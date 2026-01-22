Tatu Coffee ganha os principais prêmios de qualidade do Quênia

TATU CITY, Quênia, 22 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Tatu Coffee Estates Limited foi premiada com o 1º e o 3º lugar na categoria de café arábica lavado nos prêmios nacionais Taste of Harvest Quênia 2025–2026, a competição de maior prestígio do país pela qualidade do café.

From left: Mr. James Wanjohi, Director in charge of State Corporations, presents the 1st and 3rd Place awards in the Washed Arabica Category to John Sathya, CEO, Tatu Coffee Estates Limited; Faith Karimi, General Manager, Oaklands Coffee Marketing Limited; and Simon Nyamu, Chief Liquorer, Tatu Coffee Estates Limited, during the National Taste of Harvest Kenya 2025–2026, the country’s most prestigious coffee quality competition. Tatu Coffee is owned by Rendeavour, the developer of Tatu City Special Economic Zone.

A categoria Arábica Lavado é amplamente considerada a mais competitiva do país, refletindo a reputação global de longa data do Quênia para cafés especiais premium. Esse duplo reconhecimento afirma a posição da Tatu Coffee entre os principais produtores do Quênia e destaca a força de seu modelo de agricultura e processamento baseado em propriedades.

A Tatu Coffee possui mais de 6.500 acres de propriedades cafeeiras de propriedade da Rendeavour, desenvolvedora da Tatu City Special Economic Zone, cuja estratégia de investimento de longo prazo apoia práticas agrícolas de classe mundial e desenvolvimento urbano sustentável. A escala das propriedades permite que o Tatu Coffee mantenha controle total sobre a qualidade enquanto produz volumes ideais para mercados internacionais de especialidades.

John Sathya, CEO da Tatu Coffee Estates, disse: "Durante décadas, o café queniano foi conhecido mundialmente por sua qualidade excepcional. Ganhar o primeiro e o terceiro lugar na categoria Lavado Arábica demonstra que a abordagem de cultivo e processamento do Tatu Coffee oferece resultados consistentes e competitivos internacionalmente. Este reconhecimento valida o trabalho das nossas equipas e o nosso compromisso em produzir café queniano de classe mundial, ao mesmo tempo que cria um impacto significativo para as nossas pessoas e comunidades."

Os cafés premiados foram selecionados da produção regular da Tatu Coffee, demonstrando que a qualidade reconhecida pelos juízes é consistente e não limitada a seleções especiais ou experimentais. O júri internacional elogiou os cafés por suas notas complexas de flor de laranjeira, frutas vermelhas, marmelada e geleia, destacando a clareza, o equilíbrio, a acidez brilhante e a doçura em camadas, que aumentaram com o tempo de extração.

A Tatu Coffee concentra-se exclusivamente no segmento de cafés especiais, fornecendo Arábica lavada premium para torrefadores e compradores na Europa, Estados Unidos, Oriente Médio e Ásia-Pacífico. A empresa atende a mercados exigentes que valorizam a qualidade orientada pela origem, em vez do café de qualidade básica.

O prêmio destaca a contribuição da Tatu Coffee para a economia rural do Quênia. Suas propriedades fornecem milhares de empregos permanentes e sazonais, gerando emprego e renda significativos nas comunidades cafeeiras. Esse investimento apoia os meios de subsistência, contribuindo para a resiliência do setor cafeeiro do Quênia em um momento em que a produção nacional de café enfrenta um declínio de longo prazo.

Todas as propriedades da Tatu Coffee são certificadas pela Rainforest Alliance, com sustentabilidade incorporada em todas as operações por meio de reciclagem de água, reflorestamento, conservação de ecossistemas, gestão responsável de resíduos e iniciativas de bem-estar dos trabalhadores. Para vendas e parcerias de café verde, entre em contato com [email protected] .

