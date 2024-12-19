Syncron 在 IDC MarketScape 中獲評為後備零件/MRO 行業全球供應鏈規劃的領導者

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Syncron

20 12月, 2024, 01:56 CST

斯德哥爾摩2024年12月20日 /美通社/ -- 全球領先的售後服務生命週期管理解決方案供應商 Syncron 今天宣佈，Syncron 已獲 IDC MarketScape 評為 「領導者」(Leader)：後備零件/MRO 行業的全球供應鏈規劃 2024 年供應商評估（#US51541424，2024 年 12 月）。

Syncron 的多項優勢已獲得認可，包括具有動態補貨、概率規劃/預測和端到端庫存最佳化功能的零件規劃解決方案。此報告指出，「Syncron 在 MRO/後備零件方面歷史悠久，一直專注於這領域。其規劃解決方案相應地反映出這一點。」報告還聲稱，「Syncron 整合端到端規劃的方法十分全面。使用 AI「代理」來監控庫存和需求/供應網絡，是令人興奮的解決方案，客戶可以考慮使用此功能來保持庫存的最佳化和生產力。

與大多數後備零件/MRO 功能的供應鏈規劃公司不同，Syncron 專注於售後市場，並結合了功能的廣度與專業知識的深度，圍繞著售後市場營運與獲利能力。這項專業化使 Syncron 成為幫助客戶解決售後服務和 MRO 規劃的複雜性方面的領導者。

Syncron 營業總監 Claire Rychlewski 表示：「售後市場越來越成為汽車、工業、農業、建築和採礦等行業的戰略優先事項和收入增長驅動力，這些產業都需要更多的後備零件、維修和服務。我們很高興在 IDC 市場景報告中獲評為領導者。我們相信，我們的地位證明了我們致力於幫助客戶發展其售後市場業務的承諾，也反映了我們對服務生命週期管理平台的持續投資。。」

深度關注 MRO/後備零件規劃
Syncron 的 SLM 平台使用人工智能 (AI)、機器學習和進階分析，以規劃和預測複雜的高價值設備服務需求，從而最大限度地提高可用性，並將不必要或急速訂單所導致的浪費和排放量降到最低。此平台支持高度變化的需求模式，為面臨不可預測或間斷的需求條件的行業中的 OEM 和經銷商創造可預測性，並幫助其優化零件和服務部門，提高客戶滿意度並提高營利能力。

Syncron 的平台已獲得許多業界領導者的信賴，可提升其服務運作。知名客戶包括 Nissan、Caterpillar、Electrolux Professional、AGCO 和 Daikin Industries Ltd.，進一步證明平台在各行各業的通用性和有效性。

最近 Syncron 宣布，ATR，全球首屈一指的地區飛機製造商選擇了其軟件，以提高庫存管理的可靠性，準確性和一致性。Syncron 的平台將幫助 ATR 更好地預測其飛機零件和庫存的複雜需求模式。

IDC MarketScape 簡介IDC MarketScape 供應商評估模型，旨在提供特定市場中技術和服務供應商競爭力的概況。研究方法採用嚴謹的計分方法，以質化和量化條件為基礎，於單一圖表中呈現各供應商在特定市場中的地位。IDC MarketScape 提供一套明確的架構，可以有效評比 IT 及電訊服務供應商的產品與服務項目、專業能力與策略，以及目前和未來的市場成功因素。此架構也為技術買家提供當前和潛在供應商優缺點的全方面評估。

Syncron 簡介 
Syncron 透過優化售後市場盈利能力、提高客戶忠誠度並促進服務化過渡，協助製造商和經銷商在新服務經濟中獲益。Syncron 將所有售後服務與其服務生命週期管理 (SLM) 雲端平台緊密整合，透過提供卓越的售後服務體驗，協助各機構組織實現差異化，並驅動營收顯著增長。全球領先品牌信賴 Syncron，使其成為智能 SaaS 服務生命週期管理解決方案的最大私人全球市場領導者。詳情請瀏覽：syncron.com

SOURCE Syncron

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