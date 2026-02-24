Superabsorventes a partir de algas: Essity impulsiona tecnologia que pode transformar a indústria de higiene

Companhia participa do PROTEUS, projeto emblemático da União Europeia para desenvolver superabsorventes de origem biológica derivados de algas pardas sustentáveis.

SÃO PAULO, 24 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Essity, líder global em higiene e saúde, anunciou sua participação no PROTEUS, um projeto apoiado pela Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU), cujo objetivo é desenvolver uma nova geração de superabsorventes de base biológica a partir de algas coletadas de forma sustentável.

Iniciativa da Essity com projeto PROTEUS permite aproveitar a biomassa da alga Laminaria hyperborea, otimizando recursos e reduzindo a pegada ambiental DIVULGAÇÃO ESSITY

Os superabsorventes são componentes essenciais em produtos de cuidados femininos e soluções para incontinência, pois permitem a absorção eficaz de fluidos como urina e fluxo menstrual. Por meio do PROTEUS, Essity avalia o uso de matérias-primas derivadas da Laminaria hyperborea, uma alga europeia ainda pouco explorada, como alternativa renovável e sustentável.

A iniciativa não apenas impulsiona o desenvolvimento de ingredientes de base biológica, como também incorpora tecnologia de última geração capaz de utilizar quase a totalidade da biomassa da alga (em comparação aos 15% atualmente aproveitados pela indústria), otimizando a eficiência do recurso. Além disso, as operações são fortalecidas com o uso de uma embarcação híbrida elétrica, que reduz emissões e minimiza o impacto ambiental durante a coleta.

"Inovação contínua é fundamental para melhorar a higiene, a saúde e o bem-estar das pessoas, além de contribuir para uma sociedade mais sustentável e circular. Colaboramos ativamente com fornecedores consolidados e start-ups para acessar, desenvolver e implementar materiais inovadores e sustentáveis em nossos produtos atuais e futuros", afirmou Anke Renz, vice-presidente de Pesquisa e Desenvolvimento da Essity.

Embora o projeto seja desenvolvido na Europa, seu alcance é global. Para a operação da companhia na América do Sul, o avanço está alinhado à estratégia de fortalecer a inovação sustentável no portfólio que abastece tanto o mercado local quanto mercados internacionais a partir do país.

Com sua participação no PROTEUS, Essity reafirma seu compromisso de avançar em direção a uma bioeconomia circular e de desenvolver soluções que combinem desempenho, segurança e sustentabilidade em todas as etapas do ciclo de vida dos produtos.

Sobre a Essity

A Essity é uma empresa líder global em higiene e saúde. Todos os dias, nossos produtos, serviços e soluções são usados por um bilhão de pessoas em todo o mundo. Nosso objetivo é quebrar barreiras pelo bem-estar dos consumidores, pacientes, cuidadores, clientes e da sociedade. Estamos presentes em aproximadamente 150 países com as marcas líderes globais TENA e Tork, e outras marcas fortes, como Actimove, Cutimed, JOBST, Knix, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Modibodi, Nosotras, Saba, Tempo, TOM Organic e Zewa. Em 2025, a Essity teve vendas de aproximadamente 138 bilhões de coroas suecas (13 bilhões de euros) e empregou 36.000 pessoas. A sede da empresa está localizada em Estocolmo, na Suécia, e a Essity está listada na Nasdaq Stockholm. Para mais informações, acesse o site.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2919429/Iniciativa_da_Essity_com_projeto_PROTEUS_permite_aproveitar_a_biomassa_da_alga_Laminaria_hyperborea.jpg

FONTE Essity