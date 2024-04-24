TERREPOWER 擴大在田納西州的業務，建立太陽能回收生產線

田納西州斯巴達2024年4月25日 /美通社/ -- BBB Industries (BBB) 旗下的創新太陽能系統和電動汽車電池生命週期管理部門 TERREPOWER 宣佈在田納西州斯巴達的工廠增設太陽能電池板回收生產線。新的太陽能電池板回收生產線將進一步體現 TERREPOWER 對可持續製造和可再生能源的承諾。

TERREPOWER 提供完全分離太陽能板材料的服務，包括鋁、玻璃、貴金屬、矽、塑料和零部件。這項先進的技術可以更有效地拆卸材料以供重複利用。這與傳統的回收方法有著顯著的差異。

「我們可以在回收原始零部件之前挖掘其最大價值，從而減少環境廢棄物，」TERREPOWER 總裁 Maria Caballero 表示，「憑藉我們的全自動化回收機，如今我們能夠解決太陽能廢棄物問題，同時完善我們現有的可持續製造流程。」

斯巴達工廠目前每年可回收處理多達 160,000 塊太陽能板。隨著公司加強營運並投放更多的回收專案，預計在未來幾年內，產能將大幅增加。

「我們的目標是將太陽能廢棄物從堆填區轉移，並有效地利用各類廢棄物，」Caballero 表示，「發起內部回收業務使我們能為客戶提供一站式服務，同時大大擴展我們的回收工作規模。」

僅在過去一年，TERREPOWER 透過合作夥伴回收了超過 2,000,000 磅太陽能板，相當於約 40,000 塊太陽能板。隨著內部回收業務的推出，TERREPOWER 力求每年回收 8,000,000 磅太陽能廢棄物，進一步加强其環境影響力。

TERREPOWER 的回收能力擴展到所有單晶和多晶太陽能板。公司與多個合作夥伴合作，重新利用分離後的材料，包括用於建築的玻璃，用於本地應用的鋁材。

關於 BBB Industries

BBB Industries, LLC 是一家領先的可持續發展製造商，為汽車、工業和可再生能源市場提供服務。BBB 在北美擁有廣泛的業務佈局，於 2020 年進入歐洲市場，在 90 多個國家/地區以可持續的方式生產和供應各種必需維修零件。TERREPOWER 是 BBB 的一個部門，為北美和歐洲的電動車、能源儲存和太陽能市場服務。BBB Industries, LLC 成立於 1987 年，是一家私營公司，總部位於美國亞拉巴馬州莫比爾和德克薩斯州達拉斯。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.bbbind.com。

關於 TERREPOWER

TERREPOWER 是推動清潔能源和出行產業未來的零部件可持續製造的領導者和創新者。從升級改造和提升電動車電池和其他組件的使用壽命和性能，到翻新和回收太陽能系統以推動循環經濟，TERREPOWER 的使命是賦予關鍵零部件和材料新的生命，以降低成本、減少廢棄物、重複利用資源和保護環境。Ontility 成立於 2009 年，是 TERREPOWER 旗下全面太陽能生命週期解決方案和儲能系統的品牌。TERREPOWER 是 BBB Industries 旗下的部門。如需詳細資訊，請前往 www.bbbind.com/terrepower。

SOURCE TerrePower