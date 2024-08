Marketing

All Products Supermicro apresenta novos servidores X14 de desempenho máximo baseados em Intel para IA, HPC e cargas de trabalho empresariais críticas BRAZIL - Portuguese USA - English India - Hindi India - English Super Micro Computer, Inc. 29 ago, 2024, 16:10 GMT Partilhar este artigo Partilhar este artigo Uma atualização completa da arquitetura que inclui novas CPUs otimizadas para desempenho, suporte para GPU da próxima geração, MRDIMMs de memória atualizados, rede de 400 GbE, novas opções de armazenamento, incluindo unidades E1.S e E3.S, e resfriamento líquido direto no chip, com base nos futuros processadores Intel® Xeon® série 6900 com núcleos de alto desempenho (anteriormente chamados de Granite Rapids-AP) que oferecem suporte a cargas de trabalho exigentes SAN JOSE, Califórnia, 29 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), provedora de soluções completas de TI para IA/AM, HPC, nuvem, armazenamento e 5G/borda, apresenta novas plataformas de servidor X14 completamente redesenhadas, que aproveitarão as tecnologias da próxima geração para maximizar o desempenho de cargas de trabalho e aplicativos com uso intensivo de computação. Com base no sucesso dos servidores X14 otimizados para eficiência da Supermicro, lançados em junho de 2024, os novos sistemas apresentam atualizações significativas em todos os níveis, suportando 256 núcleos de alto desempenho (núcleos P) nunca antes vistos em um único nó, suporte de memória para MRDIMMs a 8800 MT/s e compatibilidade com GPUs SXM, OAM e PCIe da próxima geração. Essa combinação pode acelerar drasticamente a IA e a computação, bem como reduzir significativamente o tempo e o custo de treinamento de IA em larga escala, computação de alto desempenho e tarefas complexas de análise de dados. Os clientes aprovados podem garantir acesso antecipado a sistemas completos de produção total por meio do Programa de Envio Antecipado da Supermicro ou para testes remotos com o JumpStart da Supermicro. Continue Reading

"Continuamos adicionando essas novas plataformas às nossas já abrangentes soluções Data Center Building Block, e elas oferecerão desempenho sem precedentes e novos recursos avançados", afirmou Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "A Supermicro está pronta para fornecer essas soluções de alto desempenho em escala de rack com os serviços de integração total de rack com refrigeração líquida direta no chip, que são os mais abrangentes do setor, e uma capacidade de fabricação global de até 5.000 racks por mês, incluindo 1.350 racks com refrigeração líquida. Com as nossas capacidades de fabricação em todo o mundo, conseguimos fornecer soluções totalmente otimizadas que aceleram nosso tempo de entrega como nunca antes, ao mesmo tempo em que reduzem o custo total de propriedade."

Esses novos sistemas X14 apresentam arquiteturas completamente redesenhadas, incluindo novos formatos de 10U e nós múltiplos para permitir suporte às GPUs da próxima geração e densidades de CPU mais altas, configurações de slot de memória atualizadas com 12 canais de memória por CPU e novos MRDIMMs que fornecem até 37% melhor desempenho de memória em comparação com o DIMMS DDR5-6400. Além disso, interfaces de armazenamento atualizadas suportarão densidades de unidade mais altas e mais sistemas com resfriamento líquido integrado diretamente à arquitetura do servidor.

As novas adições à família X14 da Supermicro compreendem mais de dez novos sistemas, vários dos quais são arquiteturas completamente novas em três categorias distintas e específicas de carga de trabalho:

Plataformas otimizadas para GPU projetadas para desempenho puro e capacidade térmica aprimorada para suportar GPUs de maior potência. Arquiteturas de sistema foram criadas do zero para treinamento de IA em larga escala, LLMs, IA generativa, mídia 3D e aplicativos de virtualização.

Nós múltiplos de alta densidade computacional, incluindo SuperBlade® e o novíssimo FlexTwin™, que aproveitam o resfriamento líquido direto no chip para aumentar significativamente o número de núcleos de alto desempenho em um rack padrão em comparação com sistemas de gerações anteriores.

As montagens de rack Hyper, que são comprovadas no mercado, combinam arquiteturas de soquete único ou duplo com configurações flexíveis de E/S e armazenamento em formatos tradicionais para ajudar empresas e data centers a expandir conforme suas cargas de trabalho evoluem.

Os sistemas otimizados para desempenho X14 da Supermicro serão compatíveis com os processadores Intel® Xeon® série 6900 com núcleos de alto desempenho que serão lançados em breve e também oferecerão compatibilidade de soquete, dando suporte aos processadores Intel Xeon série 6900 com núcleos de eficiência no primeiro trimestre de 2025. Esse recurso integrado permite sistemas otimizados para carga de trabalho, tanto para desempenho por núcleo quanto para desempenho por watt.

"Os novos processadores Intel Xeon série 6900 com núcleos de alto desempenho são os mais poderosos de todos os tempos, com mais núcleos e largura de banda de memória e E/S excepcionais para atingir novos níveis de desempenho da IA e cargas de trabalho com uso intensivo de computação", afirmou Ryan Tabrah, vice-presidente e gerente geral do Xeon 6 na Intel. "Nossa parceria contínua com a Supermicro resultará em alguns dos sistemas mais poderosos do setor, prontos para atender às demandas cada vez maiores da IA moderna e da computação de alto desempenho."

Quando configurados com processadores Intel Xeon série 6900 com núcleos de alto desempenho, os sistemas da Supermicro oferecem suporte a novas instruções FP16 no acelerador Intel® AMX integrado para melhorar ainda mais o desempenho da carga de trabalho da IA. Esses sistemas incluem 12 canais de memória por CPU com suporte para DDR5-6400 e MRDIMMs de até 8800 MT/s, CXL 2.0 e apresentam suporte mais amplo para unidades NVMe EDSFF E1.S e E3.S de alta densidade e padrão da indústria.

Soluções de resfriamento líquido da Supermicro

Complementando esse portfólio expandido de produtos X14 estão os recursos de integração em escala de rack e resfriamento líquido da Supermicro. Com uma capacidade de fabricação global líder do setor, amplas instalações de teste e integração em escala de rack e um conjunto abrangente de soluções de software de gerenciamento, a Supermicro cria, constrói, testa, valida e entrega soluções completas em qualquer escala em questão de semanas.

Além disso, a Supermicro oferece uma solução completa de resfriamento líquido desenvolvida internamente, incluindo placas frias para CPUs, GPUs e memória, unidades de distribuição de resfriamento, coletores de distribuição de resfriamento, mangueiras, conectores e torres de resfriamento. O resfriamento líquido pode ser facilmente incluído em integrações em nível de rack para aumentar ainda mais a eficiência do sistema, reduzir instâncias de limitação térmica e diminuir o custo total de propriedade (CTO) e o custo total para o meio ambiente (TCE) das implantações no data center.

Os próximos sistemas X14 da Supermicro otimizados para desempenho incluem:

Otimizado para GPU – Os sistemas X14 de mais alto desempenho da Supermicro, projetados para treinamento de IA em larga escala, modelos de linguagem de grande escala (LLMs), IA generativa e HPC, e com suporte a oito das GPUs SXM5 e SXM6 de última geração. Esses sistemas estão disponíveis em configurações refrigeradas a ar ou a líquido.

GPU PCIe – Projetado para a máxima flexibilidade da GPU, suportando até 10 placas aceleradoras PCIe 5.0 de largura dupla em um chassi 5U termicamente otimizado. Esses servidores são ideais para cargas de trabalho de mídia, design colaborativo, simulação, jogos na nuvem e virtualização.

Aceleradores de IA Intel® Gaudi® 3 – A Supermicro também planeja entregar o primeiro servidor de IA do setor baseado no acelerador Intel Gaudi 3 hospedado pelos processadores Intel Xeon 6. Espera-se que o sistema aumente a eficiência e reduza o custo do treinamento dos modelos de IA em larga escala e da inferência de IA. O sistema conta com oito aceleradores Intel Gaudi 3 em uma placa-mãe universal OAM, seis portas OSFP integradas para rede de expansão econômica e uma plataforma aberta projetada para usar uma pilha de software de código aberto baseada na comunidade, sem exigir custos de licenciamento de software.

SuperBlade® - O SuperBlade X14 6U de alto desempenho, com densidade otimizada e eficiência energética da Supermicro maximiza a densidade do rack, com até 100 servidores e 200 GPUs por rack. Otimizado para IA, HPC e outras cargas de trabalho com uso intensivo de computação, cada nó conta com resfriamento a ar ou resfriamento líquido direto no chip para maximizar a eficiência e atingir o menor PUE com o melhor TCO, bem como conectividade de até quatro switches Ethernet integrados com uplinks de 100 G e E/S frontal, suportando uma variedade de opções de rede flexíveis de até 400 G InfiniBand ou 400 G Ethernet por nó.

FlexTwin™ - A nova arquitetura X14 FlexTwin da Supermicro foi projetada para fornecer máxima potência e densidade de computação em uma configuração de vários nós com até 24.576 núcleos de desempenho em um rack de 48U. Otimizada para HPC e outras cargas de trabalho com uso intensivo de computação, cada nó conta com resfriamento líquido direto no chip apenas para maximizar a eficiência e reduzir instâncias de limitação térmica da CPU, bem como E/S frontal e traseira de baixa latência HPC, suportando uma variedade de opções de rede flexíveis de até 400 G por nó.

Hyper - O X14 Hyper é a principal plataforma de montagem em rack da Supermicro, projetada para oferecer o mais alto desempenho para aplicativos exigentes de IA, HPC e empresariais, com configurações de soquete único ou duplo que oferecem suporte a GPUs PCIe de largura dupla para máxima aceleração da carga de trabalho. Modelos de resfriamento a ar e resfriamento líquido direto no chip estão disponíveis para facilitar o suporte a CPUs top-bin sem limitações térmicas e reduzir os custos de resfriamento do data center, ao mesmo tempo em que aumentam a eficiência.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder mundial em soluções totais de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San José, Califórnia, a Supermicro está comprometida com proporcionar inovação pioneira ao mercado para infraestrutura de TI empresarial, nuvem, IA e de telecomunicações / borda 5G. Somos um provedor de soluções totais de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT, sistemas de switch, software e serviços de suporte. A experiência em design de placas-mãe, energia e chassis da Supermicro permite que nosso desenvolvimento e produção seja ainda maior, ao possibilitar inovação de última geração, desde a nuvem até a borda, a nossos clientes internacionais. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), aproveitando as operações internacionais para obter escala e eficiência, sendo otimizados para melhorar o custo total de propriedade (TCO) e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem sua carga de trabalho e aplicação com exatidão ao selecionar entre uma ampla família de sistemas construídos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis, os quais suportam um conjunto abrangente de soluções de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e resfriamento (ar-condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Todas as outras marcas, nomes e marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

FONTE Super Micro Computer, Inc.