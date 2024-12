Syncron positioniert sich als Leader im IDC MarketScape for Worldwide Supply Chain Planning for Spare Parts/MRO Industries

STOCKHOLM, 19. Dezember 2024 /PRNewswire/ – Syncron, der führende Anbieter von Lösungen für das Service Lifecycle Management (SLM) im Aftermarket, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im IDC MarketScape: Worldwide Supply Chain Planning for Spare Parts/MRO Industries 2024 Vendor Assessment (#US51541424, Dezember 2024) als Leader positioniert wurde.

Syncron wurde für mehrere Stärken ausgezeichnet, darunter seine Lösungen zur Teileplanung mit dynamischem Nachschub, probabilistischer Planung/Prognose und durchgängiger Bestandsoptimierung. In dem Bericht heißt es: „Syncron hat eine lange Tradition im Bereich MRO/Ersatzteile und hat sich auf diesen Bereich konzentriert. Ihre Planungslösungen spiegeln dies entsprechend wider." Außerdem heißt es: „Syncrons Ansatz für eine integrierte End-to-End-Planung ist ein ganzheitlicher Ansatz. Der Einsatz von KI-„Agenten" zur Überwachung von Beständen und Nachfrage-/Angebotsnetzwerken ist eine interessante Lösung, die Kunden in Betracht ziehen können, um ihre Bestände zu optimieren und produktiv zu halten.

Im Gegensatz zu den meisten Akteuren in der Lieferkettenplanung, die Ersatzteile/MRO-Fähigkeiten berücksichtigen, konzentriert sich Syncron ausschließlich auf den Aftermarket und kombiniert eine breite Funktionalität mit fundiertem Fachwissen über Abläufe im Aftermarket und Rentabilität. Diese Spezialisierung macht Syncron zu einem führenden Unternehmen, das seinen Kunden hilft, die Komplexität des Kundendienstes und der MRO-Planung zu bewältigen.

„Der Aftermarket entwickelt sich zunehmend zu einer strategischen Priorität und zu einem Umsatztreiber in Branchen wie der Automobilindustrie, der Industrie, der Landwirtschaft, dem Baugewerbe und dem Bergbau, wo Nachhaltigkeit und Kostensensibilität die Erwartungen an eine längere Lebensdauer der Geräte vorantreiben – was wiederum mehr Ersatzteile, Reparaturen und Dienstleistungen erfordert", sagte Claire Rychlewski, Chief Revenue Officer, Syncron. „Wir freuen uns, im IDC MarketScape-Bericht als Leader eingestuft zu werden. Wir glauben, dass unsere Position ein Beweis für unser Engagement ist, Kunden beim Ausbau ihres Ersatzteilgeschäfts zu unterstützen, und dass sie unsere kontinuierlichen Investitionen in unsere Service-Lifecycle-Management-Plattform widerspiegelt.

Starker Fokus auf MRO/Ersatzteilplanung

Die SLM-Plattform von Syncron nutzt KI, maschinelles Lernen und fortschrittliche Analysen zur Planung und Vorhersage komplexer, hochwertiger Ausrüstungsanforderungen, um die Verfügbarkeit zu maximieren und Abfall und Emissionen aufgrund unnötiger oder übereilter Bestellungen zu minimieren. Sie unterstützt stark schwankende Nachfragemuster und schafft so Vorhersehbarkeit für OEMs und Händler in Branchen, die mit unvorhersehbaren oder intermittierenden Nachfragebedingungen konfrontiert sind, und hilft ihnen, ihre Ersatzteil- und Serviceabteilungen zu optimieren, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und die betriebliche Rentabilität zu steigern.

Viele führende Unternehmen der Branche vertrauen auf die Plattform von Syncron, um ihre Serviceabläufe zu verbessern. Zu den namhaften Kunden gehören Nissan, Caterpillar, Electrolux Professional, AGCO und Daikin Industries Ltd, was die Vielseitigkeit und Effektivität der Plattform in einer Reihe von Branchen unterstreicht.

Kürzlich gab Syncron bekannt, dass ATR, der weltweit führende Hersteller von Regionalflugzeugen, sich für die Software von Syncron entschieden hat, um die Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Konsistenz seines Bestandsmanagements zu verbessern. Die Plattform von Syncron wird ATR helfen, die komplexen Nachfragemuster für seine Flugzeugteile und -bestände besser vorherzusagen.

Informationen zu IDC MarketScape Das IDC MarketScape-Anbieterbewertungsmodell wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit der Technologie- und Dienstleistungsanbieter in einem bestimmten Markt zu geben. Die zugrundeliegende Marktforschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und deren Ergebnis eine einzelne grafische Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes ist. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren von IKT-Anbietern aussagekräftig verglichen werden können. Dieser Rahmen bietet Technologiekäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Lieferanten.

Informationen zu Syncron

Syncron hilft Herstellern und Händlern, aus der neuen Servicewirtschaft Kapital zu schlagen, indem es die Rentabilität des Aftermarkets optimiert, die Kundenbindung erhöht und den Übergang zur Servitisierung ermöglicht. Syncron richtet alle Aftermarket-Dienste auf seine Service Lifecycle Management (SLM)-Cloud-Plattform aus und unterstützt Unternehmen dabei, sich durch außergewöhnliche Aftermarket-Erfahrungen zu differenzieren und gleichzeitig ein signifikantes Umsatzwachstum zu erzielen. Die weltweit führenden Marken vertrauen Syncron und machen das Unternehmen zum größten privaten Weltmarktführer für intelligente SaaS-Lösungen für das Service Lifecycle Management. Weitere Informationen finden Sie hier: syncron.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1832423/Syncron_Logo.jpg