A Supermicro expande o portfólio NVIDIA Blackwell com novas soluções NVIDIA HGX B300 de 4U e 2U (OCP) com resfriamento a líquido, prontas para envio em grande volume.

Apresentamos os sistemas NVIDIA HGX B300 com resfriamento a líquido, nos formatos 4U e 2U (OCP), para implantações de hiperescala de alta densidade e fábricas de IA, compatíveis com as Data Center Building Block Solutions ® da Supermicro com tecnologia DLC-2 e DLC, respectivamente.

da Supermicro com tecnologia DLC-2 e DLC, respectivamente. Sistemas NVIDIA HGX B300 de 4U com resfriamento a líquido, projetados para racks EIA padrão de 19 polegadas com até 64 GPUs por rack, capturando até mesmo 98% do calor do sistema através da tecnologia DLC-2 (Direct Liquid-Cooling).

Sistema NVIDIA HGX B300 compacto, de baixo consumo de energia formato 2U (OCP), com 8 GPUs, projetado para a especificação OCP Open Rack V3 (ORV3) de 21 polegadas, suportando até 144 GPUs em um único rack.

SAN JOSE, Califórnia, 10 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Super Micro Computer, Inc. (SMCI), fornecedora de soluções de TI completas para IA, nuvem, armazenamento e 5G/Edge, anunciou hoje a expansão de seu portfólio de arquitetura NVIDIA Blackwell com a introdução e disponibilidade para envio de novos sistemas NVIDIA HGX B300 de 4U e 2U (OCP) com resfriamento a líquido. Essas novidades são parte essencial das Data Center Building Block Solutions (DCBBS) da Supermicro, que oferecem uma densidade de GPUs e uma eficiência energética sem precedentes para data centers de hiperescala e implantações de fábricas de IA.

Sistemas de resfriamento a líquido B300

"Com a demanda por infraestrutura de IA acelerando globalmente, nossos novos sistemas NVIDIA HGX B300 com refrigeração líquida oferecem a densidade de desempenho necessária e a eficiência energética que os provedores de hiperescala e as fábricas de IA exigem atualmente", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Agora oferecemos as soluções NVIDIA HGX B300 mais compactas do mercado — permitindo até 144 GPUs em um único rack — além de reduzir o consumo de energia e os custos de refrigeração por meio de nossa comprovada tecnologia de refrigeração líquida direta." Por meio do nosso DCBBS, a Supermicro permite que nossos clientes implementem IA em escala da seguinte forma: Tempo de lançamento no mercado mais rápido, desempenho máximo por watt e integração de ponta a ponta, do projeto à implementação."

Para informações adicionais, visite https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia

O sistema NVIDIA HGX B300 de 2 unidades (OCP) com resfriamento a líquido, construído segundo a especificação OCP Open Rack V3 (ORV3) de 21 polegadas, permite até 144 GPUs por rack, oferecendo densidade máxima de GPUs para provedores de hiperescala e nuvem que necessitam de racks com uso eficiente de espaço, sem comprometer a facilidade de manutenção. O design em escala de rack apresenta conexões de manifold de encaixe cego, arquitetura modular de bandejas para GPU/CPU e soluções de resfriamento a líquido de última geração para os componentes. O sistema impulsiona cargas de trabalho de IA com oito GPUs NVIDIA Blackwell Ultra com TDP de até 1.100 W cada, reduzindo de forma significativa o espaço ocupado no rack e o consumo de energia. Um único rack ORV3 suporta até 18 nós, totalizando 144 GPUs, escalando de maneira ideal com os switches NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand e as unidades de distribuição de líquido refrigerante (CDUs) de 1,8 MW da Supermicro. Em conjunto, oito racks de computação NVIDIA HGX B300, três racks de rede NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand e duas CDUs Supermicro em linha formam uma unidade escalável SuperCluster com 1.152 GPUs.

Complementando o modelo de 2U (OCP), o sistema HGX B300 com resfriamento a líquido e E/S frontal de 4U oferece o mesmo desempenho computacional em um formato de rack EIA tradicional de 19 polegadas para implantações de IA em larga escala em fábricas. O sistema 4U aproveita a tecnologia DLC-2 da Supermicro para capturar até 98% do calor gerado1 pelo sistema por meio de resfriamento a líquido, alcançando eficiência energética superior com menor ruído e maior facilidade de manutenção para clusters densos de treinamento e inferência.

Os sistemas Supermicro NVIDIA HGX B300 oferecem ganhos de desempenho significativamente maiores, com 2,1 TB de memória HBM3e por GPU em cada sistema, permitindo processar modelos mais robustos em nível de sistema. Acima de tudo, as plataformas 2-OU (OCP) e 4U proporcionam ganhos expressivos de desempenho em nível de cluster, dobrando a taxa de transferência da rede de computação para até 800 Gb/s. Esse resultado é alcançado por meio das NVIDIA ConnectX®-8 SuperNICs integradas, quando utilizadas em conjunto com NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand ou NVIDIA Spectrum-4 Ethernet. Essas melhorias impulsionam o desempenho de cargas de trabalho avançadas de IA, incluindo aplicações com agentes inteligentes, treinamento de modelos fundamentais e inferência multimodal em larga escala em fábricas de IA.

A Supermicro desenvolveu essas plataformas para atender aos principais requisitos dos clientes em relação ao custo total de propriedade (TCO), facilidade de manutenção e eficiência. Com a pilha de tecnologia DLC-2, os data centers podem alcançar até 40% de economia de energia1, reduzir o consumo de água por meio da operação com água quente a 45°C e eliminar água gelada e compressores nos data centers. A Supermicro DCBBS entrega os novos sistemas como racks totalmente validados e testados, prontos como soluções L11 e L12 antes do envio, acelerando o tempo de entrada em operação para clientes de hiperescala, corporativos e governamentais.

Esses novos sistemas expandem o já vasto portfólio de plataformas NVIDIA Blackwell da Supermicro, incluindo as placas NVIDIA GB300 NVL72, NVIDIA HGX B200 e NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition. Cada um desses sistemas com certificação NVIDIA da Supermicro é rigorosamente testado para garantir desempenho ideal em uma ampla gama de aplicações e casos de uso de IA, em conjunto com a rede NVIDIA e o software de IA da empresa, incluindo NVIDIA AI Enterprise e NVIDIA Run:ai. Isso proporciona aos clientes a flexibilidade de construir infraestrutura de IA que se adapta desde um único nó até fábricas de IA completas.

1https://www.supermicro.com/en/solutions/liquid-cooling

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder mundial em soluções totais de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San José, Califórnia, a Supermicro está comprometida com proporcionar inovação pioneira ao mercado para infraestrutura de TI empresarial, nuvem, IA e telecomunicações / borda 5G. Somos um provedor de soluções totais de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT, sistemas de switch, software e serviços de suporte. A experiência em projetos de placas-mãe, energia e chassis da Supermicro permite que nosso desenvolvimento e produção sejam ainda maiores, possibilitando inovação de última geração, desde a nuvem até a borda, a nossos clientes internacionais. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), aproveitando as operações internacionais para obter escala e eficiência, sendo otimizados para melhorar o custo total de propriedade (TCO) e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem sua carga de trabalho e aplicação com exatidão ao selecionar entre uma ampla família de sistemas construídos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis, os quais suportam um conjunto abrangente de soluções de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento a líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Todas as outras marcas, nomes e marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2842065/B300_liquid_cooled_Super_Micro.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/5663969/Supermicro_Logo.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.