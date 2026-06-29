TBForte renova frota com 82 caminhões Volkswagen

O negócio marca a entrada do e-Delivery em novo segmento e consolida a linha de vocacionais.

SÃO PAULO, 29 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A TBForte, empresa do segmento de transporte de valores do Grupo Tecban, anuncia a aquisição de 82 novos caminhões Volkswagen, como parte da sua estratégia de renovação e modernização da frota. Para essa fase, a empresa optou por modelos que combinam robustez operacional, segurança e sustentabilidade: o Delivery 11.180 e o e-Delivery 11, marcando a entrada da tecnologia elétrica da VWCO nesse segmento.

Em parceria com os implementadores, o chassi elétrico do e-Delivery 11 toneladas 4x2 passou por adaptações específicas de blindagem, acompanhadas pelas equipes de Pós-Vendas e Engenharia da VW Caminhões e Ônibus. Reconhecida pelas soluções sob medida e pelo pioneirismo no desenvolvimento de veículos Euro VI voltados ao mercado de transporte de valores no País, a VWCO atuou de forma integrada em todo o processo. Esse acompanhamento próximo visa garantir melhor performance em operação, manutenção adequada e experiência a bordo mais eficiente e segura.

A entrega simbólica dos veículos aconteceu na presença de Luiz Stefani, diretor de Operações da Tecban, e Sérgio Pugliese, diretor de Vendas da Volkswagen Caminhões e Ônibus. "Com alta tecnologia embarcada, nossos chassis oferecem a segurança, a confiabilidade e a economia que a operação exige. Este negócio marca também a chegada do e-Delivery a mais um segmento de atuação, reforçando nosso compromisso em oferecer soluções completas e versáteis para os clientes. Este é mais um exemplo de como nossa engenharia colabora com parceiros estratégicos para transformar o segmento de transportes", destaca o executivo da montadora.

A evolução da frota é um pilar estratégico da agenda de aprimoramento da infraestrutura logística da Tecban. Nesse contexto, a renovação anunciada representa um movimento que integra inteligência logística, inovação tecnológica e digitalização de processos. "Aliada à capacidade técnica e industrial da VWCO, nossa evolução na arquitetura da operação reúne segurança, eficiência energética e gestão orientada por dados. Esse avanço reforça a resiliência da Tecban e amplia a capacidade de atendermos a um ecossistema financeiro cada vez mais dinâmico e exigente. Nessa parceria, encontramos soluções aderentes às demandas específicas da operação, com suporte especializado e capilaridade nacional, fatores essenciais para garantir escala, padronização e alta performance", explica Stefani, diretor de Operações da Tecban.

Eletromobilidade no transporte de valores

Ideal para operações em centros urbanos e trajetos noturnos, o e-Delivery se destaca pela presença discreta e silenciosa, aliada a recursos que ampliam a eficiência logística em ambientes de acesso restrito. Entre eles, a suspensão pneumática, que permite o ajuste da altura do veículo e facilita a operação em cofres subterrâneos e áreas confinadas.

Do ponto de vista de segurança operacional, a dirigibilidade desses veículos assegura resposta imediata de aceleração, garantindo arranque rápido em caso de situações que demandem evasão. Esses atributos se somam aos benefícios de baixa necessidade de manutenção e à redução direta dos custos operacionais, reforçando a eficiência e a confiabilidade da operação.

VW 11.180 CE

Desenvolvido especialmente para o transporte de valores, o modelo VW 11.180 CE conta com suspensão reforçada e configuração ergonômica do cockpit, reposicionado e recuado junto do volante e dos comandos — como alavanca de câmbio e pedais — projetado sob medida para aplicação de carro-forte. O modelo é equipado com sistema eletrônico de controle ativo de estabilidade, combinado com ABS e o auxiliar de partida em rampa, recursos que elevam o nível de segurança operacional.

Além disso, o novo conjunto de motor e pós-tratamento é capaz de tratar mais de 98% dos poluentes reduzindo as emissões e promovendo maior eficiência energética, resultando em economia de combustível. O modelo vocacional se destaca ainda pela robustez, alta tecnologia embarcada e elevado desempenho, atendendo às mais rigorosas exigências operacionais do segmento e consolidando-se como referência em força, confiabilidade e inovação.

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas.

A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 45 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

Sobre a TBForte

Fundada em 2008, a TBForte é referência em soluções de segurança e transporte valores. A companhia atende ao varejo e a instituições financeiras com um portfólio completo que inclui transporte e gestão de numerário, cofres inteligentes, sempre com foco na eficiência operacional e na otimização de processos dos clientes. Atualmente, conta com mais de 4,1 mil colaboradores.

Pautada pela transparência, conformidade e continuidade de negócios, a TBForte conta com uma estrutura robusta. Sua operação abrange 19 bases distribuídas de forma estratégica pelo Brasil, frota que ultrapassa 600 veículos, incluindo modelos elétricos, e é acompanhada por monitoramento integral. Ao combinar tecnologia de ponta e expertise operacional, a empresa garante eficiência e qualidade para os clientes.

Para saber mais, acesse o site da TBForte.

Volkswagen Caminhões e Ônibus - Sala de Imprensa

Um membro do GRUPO TRATON

TRATON SE

Com suas marcas Scania, MAN, International e Volkswagen Caminhões e Ônibus, a TRATON SE é a controladora e holding do GRUPO TRATON e uma das principais fabricantes mundiais de veículos comerciais. O portfólio de produtos do Grupo inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Por um mundo sustentável.": essa intenção ressalta a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

Volkswagen Caminhões e Ônibus

Comunicação

(11) 5582-5335 / (24) 3381-1063

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3001903/e_Delivery.jpg

FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus