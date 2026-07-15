TD SYNNEX é selecionada como distribuidora global da Fortinet

Modelo global de engajamento fortalece a capacidade da TD SYNNEX de simplificar projetos complexos e multinacionais da Fortinet por meio de suporte centralizado e execução coordenada

FREMONT, Califórnia, e CLEARWATER, Flórida, 15 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A TD SYNNEX (NYSE: SNX) foi escolhida como uma das distribuidoras globais da Fortinet, ampliando sua capacidade de apoiar integradores globais de sistemas (GSIs) e grandes parceiros internacionais que desenvolvem oportunidades da Fortinet em múltiplas geografias.

A Fortinet selecionou a TD SYNNEX por sua capacidade de combinar alcance global com expertise em estratégias de go-to-market, contribuindo para os parceiros navegarem por projetos multinacionais complexos e, ao mesmo tempo, se beneficiando de seu conhecimento em segurança e visão de mercados locais.

Como distribuidora global, a TD SYNNEX simplificará, para parceiros elegíveis, implementações multirregionais por meio de coordenação centralizada, transações simplificadas e suporte operacional consistente, com participação de times de cibersegurança e demais equipes especializadas para gerar maior valor em cada etapa do projeto. Sob este novo modelo, a TD SYNNEX apoiará iniciativas da Fortinet em todas as regiões, e, ao mesmo tempo, irá expandir sua atuação para novos mercados na Europa e na Ásia, oferecendo aos parceiros tanto a escala quanto a expertise necessária para acelerar seu crescimento.

"A escala global da TD SYNNEX, aliada à sua expertise em cibersegurança e às suas sólidas capacidades regionais, a posiciona de forma estratégica para apoiar parceiros elegíveis na coordenação desses engajamentos com maior eficiência, impulsionando melhores resultados para os clientes em diferentes geografias", disse Landon Scott, VP North America Channel da Fortinet.

"Estamos entusiasmados com o fortalecimento de nossa parceria com a Fortinet, que combina nossa liderança global em distribuição e agregação de soluções com a excelência do portfólio da Fortinet", afirmou Sergio Farache, Chief Strategy and Technology Officer da TD SYNNEX. "À medida que as estratégias de segurança corporativa se expandem para múltiplas regiões, mercados e ambientes operacionais, os parceiros demandam cada vez mais consistência na execução, conhecimento especializado e suporte escalável em âmbito global. A TD SYNNEX atende a essa necessidade ao simplificar a complexidade das operações de distribuição, aprimorando sua coordenação e capacitando os parceiros a gerar resultados de negócios consistentes para clientes multinacionais, independentemente de sua localização".

A nova designação resulta de um relacionamento de longa data entre a TD SYNNEX e a Fortinet, que tem trazido reconhecimentos por inovação e colaboração, incluindo o prêmio Fortinet Distributor of the Year, Americas 2025. As duas empresas têm trabalhado juntas para impulsionar o crescimento dos parceiros e contribuir para que os clientes adotem soluções de segurança alinhadas às crescentes demandas de negócios e tecnologia.

Para saber mais sobre o portfólio de cibersegurança e as capacidades globais de soluções da TD SYNNEX, visite tdsynnex.com.

Sobre a TD SYNNEX

A TD SYNNEX (NYSE: SNX) é uma distribuidora global líder, agregadora de soluções e fabricante de design original e manufatura por contrato, desempenhando um papel central na conexão do ecossistema de tecnologia. Damos suporte a mais de 150 mil clientes em mais de 100 países com um portfólio abrangente do edge à nuvem, incluindo cibersegurança, analytics, inteligência artificial, mobilidade e Everything-as-a-Service. Somos uma empresa Fortune 100 que ajuda parceiros a maximizar o valor de seus investimentos em tecnologia e alcançar resultados mensuráveis de negócios por meio de nosso alcance global, expertise e capacidades de habilitação. Com sedes em Clearwater, Flórida, e Fremont, Califórnia, o negócio de distribuição da companhia reúne um amplo portfólio de hardware, software e sistemas de TI, oferecendo acesso a produtos de todo o ecossistema global de tecnologia. A unidade de negócios Hyve Solutions trabalha em parceria com empresas de tecnologia para projetar, fabricar e fornecer infraestrutura tradicional e acelerada de computação, nuvem e conectividade. Para mais informações, visite o site https://lac.tdsynnex.com/br/pt-br/ ou conecte-se conosco no X, LinkedIn, Facebook e Instagram.

Copyright © 2026 TD SYNNEX Corporation. Todos os direitos reservados. TD SYNNEX, o logotipo da TD SYNNEX e todos os demais nomes e slogans de empresas, produtos e serviços da TD SYNNEX são marcas registradas da TD SYNNEX Corporation. Outros nomes e marcas registradas pertencem aos seus respectivos proprietários.

FONTE TD SYNNEX