TERREPOWER AMPLIA SUA OPERAÇÃO NO TENNESSEE, ESTABELECE LINHA DE RECICLAGEM SOLAR

SPARTA, Tennessee, 24 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- TERREPOWER, a divisão inovadora de gerenciamento do ciclo de vida de baterias de veículos elétricos e sistemas solares da BBB Industries (BBB), anuncia o lançamento de sua linha de reciclagem de painéis solares em suas instalações em Sparta, Tennessee. A nova linha de reciclagem de painéis solares estabelece ainda mais o compromisso da TERREPOWER com a fabricação sustentável e energia renovável.

A TERREPOWER oferece separação completa de materiais de painéis solares, como alumínio, vidro, metais preciosos, silício, plástico e componentes. Esta tecnologia avançada permite um descarregamento mais eficiente de materiais para reutilização. Este é um afastamento significativo dos métodos tradicionais de reciclagem.

"Podemos reduzir o desperdício ambiental obtendo o máximo valor do componente original antes de ser reciclado", disse Maria Caballero, Presidente da TERREPOWER. "Com a adição da nossa máquina de reciclagem totalmente automatizada, agora podemos resolver o problema dos resíduos solares, ao mesmo tempo que complementamos nosso processo de produção sustentável existente."

A instalação de Sparta é atualmente capaz de manusear até 160.000 painéis por ano para reciclagem. À medida que a empresa intensifica as operações e surgem projetos de reciclagem adicionais, é esperado que esta capacidade aumente significativamente nos próximos anos.

"Nosso objetivo é desviar os resíduos solares dos aterros e utilizar os fluxos de resíduos de modo eficiente", disse Caballero. "Trazer a reciclagem internamente nos permite atender nossos clientes sob o mesmo teto, ao mesmo tempo em que aumentamos significativamente nossos esforços de reciclagem."

Só no ano passado, a TERREPOWER reciclou mais de 2.000.000 libras de painéis solares através de parcerias, o equivalente a cerca de 40.000 painéis. Com a introdução da reciclagem interna, a TERREPOWER pretende reciclar 8.000.000 libras de resíduos solares anualmente, reforçando ainda mais seu impacto ambiental.

As capacidades de reciclagem da TERREPOWER se estendem a todos os painéis monocristalinos e policristalinos. A empresa coopera com vários parceiros para reaproveitar materiais separados, incluindo vidro para construção e alumínio para aplicações locais.

Sobre a BBB Industries

A BBB Industries, LLC é um fabricante líder sustentável que atende aos mercados automotivo, industrial e de energia renovável. Com uma extensa presença e operações em toda a América do Norte, a BBB entrou no mercado europeu em 2020 e agora fabrica e fornece de modo sustentável uma variedade de peças de reparo não discricionárias em mais de 90 países. A TERREPOWER é uma divisão da BBB que atende aos mercados de veículos elétricos, armazenamento de energia e energia solar na América do Norte e na Europa. Fundada em 1987, a BBB Industries, LLC é uma empresa privada com centros corporativos localizados na grande Mobile, Alabama, e Dallas, Texas. Acesse www.bbbind.com para mais informação.

Sobre a TERREPOWER

A TERREPOWER é líder do setor e inovadora na fabricação sustentável de componentes que impulsionam nosso futuro de energia limpa e mobilidade. Desde a reciclagem e melhoria da longevidade e desempenho de baterias EV e outros componentes até a renovação e reciclagem de sistemas solares para impulsionar a economia circular, a missão da TERREPOWER é dar nova vida a componentes e materiais essenciais para reduzir custos, diminuir desperdícios, reutilizar recursos e proteger o meio ambiente. Fundada em 2009, Ontility é a marca da TERREPOWER de soluções abrangentes de ciclo de vida solar e sistemas de armazenamento de energia. TERREPOWER é uma divisão da BBB Industries. Acesse www.bbbind.com/terrepower para mais informação.

FONTE TerrePower