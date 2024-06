Tectoro Consulting Private Limited reçoit le Growth Accelerator Award lors de l'Android Enterprise Global Partner Summit 2024

HYDERABAD, Inde, 6 juin 2024 /PRNewswire/ -- Tectoro Consulting Private Limited (« Tectoro »), leader dans le domaine des produits et solutions d'entreprise cloud-natifs, est fier d'annoncer avoir reçu le prestigieux Growth Accelerator Award (prix du meilleur accélérateur de croissance) de la part de Google. Cette distinction reconnaît Tectoro comme le principal moteur mondial d'Android dans les entreprises et les gouvernements du monde entier. Le prix a été décerné lors du prestigieux Android Enterprise Global Partner Summit 2024, qui s'est tenu à Londres.

Le Growth Accelerator Award souligne la contribution exceptionnelle de Tectoro à la prolifération et à l'intégration des solutions Android dans divers secteurs, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle, la sécurité et l'expérience client. Tectoro est l'un des premiers partenaires de Google EMM à construire une solution complète d'API de gestion d'Android. L'approche innovante et les stratégies de partenariat solides de Tectoro ont considérablement renforcé l'adoption d'Android, ce qui en fait un choix privilégié pour les entreprises et les gouvernements du monde entier.

Sreedhar Dannapaneni, directeur général de Tectoro, s'est réjoui de recevoir ce prix : « Nous sommes profondément honorés de recevoir le Growth Accelerator Award. Cette reconnaissance témoigne du travail acharné de notre équipe dévouée et de sa quête incessante d'excellence pour stimuler l'adoption d'Android. L'accent que nous mettons sur l'expérience client axée sur l'IA, sur l'efficacité opérationnelle et sur une sécurité robuste a été essentiel pour franchir cette étape. »

M. Dannapaneni a également souligné l'orientation future de l'entreprise : « Alors que nous allons de l'avant, notre engagement en faveur d'une croissance mondiale axée sur les partenariats reste inébranlable. Nous continuerons d'exploiter les technologies d'IA de pointe pour améliorer l'expérience client et l'efficacité opérationnelle, en veillant à ce que nos solutions soient sécurisées et évolutives. Ce prix nous encourage à repousser les limites de l'innovation et à offrir une valeur inégalée à nos clients du monde entier. »

L'Android Enterprise Global Partner Summit 2024, organisé par Google, est une plateforme de premier plan qui permet aux leaders de l'industrie de présenter les avancées et de favoriser les collaborations. La reconnaissance de Tectoro lors de cet événement souligne son rôle influent dans l'élaboration de l'avenir de la mobilité des entreprises et de la transformation numérique.

À propos de Tectoro : Fondée en 2014 dans le centre technologique dynamique d'Hyderabad, en Inde, Tectoro Consulting Private Limited est une société de produits qui se concentre sans relâche sur l'élaboration de l'avenir des solutions technologiques d'entreprise. Spécialisé dans la gestion de la mobilité d'entreprise (EMM), Tectoro propose des solutions de pointe pour permettre aux organisations de contrôler et d'optimiser de manière transparente leurs flottes d'appareils mobiles. En outre, l'entreprise a fait des progrès significatifs dans l'accompagnement de l'automatisation dans le secteur des services bancaires et financiers grâce à ses opérations innovantes de géo-intelligence et de centre de contact basées sur l'IA www.tectoro.com .