TERREPOWER ERWEITERT SEINEN BETRIEB IN TENNESSEE UND ERRICHTET EINE SOLAR-RECYCLINGANLAGE

SPARTA, Tennessee, 24. April 2024 /PRNewswire/ -- TERREPOWER, der innovative Geschäftsbereich für Solarsysteme und EV-Batterie-Lebenszyklusmanagement von BBB Industries (BBB), gibt den Start seiner Solarpanel-Recyclinglinie in seiner Anlage in Sparta, Tennessee, bekannt. Die neue Recyclinglinie für Solarmodule unterstreicht das Engagement von TERREPOWER für nachhaltige Produktion und erneuerbare Energien.

TERREPOWER bietet die vollständige Trennung von Materialien für Solarmodule wie Aluminium, Glas, Edelmetalle, Silizium, Kunststoff und Komponenten an. Diese fortschrittliche Technologie ermöglicht eine effizientere Entladung von Materialien zur Wiederverwendung. Dies ist eine deutliche Abkehr von den herkömmlichen Recyclingmethoden.

„Wir können Umweltabfälle reduzieren, indem wir den größtmöglichen Wert aus dem ursprünglichen Bauteil herausholen, bevor es recycelt wird", sagte Maria Caballero, Präsidentin von TERREPOWER. „Mit unserer vollautomatischen Recyclingmaschine können wir nun das Problem des Solarabfalls angehen und gleichzeitig unseren bestehenden nachhaltigen Herstellungsprozess ergänzen."

Die Anlage in Sparta ist derzeit in der Lage, bis zu 160.000 Module pro Jahr für das Recycling zu verarbeiten. Da das Unternehmen seinen Betrieb hochfährt und weitere Recyclingprojekte entstehen, dürfte diese Kapazität in den nächsten Jahren erheblich steigen.

„Unser Ziel ist es, Solarabfälle von den Deponien fernzuhalten und die Abfallströme effizient zu nutzen", so Caballero. „Durch die Verlagerung des Recyclings in unser Unternehmen können wir unsere Kunden unter einem Dach betreuen und gleichzeitig unsere Recyclingbemühungen ansehnlich erweitern."

Allein im vergangenen Jahr hat TERREPOWER durch Partnerschaften mehr als 2.000.000 Pfund Solarmodule recycelt, was etwa 40.000 Modulen entspricht. Mit der Einführung des firmeninternen Recyclings will TERREPOWER jährlich 8.000.000 Pfund Solarabfälle recyceln und damit seinen Beitrag zum Umweltschutz weiter verstärken.

TERREPOWERs Recyclingkapazitäten erstrecken sich auf alle monokristallinen und polykristallinen Module. Das Unternehmen arbeitet mit verschiedenen Partnern zusammen, um getrennte Materialien wiederzuverwenden, darunter Glas für den Bau und Aluminium für lokale Anwendungen.

Informationen zu BBB Industries

BBB Industries, LLC ist ein führender nachhaltiger Hersteller, der die Märkte der Automobilindustrie, der Industrie und der erneuerbaren Energien bedient. BBB ist bereits in ganz Nordamerika vertreten und trat 2020 in den europäischen Markt ein. Heute produziert und liefert BBB ein Sortiment an nicht-diskretionären Reparaturteilen in mehr als 90 Ländern. TERREPOWER ist ein Geschäftsbereich von BBB, der die Märkte für Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solaranlagen in Nordamerika und Europa bedient. BBB Industries, LLC wurde 1987 gegründet und ist ein privates Unternehmen mit Niederlassungen im Großraum Mobile, Alabama und Dallas, Texas. Weitere Informationen finden Sie unter www.bbbind.com .

Informationen zu TERREPOWER

TERREPOWER ist ein Branchenführer und Innovator bei der nachhaltigen Herstellung von Komponenten, die unsere saubere Energie- und Mobilitätszukunft vorantreiben. Vom Upcycling und der Verbesserung der Langlebigkeit und Leistung von EV-Batterien und anderen Komponenten bis hin zur Aufarbeitung und dem Recycling von Solarsystemen, um die Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. TERREPOWER hat es sich zur Aufgabe gemacht, kritischen Komponenten und Materialien neues Leben einzuhauchen, um Kosten zu senken, Abfall zu reduzieren, Ressourcen wiederzuverwenden und die Umwelt zu schützen. Ontility wurde 2009 gegründet und ist die Marke von TERREPOWER für umfassende Solar-Lebenszykluslösungen und Energiespeichersysteme. TERREPOWER ist eine Abteilung von BBB Industries. Weitere Informationen finden Sie unter www.bbbind.com/terrepower .