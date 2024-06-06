Tectoro Consulting Private Limited 在 2024 年 Android 企業全球合作夥伴高峰會上榮獲「成長加速器獎」

Tectoro 總經理 Sreedhar Dannapaneni 對獲獎表示欣喜：「我們非常榮幸能夠獲得『成長加速器獎』。這項認可是對我們敬業團隊辛勤工作的肯定，亦是對我們在推動 Android 應用普及方面不懈追求卓越的肯定。我們專注於 AI 驅動的客戶體驗、營運效率和強大的安全性，這對實現這一里程碑至關重要。」

Dannapaneni 先生進一步強調了公司的未來發展方向：「在前進的道路上，我們堅定不移地致力於以合作夥伴關係為主導的全球成長。我們將繼續利用尖端的 AI 技術來提升客戶體驗及營運效率，確保我們的解決方案安全且可擴展。這項獎項激勵我們不斷突破創新，為全球客戶提供無與倫比的價值。」

由 Google 主辦的 2024 年 Android 企業全球合作夥伴高峰會是產業領導者展示進步和促進合作的重要平台。Tectoro 在本次活動中獲得認可，突顯了其在塑造企業移動性及數碼轉型的未來方面所發揮的重要作用。

關於 Tectoro：Tectoro Consulting Private Limited 成立於 2014 年，位於印度海得拉巴充滿活力的科技中心，是一家專注於塑造企業技術解決方案未來的產品公司。Tectoro 專注於企業行動管理 (EMM)，提供尖端解決方案，使企業能夠無縫控制和最佳化其流動裝置。此外，該公司透過其創新的地理智能和 AI 聯絡中心營運，在推動銀行和金融服務領域的自動化方面取得了重大進展 www.tectoro.com。

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