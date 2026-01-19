TAGAT Foodtech é lançada por EDATA e SAG como ecossistema one-stop shop para a cadeia de proteínas
SÃO PAULO, 19 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A TAGAT Foodtech anuncia seu lançamento em 19 de janeiro de 2026 para consolidar um ecossistema completo de soluções voltadas à cadeia de proteína animal. A marca materializa a união estratégica anunciada em 12 de junho de 2025 entre EDATA e SAG, e marca o início do merge com o anúncio da nova empresa.
A nova empresa evolui o modelo tradicional de software para atuar como um one-stop shop capaz de centralizar as demandas da produção de proteínas, do campo à indústria. A plataforma foi desenhada para conectar processos e dados, incorporando camadas de tecnologias como Inteligência Artificial (IA) e IoT para elevar a gestão a um novo patamar de eficiência e conformidade.
Esse posicionamento é sustentado por uma estratégia de expansão e inovação contínua. O grupo fortaleceu sua base de clientes com a aquisição da AVECOM e estruturou uma Unidade de Negócios de Pesquisa e Inovação, que opera como hub de P&D para antecipar e acelerar demandas do setor e evoluir continuamente o ecossistema TAGAT.
A fundação da TAGAT Foodtech une duas trajetórias de liderança no setor. O negócio soma a expertise da SAG (26 anos de agronegócio), fundada por Sidiney Tartari, agora CCO da TAGAT Foodtech, e da EDATA (35 anos de indústria global).
"Deixamos de ser fornecedores de sistemas isolados para entregar um ecossistema integrado. A TAGAT Foodtech oferece a abrangência necessária para simplificar a operação do cliente, garantindo governança de dados, rastreabilidade e acesso a inovações em uma única solução", afirma Edgard Trevisan, fundador da EDATA e CEO da TAGAT Foodtech.
O ecossistema atende as cadeias de avicultura, suinocultura, bovinocultura e piscicultura, com expansão modular conforme a necessidade da operação.
Sobre a TAGAT Foodtech
A TAGAT Foodtech é um ecossistema de soluções integrado que conecta processos e dados da cadeia de proteína animal — do campo à indústria. Resultado da união de EDATA e SAG, a empresa combina gestão modular e inovação para oferecer eficiência, rastreabilidade e conformidade.
