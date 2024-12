Syncron aparece como líder no IDC MarketScape: Worldwide Supply Chain Planning for Spare Parts/MRO Industries

ESTOCOLMO, 19 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Syncron, fornecedora líder de soluções de gerenciamento de ciclo de vida de serviço (SLM) de pós-venda, anunciou hoje que foi reconhecida como líder no IDC MarketScape: Worldwide Supply Chain Planning for Spare Parts/MRO Industries 2024 Vendor Assessment (# US51541424, dezembro de 2024).

A Syncron foi reconhecida por vários pontos fortes, incluindo suas soluções de planejamento de peças com reposição dinâmica, planejamento/previsão probabilística e otimização de estoque de ponta a ponta. O relatório afirma: "A Syncron tem um histórico profundo em MRO/peças de reposição e focou nesse espaço. Suas soluções de planejamento refletem isso". O relatório também afirma: "A abordagem da Syncron para integrar o planejamento de ponta a ponta é holística. O uso de "agentes" de IA para monitorar o estoque e as redes de demanda/oferta apresenta uma solução intrigante que os clientes podem considerar para manter o estoque otimizado e produtivo.

Ao contrário da maioria dos agentes de planejamento da cadeia de suprimentos que acomodam recursos de peças de reposição/MRO, a Syncron é focada exclusivamente no mercado de reposição e combina amplitude de funcionalidade com profundidade de experiência em torno de operações de pós-venda e lucratividade. Essa especialização diferencia a Syncron como líder no auxílio aos clientes para lidar com as complexidades do serviço de pós-venda e do planejamento de MRO.

"O mercado de pós-venda está emergindo cada vez mais como uma prioridade estratégica e um impulsionador do crescimento da receita em setores como o automotivo, industrial, agrícola, de construção e mineração, onde a sustentabilidade e a sensibilidade aos custos estão gerando expectativas de vida útil mais longa dos equipamentos - o que exige mais peças de reposição, reparos e serviços", disse Claire Rychlewski, diretora de receitas da Syncron. "É com satisfação que recebemos o título de líder no relatório IDC MarketScape. Acreditamos que nossa posição é uma prova do nosso compromisso de ajudar os clientes a expandir seus negócios de pós-venda e reflete nosso investimento contínuo em nossa plataforma de gerenciamento do ciclo de vida do serviço."

Um foco profundo no planejamento de MRO/peças de reposição

A plataforma SLM da Syncron usa IA, aprendizado de máquina e análises avançadas para planejar e prever necessidades complexas de serviços de equipamentos de alto valor, maximizando a disponibilidade e minimizando o desperdício e as emissões devido a pedidos desnecessários ou apressados. A plataforma suporta padrões de demanda altamente variáveis, criando previsibilidade para OEMs e revendedores em setores que enfrentam condições de demanda imprevisíveis ou intermitentes, e os ajuda a otimizar seus departamentos de peças e serviços, aumentar a satisfação do cliente e aumentar a lucratividade operacional.

A plataforma da Syncron tem a confiança de muitos líderes do setor para aprimorar suas operações de serviço. Clientes notáveis incluem Nissan, Caterpillar, Electrolux Professional, AGCO e Daikin Industries Ltd., demonstrando ainda mais a versatilidade e eficácia da plataforma em uma série de setores.

Recentemente, a Syncron anunciou que a ATR, fabricante de aeronaves regionais número um do mundo, selecionou seu software para melhorar a confiabilidade, precisão e consistência de seu gerenciamento de estoque. A plataforma da Syncron ajudará a ATR a prever melhor os complexos padrões de demanda por suas peças e estoque de aeronaves.

Sobre o IDC MarketScape O modelo de avaliação de fornecedores IDC MarketScape foi desenvolvido para proporcionar uma visão geral da aptidão competitiva dos fornecedores de tecnologia e serviços em um determinado mercado. A metodologia de pesquisa utiliza um rigoroso sistema de pontuação baseado em critérios qualitativos e quantitativos que produzem uma única ilustração gráfica da posição de cada fornecedor em um determinado mercado. O IDC MarketScape apresenta uma estrutura clara para comparar de forma satisfatória as ofertas de produtos e serviços, os recursos e as estratégias, bem como os fatores de sucesso de mercado atuais e futuros dos fornecedores de TI e telecomunicações. A estrutura também permite que os compradores de tecnologia façam uma avaliação de 360 graus dos pontos fortes e fracos dos fornecedores atuais e potenciais.

Sobre a Syncron

A Syncron ajuda os fabricantes e revendedores a se beneficiarem da nova economia de serviços, otimizando a lucratividade do mercado de reposição, aumentando a fidelidade do cliente e possibilitando a transição para a servitização. A Syncron alinha todos os serviços de mercado de reposição à sua plataforma de nuvem de Gerenciamento do Ciclo de Vida do Serviço (SLM), ajudando as organizações a se diferenciarem, oferecendo experiências excepcionais de mercado de reposição, ao mesmo tempo em que impulsionam um crescimento significativo da receita. As marcas líderes mundiais confiam na Syncron, tornando a empresa a maior líder global de mercado privado em soluções SaaS inteligentes para gerenciamento do ciclo de vida do serviço. Mais informações aqui: syncron.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1832423/Syncron_Logo.jpg

FONTE Syncron