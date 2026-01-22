Tatu Coffee gana los principales premios de calidad de Kenia

TATU CITY, Kenia, 22 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- TATU Coffee Estates Limited ha sido galardonada con los premios nacionales Taste of Harvest Kenya 2025–2026, la competencia más prestigiosa del país para la calidad del café, con el 1er y el 3er lugar en la categoría de Arábica Lavada.

From left: Mr. James Wanjohi, Director in charge of State Corporations, presents the 1st and 3rd Place awards in the Washed Arabica Category to John Sathya, CEO, Tatu Coffee Estates Limited; Faith Karimi, General Manager, Oaklands Coffee Marketing Limited; and Simon Nyamu, Chief Liquorer, Tatu Coffee Estates Limited, during the National Taste of Harvest Kenya 2025–2026, the country’s most prestigious coffee quality competition. Tatu Coffee is owned by Rendeavour, the developer of Tatu City Special Economic Zone.

La categoría Washed Arabica es ampliamente considerada como la más competitiva del país, lo que refleja la larga reputación mundial de Kenia en cuanto a café de especialidad de primera calidad. Este doble reconocimiento reafirma la posición de Tatu Coffee entre los principales productores de Kenia y destaca la solidez de su modelo de cultivo y procesamiento basado en la finca.

Tatu Coffee tiene más de 6,500 acres de fincas de café propiedad de Rendeavour, el desarrollador de la Zona Económica Especial de Tatu City, cuya estrategia de inversión a largo plazo apoya las prácticas agrícolas de clase mundial y el desarrollo urbano sostenible. La escala de las fincas permite a Tatu Coffee mantener un control total sobre la calidad a la vez que produce volúmenes ideales para los mercados internacionales de especialidades.

John Sathya, director ejecutivo de Tatu Coffee Estates, declaró: "Durante décadas, el café keniano ha sido conocido mundialmente por su calidad excepcional. Ganar el primer y tercer lugar en la categoría Washed Arabica demuestra que el enfoque de cultivo y procesamiento de Tatu Coffee ofrece resultados consistentes e internacionalmente competitivos. Este reconocimiento valida el trabajo de nuestros equipos y nuestro compromiso de producir café keniano de clase mundial, al tiempo que crea un impacto significativo para nuestra gente y nuestras comunidades ".

Los cafés galardonados fueron seleccionados de la producción regular de Tatu Coffee, lo que demuestra que la calidad reconocida por los jueces es consistente en lugar de limitarse a selecciones especiales o experimentales. El jurado internacional elogió los cafés por sus complejas notas de azahar, bayas rojas, mermelada y mermelada, destacando la claridad, el equilibrio, la acidez brillante y la dulzura en capas, que aumentaron con el tiempo de extracción.

Tatu Coffee se centra exclusivamente en el segmento de café de especialidad, suministrando Arábica lavado premium a tostadores y compradores en Europa, Estados Unidos, Medio Oriente y Asia-Pacífico. La empresa atiende a mercados exigentes que valoran la calidad basada en el origen en lugar del café de grado básico.

El premio destaca la contribución de Tatu Coffee a la economía rural de Kenia. Sus fincas proporcionan miles de empleos permanentes y estacionales, generando importantes empleos e ingresos en las comunidades cafetaleras. Esta inversión apoya los medios de subsistencia, lo que contribuye a la resiliencia del sector cafetero de Kenia en un momento en que la producción nacional de café se ha enfrentado a un declive a largo plazo.

Todas las fincas de Tatu Coffee cuentan con la certificación Rainforest Alliance, con sostenibilidad integrada en todas las operaciones a través del reciclaje de agua, la reforestación, la conservación del ecosistema, la gestión responsable de residuos y las iniciativas de bienestar de los trabajadores. Para ventas y asociaciones de café verde, comuníquese con [email protected] .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2867449/Tatu_City.jpg

FUENTE Tatu City