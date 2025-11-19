Strutt marca marco com 'Strutt Day', dando à mídia uma primeira olhada na ev¹ antes da estréia da CES 2026

SÃO FRANCISCO, 19 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Strutt, a jovem e ambiciosa startup que está redefinindo a mobilidade pessoal, organizou o Strutt Day - uma vitrine exclusiva de tecnologia onde a imprensa e os principais parceiros ouviram a história da fundação, exploraram a tecnologia por trás dos avanços da empresa e experimentaram a primeira demonstração prática do STRUTT ev¹. O evento é um marco fundamental para a empresa, dando às vozes da indústria uma prévia tangível antes da apresentação oficial do produto na CES 2026.

O Strutt Day foi projetado para mostrar não apenas a tecnologia, mas também as pessoas e a visão por trás da marca. Os participantes tiveram a oportunidade de conhecer Tony Hong, fundador e CEO, que compartilhou a história de origem da Strutt e a missão de criar soluções de mobilidade pessoal intuitivas, seguras e centradas no ser humano. Barney Mason, Chefe de Design, apresentou a filosofia de design da empresa, enfatizando o "Empoderamento Silencioso"- criando tecnologia que desaparece na vida diária, ao mesmo tempo em que dá confiança, independência e alegria aos usuários.

"Começamos a Strutt porque vimos uma lacuna entre a tecnologia incrível e os problemas reais que as pessoas enfrentam todos os dias", disse Tony Hong, fundador e CEO. "O Strutt Day não se trata apenas do nosso produto; trata-se de mostrar ao mundo como o design inteligente e as tecnologias inteligentes podem transformar vidas."

O STRUTT ev¹ é um veículo pessoal inteligente construído em torno de duas inovações principais:

Sistema evSense: um sistema de detecção e tomada de decisão de 360° que combina sensores LiDAR, câmeras, ultrassônicos e ToF para navegação segura no mundo real.

um sistema de detecção e tomada de decisão de 360° que combina sensores LiDAR, câmeras, ultrassônicos e ToF para navegação segura no mundo real. Sistema Quad-Drive: uma arquitetura de tração ativa nas quatro rodas projetada para um movimento suave e controlado em espaços internos e externos.

Os participantes experimentaram a ev¹ em primeira mão, testando suas capacidades em cenários do mundo real e vendo como ela aborda os principais desafios da mobilidade pessoal: complexidade, estigma e tecnologia desatualizada. O desenvolvimento do veículo foi orientado por uma extensa pesquisa do usuário, garantindo que cada escolha de design - desde a capacidade de ajuste do apoio de braço até a colocação do joystick - apoie a independência, a confiança e a dignidade.

"Passamos anos entendendo as experiências vividas pelos usuários de mobilidade", disse Barney Mason, chefe de design. "Cada detalhe do ev¹, do chassi à interface, é moldado por pessoas, não apenas por tecnologia. Nosso objetivo é fazer com que o movimento pareça natural, empoderador e alegre."

O Strutt Day também celebrou o reconhecimento antecipado do setor. O ev¹ já ganhou o único Red Dot: Luminary de 2025 por excelência em design e recebeu o prêmio CES Best of Innovation de 2026 na categoria Tecnologia de Veículos e Mobilidade Avançada.

Como um marco pré-lançamento, o Strutt Day demonstra a capacidade da empresa de combinar robótica de ponta com design centrado no ser humano, criando produtos que resolvem problemas reais enquanto prepara a marca para sua estreia na CES 2026. O evento ressalta o papel crescente da Strutt no mercado de mobilidade e prepara o terreno para uma introdução de alto nível do ev¹ a um público global.

"A mobilidade pessoal não se trata apenas de transporte; trata-se de confiança, independência e alegria", acrescentou Tony Hong. "O Strutt Day dá ao mundo um vislumbre do futuro que estamos construindo, que chegará oficialmente à CES 2026."

Sobre a Strutt Inc.

Incorporada em Singapura, a Strutt é uma empresa líder em tecnologia de mobilidade que reúne especialistas líderes mundiais em detecção avançada, robótica autônoma e design inteligente de produtos. Apoiada por investidores renomados, incluindo a Matter Venture Partners e a Vertex Ventures, a Strutt combina pesquisa centrada nas pessoas com metodologias inovadoras de fabricação de P&D para criar as soluções de mobilidade pessoal mais inteligentes, seguras e fáceis de usar.

