Strutt, empresa de robótica incorporada em Singapura que desenvolve veículos inteligentes do dia a dia, anunciou a abertura do acesso Super Early Bird para o Strutt ev¹, o único produto que ganhou tanto o CES Best of Innovation Award 2026 na categoria Tecnologia de Veículos e Mobilidade Avançada quanto o Red Dot: Luminary 2025. Strutt lançará oficialmente o ev¹ em 5 de janeiro de 2026 na CES.

Para agradecer aos nossos primeiros apoiadores da comunidade, a Strutt oferece o Co-Designer Rewards como um programa exclusivo para membros no grupo oficial do Facebook da Strutt (Strutt Drivers Club), garantindo a melhor oferta de todos os tempos, incluindo desconto especial, prioridade para entrega, acesso ao teste beta e muito mais. Isso só vale para quem a equipe projeta o ev¹ junto com eles. O ev¹ cria uma categoria de veículo inteligente do dia a dia que integra tecnologias automotivas e robóticas em uma experiência de direção pessoal compacta.

A Strutt lançará oficialmente o ev¹ na CES 2026, com apresentações na CES Unveiled, Pepcom Digital e no salão de negociação da CES no estande 53413. As demonstrações destacarão a estabilidade, desempenho em inclinações, detecção de obstáculos e recursos inteligentes de navegação do ev¹. Na CES 2026, os participantes se aproximarão do ev¹ para testar sua estabilidade, desafiá-lo com inclinações, ver como ele detecta obstáculos ao redor e observá-lo navegar sozinho em uma demonstração ao vivo.

O ev¹ também está alinhado com as principais tendências globais que moldam a agenda da CES, incluindo necessidades populacionais envelhecidas, tecnologia de independência, surgimento da IA para aplicações no mundo real, robótica em ambientes cotidianos e a evolução da micromobilidade para plataformas mais seguras e inteligentes.

Citação de Tony Hong, fundador e CEO da Strutt

"O ev¹ foi projetado para trazer tecnologia automotiva e inteligência robótica em um formato compacto que potencializa significativamente a mobilidade e a segurança do dia a dia. Como essa unidade foi coprojetada com usuários reais, queríamos garantir que nossa melhor oferta de todos os tempos fosse para eles primeiro. Antes do nosso lançamento global oficial na CES 2026, lançaremos o exclusivo programa Co-Designer Rewards em 5 de dezembro em nossa comunidade. Estamos ansiosos para apresentar em breve os resultados do nosso desenvolvimento colaborativo com nossos usuários."

Convite para os participantes da CES

A Strutt recebe mídia, criadores, analistas e parceiros do setor para agendar uma demonstração prática do Strutt ev¹ durante a CES 2026. As demonstrações estarão disponíveis na CES Unveiled, Pepcom Digital e no estande da Strutt no salão de exposições da CES. Para agendar uma reunião ou garantir um espaço para a demonstração, entre em contato com [email protected] .

Sobre a Strutt

A Strutt é uma empresa de robótica incorporada em Cingapura que redefine o transporte pessoal por meio de sensoriamento avançado, inteligência de suporte autônoma e design industrial premiado. O principal produto da empresa, o Strutt ev¹, foi projetado para oferecer segurança, inteligência e controle de veículos elétricos em um veículo pessoal compacto construído para uso diário.

Esta é uma cópia traduzida. Para precisão profissional, consulte a versão oficial em inglês.

