Tatu Coffee remporte des prix de qualité au Kenya

TATU CITY, Kenya, 22 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Tatu Coffee Estates Limited s'est vu décerner la première et la troisième place dans la catégorie des arabicas lavés lors des National Taste of Harvest Kenya 2025-2026 Awards, le concours le plus prestigieux du pays en matière de qualité du café.

From left: Mr. James Wanjohi, Director in charge of State Corporations, presents the 1st and 3rd Place awards in the Washed Arabica Category to John Sathya, CEO, Tatu Coffee Estates Limited; Faith Karimi, General Manager, Oaklands Coffee Marketing Limited; and Simon Nyamu, Chief Liquorer, Tatu Coffee Estates Limited, during the National Taste of Harvest Kenya 2025–2026, the country’s most prestigious coffee quality competition. Tatu Coffee is owned by Rendeavour, the developer of Tatu City Special Economic Zone.

La catégorie Washed Arabica est largement considérée comme la plus compétitive du pays, reflétant la réputation mondiale de longue date du Kenya en matière de café de spécialité de qualité supérieure. Cette double reconnaissance confirme la position de Tatu Coffee parmi les principaux producteurs du Kenya et souligne la force de son modèle d'exploitation et de transformation.

Tatu Coffee possède plus de 6 500 acres de plantations de café appartenant à Rendeavour, le promoteur de Tatu City Special Economic Zone, dont la stratégie d'investissement à long terme soutient des pratiques agricoles de classe mondiale et un développement urbain durable. La taille des domaines permet à Tatu Coffee de garder un contrôle total sur la qualité tout en produisant des volumes idéaux pour les marchés internationaux de spécialités.

John Sathya, PDG de Tatu Coffee Estates, a déclaré : « Depuis des décennies, le café kenyan est connu dans le monde entier pour sa qualité exceptionnelle. En remportant la première et la troisième place dans la catégorie Washed Arabica, Tatu Coffee démontre que son approche de l'agriculture et de la transformation donne des résultats cohérents et compétitifs à l'échelle internationale. Cette reconnaissance valide le travail de nos équipes et notre engagement à produire un café kenyan de classe mondiale tout en créant un impact significatif pour notre personnel et nos communautés. »

Les cafés primés ont été sélectionnés dans la production régulière de Tatu Coffee, ce qui prouve que la qualité reconnue par les juges est constante et ne se limite pas à des sélections spéciales ou expérimentales. Le jury international a fait l'éloge des cafés pour leurs notes complexes de fleur d'oranger, de baies rouges, de marmelade et de confiture, soulignant la clarté, l'équilibre, l'acidité vive et la douceur, qui augmentent avec le temps d'extraction.

Tatu Coffee se concentre exclusivement sur le segment des cafés de spécialité, fournissant de l'arabica lavé de première qualité aux torréfacteurs et aux acheteurs en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient et dans la région Asie-Pacifique. L'entreprise dessert des marchés exigeants qui privilégient la qualité liée à l'origine plutôt que le café de base.

Ce prix souligne la contribution de Tatu Coffee à l'économie rurale du Kenya. Ses plantations fournissent des milliers d'emplois permanents et saisonniers, générant des emplois et des revenus importants dans les communautés productrices de café. Cet investissement soutient les moyens de subsistance et contribue à la résilience du secteur du café au Kenya, à un moment où la production nationale de café est confrontée à un déclin à long terme.

Tous les domaines de Tatu Coffee sont certifiés Rainforest Alliance, et le développement durable est intégré dans toutes les opérations grâce au recyclage de l'eau, à la reforestation, à la conservation de l'écosystème, à la gestion responsable des déchets et aux initiatives en faveur du bien-être des travailleurs. Pour les ventes de café vert et les partenariats, contactez [email protected].

