TAGAT Foodtech es lanzada por EDATA y SAG como ecosistema one-stop shop para la cadena de proteínas

SÃO PAULO, 19 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- TAGAT Foodtech anuncia su lanzamiento el 19 de enero de 2026 con el objetivo de consolidar un ecosistema completo de soluciones orientadas a la cadena de proteína animal. La marca materializa la unión estratégica anunciada el 12 de junio de 2025 entre EDATA y SAG, y marca el inicio del proceso de integración (merge) con el anuncio de la nueva empresa.

TAGAT Foodtech es un ecosistema integrado de soluciones que conecta procesos y datos de la cadena de proteína animal — del campo a la industria.

La nueva compañía evoluciona el modelo tradicional de software para actuar como un one-stop shop capaz de centralizar las demandas de la producción de proteínas, del campo a la industria. La plataforma fue diseñada para conectar procesos y datos, incorporando capas tecnológicas como Inteligencia Artificial (IA) e IoT para elevar la gestión a un nuevo nivel de eficiencia y cumplimiento.

Este posicionamiento se sostiene con una estrategia de expansión e innovación continua. El grupo fortaleció su base de clientes con la adquisición de AVECOM y estructuró una Unidad de Negocios de Investigación e Innovación, que opera como hub de I+D para anticipar y acelerar demandas del sector y evolucionar continuamente el ecosistema TAGAT.

La fundación de TAGAT Foodtech reúne dos trayectorias de liderazgo en el sector. El negocio suma la experiencia de SAG (26 años en agronegocios), fundada por Sidiney Tartari, hoy CCO de TAGAT Foodtech, y de EDATA (35 años de industria global).

"Dejamos de ser proveedores de sistemas aislados para entregar un ecosistema integrado. TAGAT Foodtech ofrece el alcance necesario para simplificar la operación del cliente, garantizando gobernanza de datos, trazabilidad y acceso a innovaciones en una sola solución", afirma Edgard Trevisan, fundador de EDATA y CEO de TAGAT Foodtech.

El ecosistema atiende las cadenas de avicultura, porcicultura, bovinocultura y piscicultura, con expansión modular según la necesidad de la operación.

Acerca de TAGAT Foodtech

