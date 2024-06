Tectoro Consulting Private Limited homenageada com o prêmio Growth Accelerator no Android Enterprise Global Partner Summit 2024

HYDERABAD, Índia, 5 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Tectoro Consulting Private Limited ("Tectoro"), líder em produtos nativos da nuvem e soluções empresariais, anuncia com orgulho o recebimento do prestigioso Prêmio Acelerador de Crescimento do Google. Este prêmio reconhece a Tectoro como o driver global mais rápido do Android nos setores corporativo e governamental em todo o mundo. O prêmio foi entregue no estimado Android Enterprise Global Partner Summit 2024, realizado em Londres.

Tectoro wins Android Enterprise Growth Accelerator Award 2024

O Prêmio Acelerador de Crescimento destaca a contribuição excepcional da Tectoro para a proliferação e integração de soluções Android em diversos setores, melhorando a eficiência operacional, a segurança e a experiência do cliente. A Tectoro é um dos primeiros parceiros do Google EMM a criar uma solução completa de API de gerenciamento do Android. A abordagem inovadora da Tectoro e as estratégias de parceria robustas reforçaram significativamente a adoção do Android, tornando-o uma escolha preferida para empresas e governos em todo o mundo.

Sreedhar Dannapaneni, Diretor Administrativo da Tectoro, expressou sua alegria ao receber o prêmio: "Estamos profundamente honrados em receber o Prêmio Acelerador de Crescimento. Esse reconhecimento é um testemunho do trabalho árduo de nossa equipe dedicada e da busca incansável pela excelência na condução da adoção do Android. Nosso foco na experiência do cliente orientada por IA, eficiência operacional e segurança robusta tem sido fundamental para alcançar esse marco."

O Sr. Dannapaneni destacou ainda a direção futura da empresa: "À medida que avançamos, nosso compromisso com o crescimento global liderado por parcerias permanece inabalável. Continuaremos a aproveitar as tecnologias de IA de ponta para melhorar as experiências dos clientes e as eficiências operacionais, garantindo que nossas soluções sejam seguras e escaláveis. Este prêmio nos inspira a ultrapassar os limites da inovação e oferecer valor inigualável aos nossos clientes em todo o mundo."

O Android Enterprise Global Partner Summit 2024, organizado pelo Google, é uma plataforma importante para os líderes do setor mostrarem avanços e promoverem colaborações. O reconhecimento da Tectoro neste evento ressalta seu papel influente na formação do futuro da mobilidade empresarial e da transformação digital.

Sobre a Tectoro: Fundada em 2014 no vibrante centro de tecnologia de Hyderabad, na Índia, a Tectoro Consulting Private Limited é uma empresa de produtos incansavelmente focada em moldar o futuro das soluções de tecnologia empresarial. Especializada em Gestão de Mobilidade Empresarial (EMM), a Tectoro oferece soluções de ponta para capacitar as organizações com controle e otimização perfeitos de suas frotas de dispositivos móveis. Além disso, a empresa fez progressos significativos na condução da automação em todo o setor de serviços bancários e financeiros por meio de suas operações inovadoras de geointeligência e contact center habilitado para IA www.tectoro.com .

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2429418/Tectoro_Award.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2429417/Tectoro_Logo.jpg

FONTE Tectoro Consulting Private Limited